המיליארדר ביל אקמן מנפיק את פלטפורמת ההשקעות שלו לציבור, כחלק מניסיון להשיק קרן ציבורית אמריקאית חדשה עבור משקיעים עצמאים. משמעות הדבר היא שהוא מחויב לספר לעולם קצת יותר על מכלול קרנות הגידור שלו ב־Pershing Square.

המסמכים מגלים כמה נקודות מעניינות. אלו העיקריות שבהן.

התגמולים לאקמן ומנהל ההשקעות

הדיווח מפרט את התגמולים לאקמן, ולפיו בשנת 2025 הוא הרוויח 142.8 מיליון דולר, כמעט פי 3 ביחס לרווח של 46.6 מיליון דולר בשנה הקודמת. אקמן לא קיבל משכורת, אלא נהנה מדיבידנדים וחלוקת רווחים.

פרט לו מפורט בדיווח לגבי התגמולים לריאן ישראל, מנהל ההשקעות הראשי של פרשינג סקוור (בן ה־40), שהסתכמו אשתקד ב־44 מיליון דולר.

הנפקה ראשונית "דואלית"

ההנפקה של פרשינג סקוור תהיה במתכונת מיוחדת שבמסגרתה צפויה החברה להציע לציבור מניות של הקרן, תחת הסימול PSI, לצד מניות של כלי ההשקעה המרכזי שלה, המכונה PSUS. אחרי ההנפקה ה'דואלית' הזו שתי הסדרות ייסחרו בבורסת ניו יורק, אך בנפרד זו מזו.

עבור כל 100 מניות שמשקיעים בהנפקה ירכשו בקרן ההשקעות החדשה, Pershing Square USA (PSUS), הם יקבלו 20 מניות של חברת האם PSI ללא עלות נוספת (משקיעים מוסדיים הרוכשים בהקצאה פרטית יכולים לקבל 30 מניות מהחברה האם).

"אנו מעניקים לכם מניות 'בונוס' ב־PSI כדי להודות לכם על השקעתכם ב־PSUS, קרן ההשקעות הנסחרת האמריקאית הראשונה שלנו", כתב אקמן למשקיעים, "וגם משום שיש בכך הגיון עסקי. התמריץ הנוסף שהחלוקה הזו מספקת כדי להשקיע בהנפקה של PSUS, אמורה לעזור לנו לבצע הנפקה מוצלחת ובקנה מידה גדול".

רף הכניסה המינימלי להשקעה הוא 5,000 דולר, נמוך מספיק כדי לקרוץ לעשרות משקיעים פרטיים שרוצים חשיפה לכשרון ההשקעות של אקמן. יש לו יותר משני מיליון עוקבים ברשת X, ובחברה מציינים את "הפרופיל החזק שלו כמותג, ומספר העוקבים המשמעותי שלו ברשתות", כאחת מנקודות החוזק שלה.

הרציונל במהלך ההנפקה

במכתב למשקיעים, אקמן מסביר שהקרן החדשה הזו תגייס לו את סוג ההון הדרוש לו, שלא ייעלם אם ההשקעות ייקלעו לצרות.

"מנהל השקעות שכל הונו כמעט נמצא במכשירי הון קבועים, נהנה מיתרון תחרותי מהותי", כתב. "למול מנהלי השקעות עם הון לטווח קצר, מדובר ביתרון תחרותי חשוב לטווח ארוך ובר קיימא עבור הקרן, במיוחד בעולם שבו נראה כי חלק גדל והולך של ההון מנוהל עם יעדי השקעה לטווח קצר יותר".

הדרך עד לכאן

אקמן החל להניח את היסודות להנפקה ראשונית לציבור של פרשינג סקוור בשנת 2024, כשמכר 10% ממניות החברה תמורת 1.05 מיליארד דולר, מה שהעמיד את תג השווי לחברה על יותר מ־10 מיליארד דולר, להפתעת כמה אנליסטים.

