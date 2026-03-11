ציוץ של כתב גלובס באירופה אסף אוני ברשת X (טוויטר לשעבר) הוביל לבדיקת ישראייר ולתיקון תקלה שהציגה מחירים גבוהים יותר לנוסעים שטיסתם בוטלה.

בציוץ שפרסם טען אוני כי החברה ביטלה טיסה מברלין לישראל ב-11 במרץ, שעלתה כ-200 דולר, ובמקומה הוצעה לו טיסת חילוץ ביום שלאחר מכן במחיר של 495 דולר. בנוסף נטען כי נוסעים שהיו רשומים לטיסה המקורית לא יכלו לבחור בטיסה החלופית ביום שאחרי, והונחו למלא טופס ולהמתין לשיבוץ או לקבל החזר כספי ולוותר על הטיסה.

בציוץ כתב אוני: "תרגיל יפה של ישראייר להגדלת הרווחים. ביטלו טיסה מברלין ב-11 במרץ שעלתה 200 דולר, ומוכרים כעת 'טיסת חילוץ' ב-12 במרץ במחיר של 495 דולר. כדי לוודא הצלחה לא מאפשרים למי שהיה על הטיסה המקורית לבחור בטיסה יום אחרי לארץ, ומזהירים שיש למלא טופס ולהתייצב לאן שישובץ. שימו לב למשפט למעלה".

לאחר פרסום הדברים עדכנה ישראייר כי מדובר בתקלה טכנית במערכת שלא הציגה את כלל האפשרויות לנוסעים. לדברי החברה, קיימת גם אפשרות לנוסעים שרכשו כרטיסים במחיר גבוה יותר לקבל החזר של ההפרש.

בהמשך עדכן אוני בציוץ נוסף: "ישראייר התקשרו אליי עכשיו. הם אמרו שהיה מדובר בתקלה שלא הציגה את כל האפשרויות. מי שקנה טיסה במחיר אחר יקבל מהם את ההפרש. הם הוסיפו כעת הבהרה (בעיגול) למי שנמצא במצב זהה. הם התנצלו על הטעות. אני התנצלתי על הטון הציני שייחס להם כוונות זדון. טוב שתוקן ואולי יסייע לאחרים".