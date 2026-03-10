ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ פחות טוב במבט שני: הצמיחה ב-2025 עודכנה מעט כלפי מטה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
צמיחה

פחות טוב במבט שני: הצמיחה ב-2025 עודכנה מעט כלפי מטה

שיעור הצמיחה בשנה שעברה עומד על 2.9%, כך עולה מאומדן שני שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה • מדובר בירידה קלה ביחס לההערכה הראשונה, שעמדה על 3.1%

אורן דורי 13:00
קניות בקניון / אילוסטרציה: Shutterstock
קניות בקניון / אילוסטרציה: Shutterstock

הצמיחה ב-2025 עומדת על 2.9% - נמוך יותר מההערכה הראשונית שהייתה 3.1% והפתיעה לטובה. כך עולה מאומדן שני שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הנתון הנוכחי תואם את התחזיות המוקדמות .

חמש שעות, שלוש הודעות סותרות: הבלבול במתווה החל"ת של סמוטריץ'
היישובים שסבלו מהכי הרבה אזעקות, ואלו שהייתה בהם רק אחת

חרף העובדה שהצמיחה נמוכה יותר מהאומדן הראשוני, מדובר בשיפור משמעותי ביחס לשנת 2024, שבה הכלכלה צמחה ב-1% בלבד בעיצומה של מלחמת חרבות ברזל, אך עדיין מדובר בקצב צמיחה מתון ביחס לפוטנציאל הכלכלה הישראלית. זאת, על רקע הלחימה העצימה שנמשכה לאורך מרבית חודשי השנה, עד להפסקת האש שנכנסה לתוקף בחודש אוקטובר. התוצר לנפש עלה ב-1.6%, לאחר שנתיים רצופות של ירידה. כאן האומדן ירד לעומת 1.7% בפרסום הקודם. מדד זה משקף במידה ריאלית יותר את רמת החיים לישראלי הממוצע, לעומת נתון התוצר היבש שמתעלם מהגידול באוכלוסייה, בישראל מרובת-הילדים. התוצר העסקי, המשקף את הפעילות הכלכלית, צמח ב-3.2% ב-2025. באומדן הקודם הוערך שהצמיחה בתוצר העסקי הייתה גבוהה יותר ועמדה על 3.4%.

נדגיש כי נתונים אלו משקפים את המצב של הכלכלה הישראלית ב-2025 ואינם כוללים את השלכות המלחמה הנוכחית באיראן. במערכה הקודמת מול איראן, עם כלביא, התוצר הרבעוני אמנם נפגע קשה, אך החזרה הייתה חדה ומהירה. האם נראה תמונה דומה גם השנה? התשובה לכך נעוצה בשלל גורמים, לרבות משך המערכה הנוכחית והיקף החזרה לשגרה בעורף ובמערכת החינוך.