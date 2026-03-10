מכוון למודל של וורן באפט? ביל אקמן הגיש תשקיף לקראת הנפקה

קרן הגידור פרשינג סקוור הולדינגס של המיליארדר ביל אקמן, הגישה תשקיף להנפקה בבורסת ניו יורק, במהלך שנועד להפוך את פלטפורמת ההשקעות שבנה לחברה ציבורית. לפי המסמכים שהוגשו לרשות ניירות הערך האמריקאית, החברה צפויה להיסחר תחת הסימול PS, ולאפשר למשקיעים מן הציבור להיחשף לפעילות הקרן שמנהלת תיק השקעות מרוכז בחברות ענק ובהימורים פיננסיים בולטים.

המהלך מגיע לאחר יותר משני עשורים שבהם פעלה פרשינג סקוור כקרן גידור פרטית. במסגרת ההנפקה צפויה החברה להציע לציבור מניות רגילות לצד מניות של כלי ההשקעה המרכזי שלה, PSUS, כאשר שתי הסדרות ייסחרו במקביל בבורסת ניו יורק אך בנפרד זו מזו. לפי התשקיף, עד כה לא התקיים שוק ציבורי למסחר במניות החברה, והמבנה החדש נועד לאפשר למשקיעים לבחור אם להשקיע בפלטפורמת הניהול עצמה או בקרן ההשקעות.

ניסיון לבנות ״ברקשייר האת'וויי״ חדשה

אקמן, אחד ממשקיעי האקטיביזם הבולטים בוול סטריט, אמר לאורך השנים כי הוא שואב השראה ישירה מוורן באפט וממודל ההשקעות של ברקשייר האת'וויי . בדומה לבאפט, גם אקמן החל את דרכו באמצעות קרנות השקעה פרטיות שהתמקדו בהחזקות גדולות במספר מצומצם של חברות, ולעיתים גם במאבקים עם הנהלותיהן. במסגרת התשקיף מסבירה החברה, כי אחד היתרונות המרכזיים במבנה ציבורי הוא יצירת הון קבוע לטווח ארוך. מבנה כזה מאפשר לקרן להחזיק השקעות לאורך זמן ולהגיב להזדמנויות בשוק גם בתקופות של תנודתיות, מבלי להידרש למכור נכסים כדי לעמוד בפדיונות של משקיעים. החזון הזה דומה במידה רבה למהלך שביצע באפט בשנות השישים של המאה העשרים, כאשר סגר את קרנות ההשקעה שניהל והפך את חברת הטקסטיל ברקשייר האת'וויי לפלטפורמת השקעות קבועה. מאז הפכה החברה לאחת מקבוצות ההשקעה הגדולות בעולם.

לקראת ההנפקה, הצליחה כאמור פרשינג סקוור לגייס התחייבויות השקעה בהיקף שלכמעט 3 מיליארד דולר. לפי התשקיף, הכסף מגיע משילוב של משרדי משפחות הון, קרנות פנסיה, חברות ביטוח ומשקיעים פרטיים בעלי הון גבוה. החברה גם מציינת כי הקרן PSUS תהיה הראשונה שתשווק הן למשקיעים מוסדיים והן למשקיעים פרטיים בארה"ב. אקמן עצמו בנה בשנים האחרונות קהל עוקבים רחב ברשת החברתית X, שבו יותר משני מיליון עוקבים והוא מקווה למנף את הפופולריות הזו כדי למשוך משקיעים מהציבור הרחב. אם ההנפקה תצא לפועל בהצלחה, היא עשויה להפוך את פרשינג סקוור לאחת מחברות ניהול ההשקעות הבודדות בעולם הפועלות במבנה ציבורי שמאפשר למשקיעים להשתתף ישירות בפעילות הקרן.