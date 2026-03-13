סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

11:11

מדד הדולר DXY עולה ב-0.7% לשיא של כארבעה חודשים ונסחר לראשונה השנה מעל 100 נקודות. הדולר מתחזק בעיקר מול הדולר האוסטרלי והדולר הניו זילנדי.

10:50

המסחר באירופה מתנהל הבוקר בירידות שערים - בורסות פרנקפורט, פריז ולונדון משילות כעת כ-1%.

אנליסטים בשוק האנרגיה מעריכים כי הטלטלה בשוק הנפט עלולה להימשך זמן רב יותר מהצפוי, לאחר שכמה מכליות הותקפו במצר הורמוז ומנהיגה העליון החדש של איראן הצהיר כי בכוונתו להשאיר את נתיב השיט החיוני סגור.

בגולדמן זאקס העלו השבוע את תחזית מחירי הנפט, בשל ההערכה כי השיבושים באספקה יימשכו זמן רב יותר. לפי הבנק, בתרחיש קיצון מחיר נפט מסוג ברנט עשוי להגיע לממוצע של 145 דולר לחבית בחודשים מרץ ואפריל. בגולדמן מעריכים כעת כי השיבוש בזרימת הנפט דרך מצר הורמוז יימשך כ־21 ימים - לעומת תחזית קודמת של 10 ימים בלבד.

עם זאת, תרחיש הבסיס של הבנק מתון יותר: לפי ההערכה, חוזי הברנט יעמדו בממוצע על כ־98 דולר לחבית במרץ ובאפריל. רק לפני שבוע העריכו בגולדמן כי הנפט ייסחר ברמות של סביב 80 דולר לחבית במהלך מרץ.

לדברי סיימון פלאוורס, יו"ר והאנליסט הראשי בחברת הייעוץ האנרגטי Wood Mackenzie , גם רמות של 200 דולר לחבית אינן תרחיש בלתי אפשרי. לדבריו, "להערכתנו, מחיר של 200 דולר לחבית אינו מחוץ לגבולות האפשר בשנת 2026". פלאוורס הוסיף כי גם לאחר סיום העימות, החזרת שרשרת האספקה לפעילות מלאה לא תהיה מהירה, בין היתר בשל נזקים למתקני הפקה במזרח התיכון.

אחת הסיבות המרכזיות להחמרת התחזיות היא העלייה במספר התקיפות על מכליות באזור מצר הורמוז. ב־24 השעות האחרונות נפגעו לפחות שבע ספינות במים מול חופי דובאי ועיראק. אחת מהן - מכלית זרה שנשאה מזוט עיראקי - עלתה באש במים הטריטוריאליים של עיראק, ואחד מאנשי הצוות נהרג.

גורמים אמריקאיים מסרו כי איראן החלה גם לפזר מוקשים ימיים במצר הורמוז - אמצעי לחימה פשוט אך קטלני שעלול להעניק לה יכולת משמעותית לשבש את הכלכלה העולמית. שר האנרגיה של ארה"ב, Chris Wright , אמר ביום חמישי כי הצי האמריקאי עדיין אינו מוכן להתחיל בליווי מכליות נפט דרך המעבר הימי.

06:40

באסיה ירידות הבוקר לאחר שמחירי הנפט זינקו על רקע חששות מחודשים כי עימות ממושך במזרח התיכון עלול לפגוע עוד יותר באספקת האנרגיה העולמית ולהגביר את החשש מהאטה בכלכלה הגלובלית.

בורסת טוקיו יורדת ב-1%, הונג ושנגחאי ב-0.4% ודרום קוריאה ב-1.4%.

החוזים העתידיים בוול סטריט מטפסים מעט הבוקר כאשר המשקיעים נערכים לפרסום נתון אינפלציה חשוב שיתפרסם בצהריים בעוד הזינוק החד במחירי הנפט ממשיך לטלטל את השווקים.

דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים בכ-0.3%, נאסד"ק בכ-0.4%.

