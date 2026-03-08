קופת חולים כללית ביצעה בטווח של פחות מ-24 שעות, מבצע להכשרת בית חולים ממוגן חדש עבור מאושפזי שיקום וגריאטריה במתחם "אחוזת פרימן" בראשון לציון. היום החל מבצע קליטת 216 המאושפזים להמשך טיפול ושיקום. העלות הישירה של המבצע נאמדת בשלב הראשון בכ־4 מיליון שקלים.

כעת לאחר ההקמה, עובר בית החולים לשלב הלוגיסטי, במסגרתו עשרות אמבולנסים יעבירו מטופלים מורכבים וקשישים מערים שונות ברחבי הארץ, גם בזמן אזעקות וירי טילים. לצד המטופלים יעברו גם צוותים רפואיים וסיעודיים אשר מטפלים בהם, כדי לאפשר רצף טיפולי מלא ולהעניק למטופלים תחושת ביטחון.

המבצע החל אתמול (שבת), לאחר שהכללית הגיעה להסכם עם משפחת חממי, בעלי המבנה בראשון לציון ובתוך זמן קצר הותאמו חדרי אשפוז, הותקנו מערכות מחשוב רפואיות, הוקם מערך תרופות ותשתיות טיפול, והמבנה הוסב למרכז רפואי פעיל המסוגל לקלוט מטופלים רבים בתנאים ממוגנים. למבצע גויסו גם מאות עובדי כללית מכל רחבי הארגון, שלקחו חלק בתכנון ובהקמה המהירה של המרכז החדש.

המתחם ינוהל באמצעות צוותים משלושה מרכזים רפואיים של הכללית, כ-250 אנשי צוות מכל המקצועות הרפואיים, הסיעודיים ותומכי הרפואה וכן צוות מנהל, משק ומחשוב. ד"ר טטאינה ונדר מנהלת המרכז הרפואי בית רבקה, ומומחית בנוירולוגיה ורפואה פיזיקלית ושיקומית, תנהל את בית החולים מגן הארי.

"מאות רבות של חולים שעוברים שיקום"

"ביום שבת שעברה, כשהתחילה המלחמה, יצאה הנחיה של משרד הבריאות לרדד את כל בתי החולים בישראל, גם הכלליים וגם במיוחדים", מספר איתן וירטהיים, מנכ"ל כללית שנמצא בתפקידו מספר חודשים, "בבתי החולים המיוחדים כמו בית לוינשטיין, בית רבקה, הרצפלד ואחרים, יש מאות רבות של חולים שעוברים שיקום, חלקם פצועי המלחמה, חלקם מבוגרים, שהניידות שלהם קשה מאוד ואי אפשר לשחרר אותם הביתה, בעיקר אם אין להם ממ"ד.

"הצלחנו באמצעות משרד הבריאות למצוא מבנה חדש לגמרי, בתוך מתחם חדש בשם אחוזת פרימן. המקום מכיל שני מגדלים - דיור מוגן מפואר, ומגדל נוסף שהיה אמור להיפתח בעוד כמה חודשים כמחלקות סיעודיות. יחד עם משרד הבריאות סיכמנו שנוכל לקבל רישיון להפעיל כאן 216 מיטות ממוגנות, אולי בהמשך גם יותר כי אלה מרחבים נהדרים, שהמאושפזים גם הם מאוד התרשמו מהם. כשיש אזעקה אנחנו רק צריכים לסגור את הדלת בכנסיה למסדרות, וכולם מוגנים ובטוחים.

"מאמצע שבוע שעבר הכשרנו בית חולים שלם לכל המשימות שלו. הייתה כאן ממש רכבת של משאיות עם כל הציוד והמכשור. מיניתי צוותים ובהם מנהלת בית חולים, מנהל אדמיניסטרטיבי, מנהלת שירות, מנהלי מחלקות - כל אלה מבוססים על הצוותים שלנו מבתי החולים השיקומיים. יש 7 מחלקות ב-7 קומות עם 30 מיטות בכל קומה".

וירטהיים מציין כי בחר בשם "מגן הארי" לבית החולים "כי אנחנו מגינים על האריות שהקימו את המדינה ועל אלה שנלחמים עליהם עכשיו. מגיעה תודה רבה למשרד הבריאות ומנכ"ל המשרד משה בר סימן טוב ולראש העיר רז קינטסליך, שהאיצו בצורה מדהימה את התהליכים הבירוקרטיים כדי שנוכל לפעול במהירות".

זה באמת מעורר השתאות. אבל הרי ידענו שזה מגיע. האם לא היו יכולים לכוון אתכם להכין את ההקמה הזו כתוכנית מגירה כבר לפני חודש?

"סבב הלחימה הנוכחי מאופיין בהתקפות שונות מהסבבים הקודמים מבחינת הכמות והעוצמה שלהם. גם בבית אנחנו הרי מתמגנים היום אחרת. בעקבות זאת היינו צריכים להיערך מחדש, למרות ההיערכות שעשינו לקראת האירועים האלה. הפקנו לקחים שהובילו אותנו לעדכן גם את תוכניות הבניה שלנו. למזלנו הייתה לנו הזדמנות מאוד מיוחדת, אבל האצנו אותה מאוד".

תרצו להקים עוד מבנים כאלה?

"אם אמצא עוד מבנה כזה, מחר בבוקר אני שוכר אותו. במקביל, הכשרנו בתוך הכללית הרבה מתחמים. החניון בביילינסון, למשל, הוא בית חולים לכל דבר ועניין, אפשר לטפל שם בחולים הכי מורכבים שיש, הכל רגיל חוץ מזה שאין חלונות. גם בית חולים שניידר פתח לפני שנתיים בניין אשפוז חדש והיום כל הילדים והתינוקות והפגים נמצאים באופן ממוגן תקני אמיתי, לא "הכי מוגן שיש".

"זה חשוב גם לצוותים, גם הם גיבורים. עד כה חלקם עבדו במתחמים לא ממוגנים פורמלית, אחרי שעברו גם את הדרך לעבודה. התחושה שהם מוגנים עוזרת למניעת שחיקה".

ומה יקרה עם המתחם הזה ביום הפסקת האש?

"נטפל בזה כשזה יקרה".