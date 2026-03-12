יוטב קוסטיקה, שכיהן בארבע השנים האחרונות כמנכ"ל משותף במור קרנות נאמנות, יעזוב את תפקידו וינהל את כספי האקזיט הענק של מייסדי חברת הסייבר וויז במסגרת Family Office שיקים. קוסטיקה הוא אחיו של ינון קוסטיקה, אחד ממייסדי וויז. ואולם, הוא לא ינתק לחלוטין את קשריו עם בית ההשקעות מור, וישמש כיועץ לקרן הגידור בנאמנות של מור.

ארבעת מייסדי וויז השלימו השבוע את עסקת הענק עם גוגל, שבמסגרתה נמכרה החברה תמורת 32 מיליארד דולר, לאחר קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים ברחבי העולם. כל אחד מארבעת המייסדים - אסף רפפורט, ינון קוסטיקה, עמי לוטבק ורועי רזניק - צפוי לקבל מהעסקה כ־3 מיליארד דולר לפני מס, כלומר סכום מצרפי של כ־12 מיליארד דולר (8 מיליארד דולר נטו). המשמעות היא שקוסטיקה צפוי לנהל Family Office בהיקף משמעותי במיוחד, שעשוי להיות מהגדולים בישראל, אם לא הגדול שבהם.

ינון קוסטיקה, ממייסדי וויז / צילום: תמר מצפי

ההון נטו של כל אחד ממייסדי וויז מוערך בכ־2 מיליארד דולר לאחר מס, שכן כל אחד מהם מחזיק בכ־8.5% ממניות החברה. המשמעות היא שה-Family Office צפוי לנהל הון כולל של כ־8 מיליארד דולר.

קוסטיקה עבד בבית ההשקעות מור למעלה מעשור, ובמהלך השנים מילא שורה של תפקידים, בהם כלכלן ראשי ומנהל השקעות בכיר. בארבע השנים האחרונות כיהן כמנכ"ל משותף וכמנהל ההשקעות הראשי. בתקופת כהונתו הפכה מור לשחקנית דומיננטית וצומחת בשוק הקרנות בישראל, והגיעה להיקף שיא של כ־60 מיליארד שקל בנכסים מנוהלים. קוסטיקה מחזיק בתואר ראשון בכלכלה ובתואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון ואסטרטגיה.

בסוף חודש פברואר דווח כי קוסטיקה יעבור לשמש כיועץ לקרנות הגידור בנאמנות של מור וכדירקטור בחברות הקבוצה. מי שצפויים להחליפו בתפקיד הם בן מיטמינגר, סמנכ"ל שיווק בנקים, ועמית עטר, סמנכ"ל השקעות במור.

בגלובס פורסם כי רשות המסים הודיעה לנציגי המייסדים - אסף רפפורט, ינון קוסטיקה, עמי לוטבק ורועי רזניק - כי אם ברצונם לשלם את המס בדולרים, יהיה עליהם לחשב אותו לפי שער החליפין של הדולר מול השקל במועד ההכרזה על העסקה בשנה שעברה. לפי חישוב זה, עליהם להגדיל בכמעט 19% את הסכום הדולרי לעומת חישוב לפי שער החליפין במועד השלמת העסקה השנה, שבו הדולר היה נמוך יותר.

מייסדי וויז צפויים להגיש כבר בימים הקרובים שומת מס לרשות המסים לפי הפרשנות שלהם, כלומר לפי שער החליפין הנוכחי בעת סגירת העסקה ("קלוזינג"), כפי שמקובל בעולם המס ומוסכם על המומחים בתחום.