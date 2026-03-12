שוב מטח משולב מאיראן ולבנון לעבר ישראל; בוצעו יירוטים

עדכונים שוטפים

04:28 - מטח משולב שוגר מאיראן ומלבנון; מד"א: אין נפגעים

יירוטים בוצעו למטח משולב ששוגר מאיראן ומלבנון. דיווחים על נפילת שברי יירוט באזור חיפה ובזיכרון יעקב. פיקוד העורף הודיע כי ניתן לצאת כעת מהמרחבים המוגנים. מד"א: לא ידוע על נפגעים.

קודם לכן אזעקות הופעלו במרכז, בשרון, בשומרון, בחיפה והסביבה, בבקעת הירדן ובאילת ובערבה.

03:12 - דיווח: בית הספר שהופצץ באיראן נכנס בטעות לרשימת היעדים של ארה"ב

מבנה בית הספר היסודי באיראן שבו נהרגו עשרות ילדים עם תחילת מערכת התקיפות האווירית באיראן, נכלל ברשימת היעדים האמריקנית וייתכן שזוהה בטעות כאתר צבאי - כך מסרו ל"וושינגטון פוסט" מספר גורמים המעורים בפרטי התקיפה.

02:11 - טראמפ: אנחנו יודעים איפה כל התאים הרדומים האיראניים ואנחנו עוקבים אחריהם

דברי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נאמרו הלילה (בין רביעי לחמישי) על רקע הדיווח השבוע ב-ABC לפיו גורמי מודיעין אמריקניים איתרו תקשורת מוצפנת שמקורה ככל הנראה באיראן, שלפי הערכה עשויה לשמש "אות הפעלה מבצעי" לתאים רדומים הפועלים מחוץ למדינה.

.@pdoocy: "Have you been briefed about how many Iran sleeper cells there could be inside the US right now?" PRESIDENT TRUMP: "I have been and a lot of people came in through Biden with his stupid open border. But we know where most of them are. We've got our eye on all of them,… pic.twitter.com/VrAqcXgfkr - Fox News (@FoxNews) March 12, 2026

02:08 - צבא ארה"ב פרסם תיעוד תקיפות על מטוסים איראניים: "אנחנו מפרקים אותם"

The Iranian regime is losing air capability day by day. U.S. forces aren’t just defending against Iranian threats, we are methodically dismantling them. pic.twitter.com/CrJj2nFtHB - U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026

01:48 - צה"ל תקף 10 בניינים בדאחיה המשמשים כמפקדות טרור

01:36 - הסתיים אירוע הכטב"ם בגליל המערבי; פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים

01:30 - שרפה במלון בדובאי בעקבות פגיעת כטב"ם מאיראן

01:12 - נפילה בחניאל שבעמק חפר מהמטח האחרון; מד"א: אין נפגעים

נזק כבד נגרם למבנה, במד"א הבהירו: עד כה לא דווח על נפגעים. פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. אזעקות הופעלו קודם לכן בכל רחבי הארץ בעקבות ירי מלבנון ומאיראן. בוצעו יירוטים בגוש דן ובאזור ירושלים.

01:05 - דיווח ברויטרס: המודיעין בארה"ב מעריך שהמשטר באיראן אינו נמצא בסכנת קריסה

00:59 - דיווחים באיראן: מתקפת רחפנים של צה"ל על כוחות בסיג' איראניים

00:48 - צה״ל פתח בגל תקיפות נרחב לעבר מטרות בטהראן

23:47 - משמרות המהפכה: קיימנו מבצע משותף עם חיזבאללה - שכלל ירי מתמשך במשך שעות

לפי ההודעה של משמרות המהפכה, במסגרת המבצע בוצע שילוב של שיגור טילים מסוג קדר, עימאד, ח'יבר-שכן ופתאח מצד משמרות המהפכה, לצד שיגור נרחב של כטב"מים וטילים התקפיים מצד חיזבאללה בלבנון. המתקפה כוונה נגד יותר מ-50 מטרות ברחבי ישראל.

