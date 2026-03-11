ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם שני בנקים גדולים באיראן נפלו, לאזרחים אין גישה לכסף
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
איראן

שני בנקים גדולים באיראן נפלו, לאזרחים אין גישה לכסף

הבנק הלאומי ובנק משמרות המהפכה הפסיקו את פעילותם, והאיראנים אינם יכולים למשוך כסף או להשתמש בצ'קים • מומחים מעריכים כי ייתכן שמדובר במתקפה פיזית, מתקפת סייבר או בצעד יזום של המשטר לניתוק המערכות כדי למנוע פריצה • במקביל, איראן מאיימת לפגוע במרכזים פיננסיים הקשורים לישראל וארה"ב

עידן ארץ 14:21
רחובות טהרן / צילום: ap, Vahid Salemi
רחובות טהרן / צילום: ap, Vahid Salemi

בנק מלי (הבנק הלאומי) ובנק ספה (בנק משמרות המהפכה) עצרו את שירותיהם ביממה האחרונה. אזרחים איראנים לא יכולים להגיע לכספם. ד"ר תמר עילם גינדין מומחית לאיראן ממרכז עזרי באוניברסיטת חיפה, משתפת ממקורותיה באיראן ש"מאז התקיפה ב-2 בלילה, הבנק הלאומי למטה: גם האפליקציה וגם האתר. אין גישה לכסף ולצ'קים. זו פגיעה משמעותית באזרחים".

פגיעה אחת והנפט עלול לזנק ל-150 דולר: האי שמחזיק את כלכלת איראן
התנועה בהורמוז נעצרה? כך מגיבים באיראן לאיומים מארה"ב

מה גורם לזה? "יש שלוש אפשרויות: מתקפה פיזית, שכן זה קרה בסמוך למתקפה על טהרן, מתקפת סייבר, או שהבנק ניתק את כל המערכות כדי להימנע ממתקפת סייבר". דיווחים מעלים שהבנק המרכזי של איראן מכחישים מתקפת סייבר, וסוכנות הידיעות מזוהת-המשטר ISNA מדווחת ש"השעיית בנקים מרכזיים הייתה מענה לצורך להגן על משאבים חיוניים", מה שלכאורה רומז על האפשרות השלישית. "במצב הקריטי של המדינה, כשלחצים כלכליים ואיומים נרחבים משפיעים על חיי היום-יום ועל היציבות הפיננסית, המשלה מחויבת לתעדף את משאביה המוגבלים בדאגה ובדחיפות".

כנראה בתגובה לכך, איראן איימה היום לתקוף את המרכזים הכלכליים של ישראל: דובר המטה המרכזי ח'אתם אל-אנביא, המרכז את הכוחות המזוינים של איראן, איים הבוקר שאיראן "תתקוף אינטרסים בנקאיים וכלכליים באזור" הקשורים לישראל וארה"ב. ייתכן שתקיפות אלו יהיו דווקא על מדינות ערב המפרציות, המחזיקות במרכזים פיננסיים משמעותיים.