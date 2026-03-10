פחות טוב במבט שני: הצמיחה ב-2025 עודכנה מעט כלפי מטה

הצמיחה ב-2025 עומדת על 2.9% - נמוך יותר מההערכה הראשונית שהייתה 3.1% והפתיעה לטובה. כך עולה מאומדן שני שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הנתון הנוכחי תואם את התחזיות המוקדמות .

חרף העובדה שהצמיחה נמוכה יותר מהאומדן הראשוני, מדובר בשיפור משמעותי ביחס לשנת 2024, שבה הכלכלה צמחה ב-1% בלבד בעיצומה של מלחמת חרבות ברזל, אך עדיין מדובר בקצב צמיחה מתון ביחס לפוטנציאל הכלכלה הישראלית. זאת, על רקע הלחימה העצימה שנמשכה לאורך מרבית חודשי השנה, עד להפסקת האש שנכנסה לתוקף בחודש אוקטובר. התוצר לנפש עלה ב-1.6%, לאחר שנתיים רצופות של ירידה. כאן האומדן ירד לעומת 1.7% בפרסום הקודם. מדד זה משקף במידה ריאלית יותר את רמת החיים לישראלי הממוצע, לעומת נתון התוצר היבש שמתעלם מהגידול באוכלוסייה, בישראל מרובת-הילדים. התוצר העסקי, המשקף את הפעילות הכלכלית, צמח ב-3.2% ב-2025. באומדן הקודם הוערך שהצמיחה בתוצר העסקי הייתה גבוהה יותר ועמדה על 3.4%.

נדגיש כי נתונים אלו משקפים את המצב של הכלכלה הישראלית ב-2025 ואינם כוללים את השלכות המלחמה הנוכחית באיראן. במערכה הקודמת מול איראן, עם כלביא, התוצר הרבעוני אמנם נפגע קשה, אך החזרה הייתה חדה ומהירה. האם נראה תמונה דומה גם השנה? התשובה לכך נעוצה בשלל גורמים, לרבות משך המערכה הנוכחית והיקף החזרה לשגרה בעורף ובמערכת החינוך.