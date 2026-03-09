האקזיט הגדול בתולדות ישראל יוכרז השבוע

וויז עשויה להודיע כבר מחר (ג') על השלמת הרכישה שלה בידי גוגל, במה שאמור לחתום סוף סוף ציפייה של קרוב לשנה לאחר ההכרזה העקרונית על העסקה. וויז תודיע זאת במהלך יום מיוחד שהיא מפיקה לאנשי המכירות שלה בלאס וגאס (Sales Kickoff) שבו הם יתודרכו לגבי האופן שיש למכור את מוצרי וויז בתוך כחלק מחטיבת הענן של גוגל.

יומיים לפני תחילת מבצע שאגת הארי, הספיקה וויז לערוך את מסיבת פורים השנתית שלה בתקציב של כ-3 מיליון דולר, שהוקדשה הפעם גם לציון העסקה המתקרבת. במסגרתה חגגו כ-500 העובדים של החברה בגני התערוכה לציון האירוע שהולך להעשיר רבים בסכומים גבוהים מאוד. ארבעת המייסדים: אסף רפפורט, ינון קוסטיקה, עמי לוטבק ורועי רזניק עשויים לשלשל לכיסם כל אחד 2.2 מיליארד דולר אחרי מס. מאות ישראלים מתוך 500 עובדי החברה בישראל צפויים להפוך למיליונרים, כאשר כמה עשרות מהם- הבכירים והוותיקים שבהם - עשויים להכניס מעל 100 מיליון דולר. הדבר עשוי ליצור לחץ נוסף על מחירי הדיור בתל אביב, ובאזורי הביקוש בישראל, בדומה למה שאירע בישראל בשנות בועת הקורונה בין השנים 2022-2021 ולאחר הנפקת מאנדיי.

ההכנסה למדינה עשויה להגיע לכ-10 מיליארד שקלים

תקופת ההמתנה שתסתיים מחר (ג') הביאה להפחתה של 15% בתגמולים מהעסקה עבור העובדים והמשקיעים הישראליים בשל ירידת שער הדולר מ-3.67 שקלים ל-3.11 שקלים כיום. זו תהיה רלוונטית בעיקר לארבעת המייסדים, כ-500 העובדים הישראלים ומשקיעים ישראלים כגון קרן סייברטסארס של גילי רענן וקרן סרקה של עופר כץ והללי ברט. למשל, כל אחד מהמייסדים "יסתפק" ב-6.8 מיליארד שקל במקום בכ-8 מיליארד שקל אחרי מס. יחד עם זאת, שער הדולר מזנק הבוקר בשל החששות מאינפלציה בצל העלייה החדה במחירי הנפט, כשרק אתמול עמד מחירו על 3.09 שקל.

גם המדינה תרוויח מהעסקה, כאשר ירידת שער הדולר במהלך השנה האחרונה פגעה ביכולת להרוויח ממנה. על פי ההערכה, בהתחשב במס רווח הון ומס יסף שישלם כל אחד מארבעת המייסדים (30% מס סך הכל), המדינה צפויה להרוויח בין 9 מיליארד שקלים ל-9.5 מיליארד שקלים, אולם מיסוי משקיעים נוספים במס מינימלי עשוי להוסיף עוד כמה מאות מיליוני שקלים, כך שההכנסה למדינה עשויה להגיע לכ-10 מיליארד שקלים. בהנחה והעסקה תוכרז באופן סופי מחר, הרי שהמיליארדים ייכנסו לקופת המדינה לא יאוחר מ-30 יום מיום סגירת העסקה, כלומר במהלך השבוע השני של חודש אפריל.