הריבית על הפיקדונות בבנקים נשחקת. מי הציע את הגבוהה ביותר?

הריבית שמשלמים הבנקים על הפיקדונות המשיכה להישחק זה החודש השלישי ברציפות. בנק ישראל פרסם לפני שעה קלה (חמישי) את נתוני הריבית על הפיקדונות והאשראי ששילמו הבנקים ללקוחותיהם בחודש פברואר, טרם פרוץ המלחמה. מי שסגר את כספו בפקדון בנקאי בריבית קבועה לתקופה של חצי שנה עד שנה, קיבל ריבית ממוצעת של 3.8% מהבנקים. זו ירידה של 0.1%- ביחס לחודש הקודם, וזה החודש השלישי ברציפות שנרשמת ירידה כזאת.

בקרב הבנקים, מי שסגר את כספו לשנה בפקדון שהוזכר, קיבל (בממוצע) את הריבית הגבוהה ביותר בבנק הדיגיטלי וואן זירו - 5.43%, גבוה בהרבה למשל ממלווה קצר מועד של בנק ישראל (מק"מ) שהיום אפשר לסגור לשנה ולקבל תשואה חזויה ברוטו של 3.65%.

הריבית הנמוכה מבין הבנקים בקטגוריה שהוזכרה ניתנה על ידי בנק מסד (3.26% בשנה). בקרב הבנקים הגדולים משלמים לאומי והפועלים ריביות של 3.88% ו-3.82% בהתאמה. אצל לאומי זו הריבית הנמוכה ביותר לפחות מזה שנה וחצי, ובבנק הפועלים נרשמה ריבית נמוכה יותר לפני 9 חודשים בקטגוריית פיקדונות זו.

בבנק ישראל ציינו כי בפברואר הפקידו משקי הבית פיקדונות בסכום כולל של כ-38 מיליארד שקל, כאשר רוב הפיקדונות היומיים ניתנים בריבית משתנה ממוצעת של 1.3%. פיקדונות שבועיים גם כן ניתנים לרוב בריבית משתנה, הריבית הממוצעת היא 2.76%. ואילו פיקדונות לתקופה של 6-12 חודשים שהוזכרו מקודם (כולל פיקדונות שנתיים), ניתנים לרוב בריבית קבועה.

באשר לאשראי שנתנו הבנקים, גם כאן נרשמה בשורה. הריבית ירדה בהדרגה והיא בשפל של שנה וחצי לפחות, לפי נתוני בנק ישראל. הריבית הממוצעת על הלוואה עמדה על 8.71% בפברואר, מול 8.84% בחודש שקדם לו. רק לשם השוואה, באוקטובר האחרון עמדה הריבית הממוצעת בשיא של 9.42%.

בקרב הבנקים האשראי הזול ביותר ניתן שוב על ידי וואן זירו - ריבית ממוצעת של 6.67%, והיקרה ביותר על ידי בנק ירושלים - 11.27%. בקרב הבנקים הגדולים הריביות הממוצעות בלאומי והפועלים עמדו על 8.25% ו-8.84% בהתאמה. פועלים הציע הלוואות בריבית ממוצעת כזאת לפני 15 חודשים ובעבור לאומי מדובר בשפל של שנה וחצי.