לאחר מכן הוא תכנן לגייס סכום אסטרונומי של 25 מיליארד דולר עבור הקרן האמריקאית החדשה - גדול פי כמה וכמה ממה שגייסה אי פעם קרן מסוגה, ובגודלה, בהנפקתה הראשונית. הוא ניסה למכור זאת כדרך להנגיש את אסטרטגיית קרנות הגידור המוצלחת שלה עבור משקיעים רגילים.

אבל המשקיעים לא קנו את הסיפור הזה. בהמשך אקמן דיבר על גיוס כ־2 מיליארד דולר במקום זאת, ולאחר מכן החברה ביטלה את ההנפקה.

כעת אקמן מוסיף להנפקה טוויסט חדש: חברת הניהול פרשינג סקוור תערוך את הופעת הבכורה שלה בשוק המניות, במקביל להנפקת הקרן הסגורה החדשה.

אקמן אוהב להתנסות במבני השקעה יוצאי דופן. בשנת 2020 הוא גייס 4 מיליארד דולר במה שהייתה ההנפקה הגדולה ביותר אי פעם עבור חברת SPAC (חברת רכישה למטרות מיוחדות). תחילה לא עמד בדיווח על עסקה במסגרת הזמן הנדרשת, ולאחר מכן נכשל ניסיון שלו למזג אליה את יוניברסל מיוזיק גרופ.

עקב כך אקמן פנה לביצוע ספין על SPAC, שאותו כינה SPARC - חברת זכויות רכישה למטרות מיוחדות, ומבנה זה זה קיבל את אישור הרגולטורים בשנת 2023. הכוונה היא שאקמן יציג למשקיעים עסקה שבמסגרתה הוא ינפיק חברה לשוק הציבורי, ולמשקיעים תהיה הזדמנות לרכוש בה מניות, אולם עד כה לא הוכרזה עסקת SPARC.

אקטיביזם הוא ניגוד עניינים?

פרשינג סקוור הייתה ידועה בעבר באקטיביזם שלה, אם כי המיקוד עבר לרכישת החזקות גדולות יותר במספר קטן יותר של חברות גדולות. אולם בדיווח על הקרן הסגורה כעת, אקטיביזם צוין כניגוד עניינים פוטנציאלי שעל משקיעי הקרן לדעת עליו.

בדיווח צוינה אזהרה כי אם פרשינג סקוור תרצה לנקוט עמדה אקטיביסטית בחברה כלשהי, ולתפוס מקום בדירקטוריון שלה, הפירמה תהיה כפופה למגבלות מסחר מחמירות.

השקעת עוגן ומחויבות הצוות

חברת ההשקעות מתכוונת להיות "משקיעת עוגן" עבור קרן PSUS החדשה, עם 150 מיליון דולר, נכתב בדיווח, ותשמור על השקעה זו 25 שנה לפחות. 335 מיליון דולר נוספים מגיעים מלקוחות של קרנות הגידור של פרשינג סקוור, שמעבירים את השקעותיהם ל־PSUS, מהלך שסביר להניח כי ינגוס בחלק מעמלות הביצועים, מאחר ש־PSUS אינה גובה עמלות.

במסמכים מצוין עוד כי צוות ההשקעות של פרשינג סקוור השקיע 5.8 מיליארד דולר, נכון לדצמבר, בקרנות ובחברת הנדל"ן Howard Hughes Holdings, כך שהצוות והמשקיעים נמצאים באותה הסירה.

אשתו שוכרת במשרדים שבבעלותו

משרדי פרשינג סקוור בשדרה ה־11 בניו יורק נמצאים בבעלות עקיפה של אקמן ושל חברות קשורות שלו בנתח של 50%. החברה שילמה שכר דירה של כ־6.6 מיליון דולר בשנה שעברה.

חברת העיצוב והחדשנות NEOX Public Benefit LLC, המנוהלת על ידי אשתו של אקמן, נרי אוקסמן, שכרה בשכירות משנה חלק משטחי המשרדים של פרשינג סקוור. על פי המסמכים, הסכם שכירות משנה זה יסתיים לפני ההנפקה, ו־NEOX תשכור במקום זאת ישירות מהבניין עצמו.