סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

אסיה שוב נצבעת אדום בשעה שמחיר הנפט מסוג ברנט מטפס ב-7% ומתקרב פעם נוספת לרף של 100 דולר.

זה קורה במפתיע דווקא לאחר שארה"ב הודיעה כי תשחרר 172 מיליון חביות נפט ממאגר הנפט האסטרטגי, והסוכנות הבינלאומית לאנרגיה (IEA) הודיעה אף היא כי תשחרר 400 מיליון חביות נפט כדי לטפל בשיבושים באספקה - הפעולה העצימה ביותר של הסוכנות עד היום.

● המומחה שמסביר למה המרוויחה הגדולה מהמלחמה היא סין

● תם עידן ההקלות: הרגולציה החדשה על ישראליות בוול סטריט

״נראה שמשקיעים אינם משוכנעים שיהיה לכך האפקט הרצוי, וכנראה מצפים שזרימת הנפט דרך מיצרי הורמוז תישאר סגורה למשך זמן רב", אמר פאווד רזאקזאדה, אנליסט שוק ב-StoneX ל-MarketWatch.

רון אלבהרי, מנהל השקעות ראשי ב-Laird Norton Wetherby, התייחס אף הוא להחלטת ה-IEA ואמר ל-CNBC כי "היא לא פותרת את הבעיות האחרות שהולכות להשפיע על הכלכלה העולמית". הוא ציין מוצרים מזוקקים שמשונעים דרך מיצרי הורמוז, כמו דלק סילוני, כאחת הבעיות שמייצרת חסימת האזור למעבר כלי שיט.

"אני חושב שהשווקים מתחבטים כרגע סביב השאלה מהי נקודת היציאה בשלב זה. שני הצדדים התחפרו בעמדותיהם, וקשה לראות איך זה מסתיים בצורה חיובית בצד השני בטווח הקצר", הוא ציין.

למרות זאת, ובתגובה למחירי הנפט והימשכות המלחמה, מדד ניקיי ביפן יורד בכ-2%, הקוספי בדרום קוריאה ומדד ההנג סנג נמצאים בירידות שערים של כ-1.2%.

בוול סטריט החוזים העתידיים מלמדים על צפי לירידות של עד 1%. לאחר שאמש נסגרה וול סטריט במגמה מעורבת - מדד הנאסד"ק עלה בכ-0.1%, ה-S&P 500 נחלש בכ-0.1% והדאו ג'ונס מוטה התעשייה השיל מערכו כ-0.6%.