היורה במישיגן נוטרל על ידי האבטחה, לא ידוע על נפגעים באירוע

חשד לפיגוע ירי משולב של ירי ודריסה הערב (חמישי) בבית כנסת במישיגן שבארצות הברית. לפי הדיווח, היורה התנגש עם משאית בבית הכנסת "טמפל ישראל" בווסט בלומפילד ולאחר מכן פתח בירי לעבר המתפללים במקום. לא ידוע עד כה על נפגעים.

השריף מסר אחרי שהאירוע הסתיים: "רכב הגיע לאזור, פתח באש מול האבטחה. אין קורבנות - לא ילדים ולא הצוות נפגעו. אדם אחד נפגע על ידי הרכב שהתנגש בבית הכנסת ונלקח לבית חולים לטיפול, אנחנו מאמינים שהוא בסדר. אנחנו עדיין מנקים את האזור. פינינו את כל מי שאנו מאמינים ששהה בבניין באותו הזמן. מנסים להבין אם יש עוד מעורבים".

דניאל, עובד בפדרציה היהודית של דטרויט, סיפר: "אנחנו מבוצרים בבניין. שניות אחרי שקיבלנו את הדיווחים הודיעו לנו על נעילה ויש כוחות ביטחון גדולים. אנחנו עוקבים כרגע אחר העדכונים מהזירה ומתפללים".

עמי שטרמר סיפר כי אחותו לכודה במבנה: "דני אחותי נמצאת בבית הכנסת הרפורמי. זה מקום מאוד גדול של כל הקהילה. יש שם כנראה אירוע ירי משמעותי. הם לכודים בפנים עם קרוב ל-100 ילדים. כל האירוע הוא סביב הקהילה היהודית". גורמים במשטרת מחוז אוקלנד מסרו כי "הנהג התנגש בכוונה במבנה".

לפני שחוסל, המשטרה המקומית הודיעה שיש יורה פעיל וקראה לתושבים להתרחק מהאזור. ראש ה-FBI קאש פאטל בציוץ ברשת X: "אנשינו נמצאים בזירה יחד עם שותפים במישיגן ומגיבים על אירוע הדריסה והירי הפעיל מחוץ לבית הכנסת טמפל ישראל בווסט בלומפילד, מישיגן".

הפדרציה היהודית בדטרויט מסרה לתקשורת המקומית במהלך האירוע: "אנחנו מודעים לתקרית בבית הכנסת 'ישראל'. אנחנו קוראים לכל הארגונים היהודיים להסתגר במבנים".

מארגון זק"א נמסר: "לפני כשעה התרחש אירוע ירי משולב במישיגן במתחם של בית הכנסת ובית הספר המקומיים, כוחות הביטחון במקום הגיעו לזירה וכעת מטפלים".

ברוך נידאם, מנהל החטיבה הבין-לאומית בזק"א הוסיף: "מיד עם קבלת הדיווח על האירוע יצרתי קשר עם צוות מקומי ע"מ להבין את גודל האירוע, להבנתי כעת האירוע בשליטה מלאה של כוחות הביטחון, וב"ה אין נפגעים, ולמעט היורה שחוסל אין עוד נפגעים במקום".

