ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם היורה במישיגן נוטרל על ידי האבטחה, לא ידוע על נפגעים באירוע
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
יהדות התפוצות

היורה במישיגן נוטרל על ידי האבטחה, לא ידוע על נפגעים באירוע

החשוד בניסיון הפיגוע בבית כנסת "טמפל ישראל" במישיגן נוטרל, לא ידוע על נפגעים • השריף: "מנסים להבין אם יש עוד מעורבים" • עמי שטרמר סיפר: "אחותי נמצאת בבית הכנסת. הם לכודים בפנים עם קרוב ל-100 ילדים" • דניאל, עובד בפדרציה היהודית של דטרויט: "אנחנו מבוצרים בבניין. יש כוחות ביטחון גדולים. אנחנו מתפללים"

תומר אלמגור, N12 פורסם: 19:47 עודכן: 20:08
כוחות ביטחון מחוץ לבית הכנסת ''טמפל ישראל'' בעיירה ווסט בלומפילד, מישיגן / צילום: ap, Corey Williams
כוחות ביטחון מחוץ לבית הכנסת ''טמפל ישראל'' בעיירה ווסט בלומפילד, מישיגן / צילום: ap, Corey Williams

חשד לפיגוע ירי משולב של ירי ודריסה הערב (חמישי) בבית כנסת במישיגן שבארצות הברית. לפי הדיווח, היורה התנגש עם משאית בבית הכנסת "טמפל ישראל" בווסט בלומפילד ולאחר מכן פתח בירי לעבר המתפללים במקום. לא ידוע עד כה על נפגעים.

השריף מסר אחרי שהאירוע הסתיים: "רכב הגיע לאזור, פתח באש מול האבטחה. אין קורבנות - לא ילדים ולא הצוות נפגעו. אדם אחד נפגע על ידי הרכב שהתנגש בבית הכנסת ונלקח לבית חולים לטיפול, אנחנו מאמינים שהוא בסדר. אנחנו עדיין מנקים את האזור. פינינו את כל מי שאנו מאמינים ששהה בבניין באותו הזמן. מנסים להבין אם יש עוד מעורבים".

דניאל, עובד בפדרציה היהודית של דטרויט, סיפר: "אנחנו מבוצרים בבניין. שניות אחרי שקיבלנו את הדיווחים הודיעו לנו על נעילה ויש כוחות ביטחון גדולים. אנחנו עוקבים כרגע אחר העדכונים מהזירה ומתפללים".

עמי שטרמר סיפר כי אחותו לכודה במבנה: "דני אחותי נמצאת בבית הכנסת הרפורמי. זה מקום מאוד גדול של כל הקהילה. יש שם כנראה אירוע ירי משמעותי. הם לכודים בפנים עם קרוב ל-100 ילדים. כל האירוע הוא סביב הקהילה היהודית". גורמים במשטרת מחוז אוקלנד מסרו כי "הנהג התנגש בכוונה במבנה".

לפני שחוסל, המשטרה המקומית הודיעה שיש יורה פעיל וקראה לתושבים להתרחק מהאזור. ראש ה-FBI קאש פאטל בציוץ ברשת X: "אנשינו נמצאים בזירה יחד עם שותפים במישיגן ומגיבים על אירוע הדריסה והירי הפעיל מחוץ לבית הכנסת טמפל ישראל בווסט בלומפילד, מישיגן".

הפדרציה היהודית בדטרויט מסרה לתקשורת המקומית במהלך האירוע: "אנחנו מודעים לתקרית בבית הכנסת 'ישראל'. אנחנו קוראים לכל הארגונים היהודיים להסתגר במבנים".

מארגון זק"א נמסר: "לפני כשעה התרחש אירוע ירי משולב במישיגן במתחם של בית הכנסת ובית הספר המקומיים, כוחות הביטחון במקום הגיעו לזירה וכעת מטפלים".

ברוך נידאם, מנהל החטיבה הבין-לאומית בזק"א הוסיף: "מיד עם קבלת הדיווח על האירוע יצרתי קשר עם צוות מקומי ע"מ להבין את גודל האירוע, להבנתי כעת האירוע בשליטה מלאה של כוחות הביטחון, וב"ה אין נפגעים, ולמעט היורה שחוסל אין עוד נפגעים במקום".

הכתבה פורסמה לראשונה ב-N12