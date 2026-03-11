לידיעת הישראלים התקועים בחו"ל: היזהרו מהעוקץ הבא

עשרות אלפי נוסעים שנתקעו בחו"ל כבר שבו לישראל מתחילת מבצע "שאגת הארי". עם זאת, רבים עדיין תקועים בחו"ל ומחפשים טיסת חילוץ. אלא שהמצב יצר פתח לנוכלים ומעאכרים שמנסים להרוויח על חשבון אלו הזקוקים לכרטיס טיסה. אחת השיטות היא ניסיון עוקץ באמצעות התחזות לנציגי חברות התעופה הישראלית.

● 320 ד' לכל דקה נוספת באוויר: כך שיבשה המלחמה את ענף התעופה

● חברות התעופה קוראות להן טיסות חילוץ, אז למה הן כל־כך יקרות?

כך, אירית, שאינה היחידה שפגשה בניסיון העוקץ, כתבה בקבוצת "טיסות סודיות - הקהילה" שהיא תקועה ברומא. במקביל לרכישת כרטיס טיסה חזור לסוף מרץ, היא מילאה באותו בוקר טופס באתר משרד התחבורה לוועדת חריגים, בבקשה להקדים את הטיסה או להשתבץ לטיסת חילוץ. זמן קצר לאחר מכן, היא קיבלה הודעת וואטסאפ ממספר עם קידומת +254 (כלומר, מקור השיחה הוא ככל הנראה מקניה), שהציגה את עצמה כשירות הלקוחות של ארקיע.

מיד לאחר מכן, התקשר אליה אדם שדיבר באנגלית במבטא והסביר כי הוא יכול לעזור לה לעלות על טיסה של ארקיע ביום שישי הקרוב. הוא שלח לה טופס "בקשת החזר ופיצוי" בטענה שתוכל לקבל החזר על כרטיס הטיסה שקנתה, וכי לשם כך עליה למלא את פרטי האשראי שלה. במקרה הנוכחי, אירית לא נפלה בפח והבינה כי מדובר בניסיון עוקץ. על כן, היא ביקשה מסמך רשמי עם לוגו של ארקיע, והוא אמר לה שאין לו למסור לה, יש בידו רק שם ו"מספר desk".

היא משתפת: "אני כמעט נפלתי בזה רק בגלל הלחץ לחזור הביתה ורק בגלל שבדיוק היום פניתי לוועדת חריגים במשרד התחבורה לבקשת טיסת חילוץ. העיתוי הזה, זה קרה מיד לאחר שהגשתי את הבקשה". היא כאמור אינה היחידה, ונוסעים נוספים שתקועים בחו"ל שיתפו שחוו ניסיונות עוקץ דומים.

השיטה של העוקצים פשוטה לביצוע לכאורה. הם גורמים ללקוח להאמין שמדובר בגורמים רשמיים של חברת תעופה או של משרד התחבורה, מסבירים שיש אפליקציה לבקשת החזר כספי, כשבפועל מדובר בפלטפורמה להעברת כספים בין אנשים ואין לכך כל קשר לטיסות או לחברות התעופה.

איך הנוכלים מגיעים לישראלים?

גיל מסינג, ראש המטה של צ'ק פוינט, מסביר שסביר להניח כי הדרך שבה גורמים נוכליים אלו מגיעים לישראלים היא בכך שהחיפוש אחר מידע מייצר טריגר לאיסוף הנתונים ולפנייה ישירה לאדם. הוא מפרט: "כמו במהלכי חיפוש אחרים דרך מנועי חיפוש או רשתות חברתיות, יש אלגוריתם שמזהה בנאדם עם צורך מסוים ובמקום פרסומת שולח אנשים עם מניעים לא לגיטימיים. זה מאד פשוט לתפעל וזה באמת מסוכן בהקשר שקיים תמיד, אבל במלחמה במיוחד".

לחלופין, הוא מסביר שייתכן ומדובר בכניסה לאתר שאינו לגיטימי במקום לאתר הרשמי, או "רישום במקומות לא רשמיים שמתחזים לרשימות אמת, ובפועל זה ניסיון עסקי או אחר לייצר הונאות". החלופה השלישית, והפחות סבירה לדעתו, היא "גישה בלתי מורשית לאתרים הרשמיים ולרשימות, בין אם בפריצה ובין אם על ידי גורם פנימי שמשתף פעולה ומספק את המידע, אבל אין לכך כל הוכחה".

מסינג מבהיר עד כמה ההשפעה יכולה להיות דרמטית: "יש כמה עשרות אלפי ישראלים בחו"ל, אז מספיק שאחוז קטן מאוד מהם נופל בפח הזה או מתנהל שלא דרך האתרים הרשמיים, וזה לבד יכול לייצר הרבה פניות".

איך להימנע? הכלל המרכזי הוא לוודא שמדובר בנציג רשמי מטעם חברת התעופה או סוכנות הנסיעות, באמצעות אסמכתאות בכתב. כמו כן, ליד שמן של חברות רשמיות מופיע בוואטסאפ וי כחול כאמת מידה לוודא אמיתות החברה.

תגובות

תגובה מטעם ארקיע: ״לאור ריבוי ניסיונות העוקץ הנעשים בשם ארקיע, אנו ממליצים לציבור להתעדכן אך ורק דרך מוקדי השירות והערוצים הרשמיים של החברה. שירות הלקוחות של ארקיע פועל בעברית ומופעל ממספרים ישראליים בלבד. אנו ממליצים שלא למסור פרטים אישיים או לבצע פעולות דרך גורמים שאינם הערוצים הרשמיים של החברה״.

ממשרד התחבורה נמסר: ״המידע המובא בפנייתכם לא היה מוכר למשרד התחבורה עד כה. מבדיקה ראשונית שנערכה לא נמצאה כל אינדיקציה לזליגת מידע ממערכות המשרד. לצד זאת, הנושא ייבדק לעומק במסגרת בדיקת אבטחת מידע ויועבר גם לבחינה מול מערך הסייבר והגורמים הרלוונטיים על מנת לבחון את מקור האירוע".

״משרד התחבורה מדגיש כי רישום לטיסות במסגרת המתווים הממשלתיים מתבצע אך ורק באמצעות אתרים רשמיים של ממשלת ישראל תחת סיומת gov.il, הפועלים בהתאם לסטנדרטים מחמירים של אבטחת מידע. המשרד קורא לציבור לגלות ערנות ולהסתמך על מקורות מידע רשמיים בלבד, ולהימנע ממסירת פרטים אישיים או פרטי תשלום לגורמים שאינם מזוהים באופן רשמי. מידע ועדכונים בנושא מתפרסמים בערוצים הרשמיים של משרד התחבורה".