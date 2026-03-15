מה צפוי בנתוני האינפלציה היום בישראל ואיך ישפיעו על הריבית?

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה צפויה לפרסם היום (א') את נתוני מדד המחירים לצרכן (האינפלציה) של חודש פברואר והוא צפוי להערכת כלכלנים להמשיך את מגמת ההפחתה מהמדד שאפיינה את חודש ינואר, ואולם המדד לא משקף את המציאות מאז פרוץ המלחמה מול איראן והוא לא צפוי לגרור הורדת ריבית.

בחודש ינואר האינפלציה הפתיעה כשהמדד ירד ב-0.3% ושיקף נתון שנתי (ינואר 2026 לעומת ינואר 2025) של עלייה בשיעור של 1.8% - בתוך יעד האינפלציה של בנק ישראל שעומד על 3-1 אחוזים.

כלכלנים העריכו השבוע שהמדד לא ישתנה בחודש פברואר לעומת חודש ינואר ואם תהיה בו ירידה היא תהיה מזערית. כך צפויים להשפיע התחזקות השקל, החורף החם שצפוי להוביל לירידה במחירי ההלבשה וההנעלה, ומחירי הטיסות צפויים לרדת, זאת לעומת מחיר הדלק והסיגריות שעלו בחודש שעבר.

רונן מנחם, הכלכלן הראשי של בנק מזרחי טפחות מעריך גם הוא שהמדד צפוי להישאר ללא שינוי באופן דומה לחודש פברואר אשתקד כך שהקצב השנתי להערכתו ימשיך ויעמוד על 1.8%. ואולם, לדבריו, "הבעיה היא שמדד פברואר לא מייצג במבט להמשך, משום שהמלחמה משנה את המצב, גוררת עלייה של מחירי המזון והמוצרים הבסיסיים ובהמשך עלולה להקטין את ההיצע ולגרור עליית מחירים גם דרך גידול של הביקוש הממשלתי".

עוד מוסיף מנחם את מחירי הנפט בעולם שככל שתמשך העלייה בו הם ישפיעו על מחירי הסחורות בכלל בשל עלויות השינוע, כמו גם זמינות הטיסות שתרד ומחירן שיתייקר. "לכך יש להוסיף את סעיף הדיור, שגם מצריך זהירות נוכח שינוי הכיוון של מחירי הדירות והעלייה החדה יחסית של שכר הדירה לשוכרים מתחלפים".

הערכה: מדד פברואר דווקא עשוי להפתיע כלפי מטה

מודי שפריר האסטרטג הראשי של בנק הפועלים מעריך שמדד פברואר דווקא עשוי להפתיע כלפי מטה, אך לדבריו בנק ישראל יותיר את הריבית על כנה בהחלטה הקרובה שהוא עתיד לקבל בסוף החודש. זאת על רקע התארכות המלחמה, העלייה החדה במחירי האנרגיה והבעיות בשרשראות האספקה בעולם. לדבריו הבנק אף יצטרך להתייחס לצפי להעלאות ריבית בשווקים מפותחים בשנה הקרובה והאפשרות לגיוס מילואים נרחב לצורך הרחבת המלחמה בלבנון "השוק תמחר ביום שישי הורדה בהחלטה הקרובה בהסתברות של 14% ורמת ריבית של כ-3.6% בעוד שנה - בדומה להערכתנו", הוא סיכם.

גם רונן מנחם ממזרחי סבור שהריבית לא תשתנה בסוף החודש. "התחזית הכלכלית שבנק ישראל יפרסם במועד זה תשקף, להערכתנו, את החשיבות שהוא מייחס למספר גורמי זהירות שישפיעו על המשך המדיניות. בראשם ההסלמה הביטחונית ואי הוודאות לגבי משך ועוצמת הלחימה, וכמו כן תקציב המדינה החדש ואישורו כשבנק ישראל סבור למשל שראוי להפחית חלק מהתקציבים החלוקתיים והתוספות התקציביות שאושרו השנה ומוטרד מיעד הגירעון המעודכן".

בחודש שעבר בנק ישראל לא הוריד את הריבית ושבר רצף של שתי הורדות רצופות שגרמו לריבית בנק ישראל לעמוד על 4%, הוועדה המוניטרית ציינה בהחלטתה את חוסר הוודאות הגיאופוליטית לנוכח אפשרות למלחמה מול איראן - תחזית שהתממשה לבסוף.