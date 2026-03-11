ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
תיירות אחרי ציוץ של כתב גלובס: ישראייר תיקנה תקלה בהצגת טיסות החילוץ
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ישראייר

אחרי ציוץ של כתב גלובס: ישראייר תיקנה תקלה בהצגת תנאי טיסות החילוץ

ציוץ של כתב גלובס באירופה אסף אוני ברשת X הוביל לבדיקת ישראייר ולתיקון תקלה שהציגה מחירים גבוהים יותר לנוסעים שטיסתם בוטלה

סתיו ליבנה 16:16
מטוס ישראייר / צילום: מוני שפיר
מטוס ישראייר / צילום: מוני שפיר

ציוץ של כתב גלובס באירופה אסף אוני ברשת X (טוויטר לשעבר) הוביל לבדיקת ישראייר ולתיקון תקלה שהציגה מחירים גבוהים יותר לנוסעים שטיסתם בוטלה.

מנכ"ל ישראייר עולה למתקפה: "הציניקנים טועים, לא מרוויחים מהמצב"
320 דולר לכל דקה נוספת באוויר: כך שיבשה המלחמה את ענף התעופה בכל העולם
חברות התעופה קוראות להן טיסות חילוץ, אז למה הן כל-כך יקרות?

בציוץ שפרסם טען אוני כי החברה ביטלה טיסה מברלין לישראל ב-11 במרץ, שעלתה כ-200 דולר, ובמקומה הוצעה לו טיסת חילוץ ביום שלאחר מכן במחיר של 495 דולר. בנוסף נטען כי נוסעים שהיו רשומים לטיסה המקורית לא יכלו לבחור בטיסה החלופית ביום שאחרי, והונחו למלא טופס ולהמתין לשיבוץ או לקבל החזר כספי ולוותר על הטיסה.

בציוץ כתב אוני: "תרגיל יפה של ישראייר להגדלת הרווחים. ביטלו טיסה מברלין ב-11 במרץ שעלתה 200 דולר, ומוכרים כעת 'טיסת חילוץ' ב-12 במרץ במחיר של 495 דולר. כדי לוודא הצלחה לא מאפשרים למי שהיה על הטיסה המקורית לבחור בטיסה יום אחרי לארץ, ומזהירים שיש למלא טופס ולהתייצב לאן שישובץ. שימו לב למשפט למעלה".

לאחר פרסום הדברים עדכנה ישראייר כי מדובר בתקלה טכנית במערכת שלא הציגה את כלל האפשרויות לנוסעים. לדברי החברה, קיימת גם אפשרות לנוסעים שרכשו כרטיסים במחיר גבוה יותר לקבל החזר של ההפרש.

בהמשך עדכן אוני בציוץ נוסף: "ישראייר התקשרו אליי עכשיו. הם אמרו שהיה מדובר בתקלה שלא הציגה את כל האפשרויות. מי שקנה טיסה במחיר אחר יקבל מהם את ההפרש. הם הוסיפו כעת הבהרה (בעיגול) למי שנמצא במצב זהה. הם התנצלו על הטעות. אני התנצלתי על הטון הציני שייחס להם כוונות זדון. טוב שתוקן ואולי יסייע לאחרים".