● תגמול שנתי של 143 מיליון דולר לאקמן. ומה עוד מגלה התשקיף של פרשינג סקוור

המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים - נאסד"ק ב-1.7%, דאו ג'ונס ב-1.6%, S&P 500 השיל 1.4%. בתוך המדדים, מגזרי הטכנולוגיה והפיננסים הובילו את הירידות שהתזנו מעט על ידי מגזר האנרגיה . מניות הפיננסים נסוגו זה היום השישי ברציפות בוול סטריט, בצל גל של חדלויות פירעון, פדיונות והגבלות שמזעזע את שוק האשראי הפרטי .

נתוני אינפלציה מתונים יחסית בארה״ב ושחרור שיא של מאגרי נפט על ידי סוכנות האנרגיה לא הצליחו לשפר את סנטימנט המשקיעים. במקביל, ניסיונותיו של טראמפ ושל שר האנרגיה שלו להרגיע את החששות מפני הנחת מוקשים במצר הורמוז, לצד רמזים חוזרים לכך שהמלחמה עשויה להסתיים בקרוב, לא מפיגים את הדאגות סביב המצב במזרח התיכון.

אתמול נרשמה הירידה היומית החדה ביותר מאז פרוץ המלחמה. הדולר התחזק מול המטבעות ותשואת האג"ח הממשלתיות האמריקאיות טיפסה זה היום השלישי ברציפות, המשקיעים הורידו ציפיות לכך שהבנק הפדרלי יוריד את הריבית השנה.

למרות הלחץ הנוכחי, הירידה בשוק עדיין מתונה יחסית, כאשר מדד S&P 500 נסחר כעת בכ־4% בלבד מתחת לשיא שנקבע בינואר. החשש המרכזי של המשקיעים הוא שמחירי אנרגיה גבוהים לאורך זמן עלולים לפגוע בביקוש הצרכני ולהאט את הכלכלה.

● מספר העסקאות צנח: שוק הנדל"ן המפתיע שנפגע מהמלחמה

בתוך כך, התנודתיות בשוק הנפט נמשכה, כאשר מחירי הנפט זינקו על רקע דעיכת התקוות לפתיחה מהירה של מצר הורמוז.

מחיר החוזה על הנפט מסוג ברנט זינק ב-9% וננעל בבורסת ICE בלונדון מעל רף 100 דולר לחבית, לראשונה מאז אוגוסט 2022, לאחר שמיליוני חביות נפט נותרו תקועות במפרץ הפרסי, במה שמסתמן כהפרעה הגדולה ביותר אי פעם לשוק הנפט. זהו הזינוק היומי הגבוה ביותר ב-6 שנים, מאז תחילת השנה זינקו חוזי הברנט בכ-65%. חוזי WTI בבורסת הסחורות של ניו יורק (NYMEX) עלו ב־9.7% וננעלו ברמה של 95.73 דולר לחבית, הגבוהה ביותר זה כמעט ארבע שנים וקפיצה של כ-67% מתחילת השנה.

רמת ה־100 דולר לחבית נחשבת לסף פסיכולוגי משמעותי בשוק האנרגיה, ובקרב משתתפי השוק מעריכים כי היא עלולה להגביר את הלחץ הפוליטי על נשיא ארה״ב Donald Trump לפעול לסיום המלחמה ולרסן את הזינוק בעלויות האנרגיה. מוקדם יותר כתב טראמפ ברשת Truth Social כי איראן ללא נשק גרעיני היא "בעלת חשיבות ועניין גדולים הרבה יותר עבורי ממחירי הנפט".אן עשויות לחסום נתיב שיט מרכזי נוסף בים האדום.

קרן הסל iShares Global Energy ETF ‏(IXC ) עלתה לרמתה הגבוהה ביותר מאז מאי 2008, כאשר מניות אנרגיה מובילות רשמו שיאים חדשים של 52 שבועות. בין החברות הבולטות נמצאות בסל אוקסידנטל פטרוליום ושל . מתחילת השנה עלתה הקרן בכ־28%, על רקע הזינוק במחירי הנפט והמתיחות הגיאופוליטית שמגבירה את הביקוש למניות האנרגיה.

