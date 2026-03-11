שני בנקים גדולים באיראן נפלו, לאזרחים אין גישה לכסף

בנק מלי (הבנק הלאומי) ובנק ספה (בנק משמרות המהפכה) עצרו את שירותיהם ביממה האחרונה. אזרחים איראנים לא יכולים להגיע לכספם. ד"ר תמר עילם גינדין מומחית לאיראן ממרכז עזרי באוניברסיטת חיפה, משתפת ממקורותיה באיראן ש"מאז התקיפה ב-2 בלילה, הבנק הלאומי למטה: גם האפליקציה וגם האתר. אין גישה לכסף ולצ'קים. זו פגיעה משמעותית באזרחים".

מה גורם לזה? "יש שלוש אפשרויות: מתקפה פיזית, שכן זה קרה בסמוך למתקפה על טהרן, מתקפת סייבר, או שהבנק ניתק את כל המערכות כדי להימנע ממתקפת סייבר". דיווחים מעלים שהבנק המרכזי של איראן מכחישים מתקפת סייבר, וסוכנות הידיעות מזוהת-המשטר ISNA מדווחת ש"השעיית בנקים מרכזיים הייתה מענה לצורך להגן על משאבים חיוניים", מה שלכאורה רומז על האפשרות השלישית. "במצב הקריטי של המדינה, כשלחצים כלכליים ואיומים נרחבים משפיעים על חיי היום-יום ועל היציבות הפיננסית, המשלה מחויבת לתעדף את משאביה המוגבלים בדאגה ובדחיפות".

כנראה בתגובה לכך, איראן איימה היום לתקוף את המרכזים הכלכליים של ישראל: דובר המטה המרכזי ח'אתם אל-אנביא, המרכז את הכוחות המזוינים של איראן, איים הבוקר שאיראן "תתקוף אינטרסים בנקאיים וכלכליים באזור" הקשורים לישראל וארה"ב. ייתכן שתקיפות אלו יהיו דווקא על מדינות ערב המפרציות, המחזיקות במרכזים פיננסיים משמעותיים.