יונייטד סטייטס אויל , הקרן שעוקבת אחרי מחירי הנפט של ארה"ב (WTI) מזנקת אף היא ונסחרת בשיא של 8 שנים, היא משלימה נסיקה של 40% בחודש האחרון.

מניית באמבל זינקה במעל 30% לאחר שחברת אפליקציות ההיכרויות פרסמה תוצאות חזקות לרבעון הרביעי. החברה שמנהלת את אתר ההכרויות המפורסם דיווחה על הכנסות ו־EBITDA מתואם מעל תחזיות האנליסטים, ואף הציגה תחזית ל־EBITDA ברבעון הראשון שהייתה גבוהה מקונצנזוס השוק, לפי נתוני FactSet .

לעומת זאת, מניית הסייבר נטסקופ צנחה לאחר שהחברה פרסמה תחזית מאכזבת. נטסקופ צופה הפסד מתואם של 6 עד 7 סנט למניה ברבעון הראשון, בעוד שאנליסטים שנסקרו על ידי FactSet ציפו להפסד של כ־6 סנט למניה. בנוסף, החברה מעריכה כי ההפסד השנתי יהיה גדול יותר מהתחזיות בשוק.

תשואות איגרות החוב הממשלתיות של ארה"ב עלו מאז תחילת הלחימה, והן עומדות כעת על כ־4.22% באג"ח ל־10 שנים ועל 3.79% באג"ח ל־5 שנים. בתוך כך, מדד גלובלי של בלומברג שעוקב אחרי תשואות אג"ח - הן ממשלתיות והן קונצרניות בדירוג השקעה - עלה ב־2.1% מתחילת השנה עד תחילת המתקפה, ומאז מחק את אותן העליות.

זאת, בעקבות החששות להתלקחות מחודשת של האינפלציה על רקע מחירי הנפט הגבוהים יותר. מייקל בראון, אסטרטג ב־Pepperstone, אמר לבלומברג כי כלכלות שהן יבואניות אנרגיה צפויות לחוות גל אינפלציוני משמעותי יותר, והוא מצפה שאג"ח ממשלתיות במדינות אלה יניבו ביצועי חסר. הוא מצביע בהקשר זה בעיקר על בריטניה וגוש האירו.

לנוכח המלחמה עולה שאלת הריבית עליה יחליט בשבוע הבא הפד. בגולדמן זאקס דוחים את התחזית למועד הורדת הריבית הראשונה של הפד השנה. הבנק עדיין מעריך כי הפד יחל בהפחתות ריבית ב-2026, אך כעת צופה כי המהלך הראשון יגיע רק בספטמבר, במקום התחזית הקודמת ליוני. לפי ההערכה המעודכנת, הורדה נוספת צפויה בדצמבר.

העדכון מגיע על רקע העובדה שהאינפלציה עדיין גבוהה מיעד ה-2% של הבנק המרכזי, מה שמגביל את יכולת הפד להקל במדיניות המוניטרית מוקדם יותר.

תחזית ספטמבר של גולדמן תואמת פחות או יותר את תמחור החוזים העתידיים על הריבית, אך ההערכה לשתי הורדות ריבית השנה נחשבת אגרסיבית יותר מהתמחור בשוק. לפי חוזי Fed Funds , המשקיעים מעריכים כי הבנק המרכזי יישאר ללא שינוי לפחות עד דצמבר 2027. החוזים העתידיים משקפים ציפייה כי הריבית הלילית תעמוד על כ-3.345% בסוף 2026, לעומת כ-3.64% כיום.

היום יתפרסם מדד המחירים לצרכן המבוסס על הצריכה הפרטית (PCE), שרכיב הליבה שלו נחשב למדד המועדף על הבנק הפדרלי לאומדן האינפלציה.