בסוף השבוע הודיעה רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) כי בעקבות המלחמה באיראן תאפשר לחברות ישראליות הנסחרות בבורסות בארה"ב לדחות ל-20 באפריל את הדיווח בנושא עסקאות בניירות ערך.

מדובר בדרישת דיווח חדשה, המיושמת בעקבות חוק שעבר בדצמבר 2025, המחייב דירקטורים ונושאי משרה בחברות ישראליות שהנפיקו בארה"ב כ-Foreign Private Issuer (FPI) לדווח על שינויים מיידיים בהחזקותיהם בניירות ערך של החברה. המועד המקורי לתחילת הדיווח הוא יום רביעי הקרוב.

מי שהובילה למתן ההקלה הייתה יצרנית השבבים טאואר , שבפנייתה ל-SEC הסבירה כי המלחמה פגעה ביכולתה לאסוף, לאמת ולסייע למנהליה בדיווח המידע על שינוים בהחזקותיהם. זאת, לנוכח ההגבלות על מקומות עבודה שאינם חיוניים במשק והעובדה כי "חלקים בישראל חווים הפסקות חשמל, אינטרנט וטלקומוניקציה, בשעה שהמדינה ממשיכה לסבול משיבושים חמורים בתקשורת ובתשתית". בטאואר אף נתלו בקושי שלהם לגשת לרשומות החברה ולשירותי ציות ונוטריון, החיוניים לדיווח.

הדחייה שקיבלה טאואר, ואשר לפי הודעת ה-SEC עשויה לחול על כל הישראליות בוול סטריט, התקבלה בשביעות רצון. כ-100 חברות ישראליות נסחרות בארה"ב במתכונת ה-FPI, וביניהן ריסקיפייד, סייברארק, מאנדיי ופייבר. ישראל היא ה"יצואנית" השנייה בעולם של חברות לבורסות האמריקאיות - אחרי סין.

אלא, שהאפשרות לדחות את הדיווח מותנית לפי ה-SEC בכך שהחברה עומדת בדרישה בסיסית: על הדירקטורים ונושאי המשרה להראות כי המלחמה פגעה בפועל ביכולתם לדווח. במלים אחרות, לא מדובר בהקלה אוטומטית, אלא בכזו המחייבת כל חברה להוכיח בנפרד כי מנהליה אינם מסוגלים לעמוד בלוחות הזמנים המקוריים בגלל המלחמה.

התנאי הזה מכניס חלק מהישראליות לדילמה: מצד אחד, חברות רבות יקפצו כנראה על ההזדמנות לדחות את הדיווח עד אחרי פסח; עונת הדוחות הנוכחית מייצרת להן די עומס, ומי יודע - אולי עד סוף אפריל המלחמה תסתיים; מנגד, חלק מהחברות יחששו כנראה להצהיר כי פעילותן נפגעה כתוצאה מהמלחמה, ויעדיפו לשדר למשקיעים "עסקים כרגיל".

"ישראליות רבות יבחרו להסתייע בדחייה", מעריך עו"ד יונתן נוימן, שותף במשרד שבלת, המתמחה בהייטק ובחברות דואליות. לדבריו, "חברות שישקפו כי ההיערכות נעשתה תחת אש המלחמה, כאשר הדירקטורים, המנהלים והמחלקות המשפטיות נמצאים בממ"ד או במקלט, ללא מסגרות לילדים, יעמדו בנטל ההוכחה".

"הקלה שהאפקט שלה מוגבל"

לעומתו, עו"ד יערה שחורי-בן הרוש, שותפה במחלקת תאגידים, ניירות ערך ושוק ההון במשרד אגמון עם טולצ'ינסקי, טוענת כי "חברות עם מערכי ציות וממשל תאגידי מסודרים יעדיפו לעמוד בדרישות החדשות במועד המקורי, ולא לבסס בדיעבד טענה שהמלחמה מנעה מהן לדווח".

שחורי-בן הרוש מעריכה כי הצורך לספק הוכחות לפגיעה כתוצאה מהמלחמה יהפוך לנטל בירוקרטי, כך שחברות יעדיפו לדווח כבר השבוע. "ההקלה תנוצל רק במקרי קיצון של פגיעה תפעולית ממשית", לדבריה. "ייתכן שחברות מסוימות גם יחששו להצטייר כחסרות יכולת לעמוד בלוחות הזמנים, ויראו בעמידה בזמן המקורי הוכחה לחוסן הניהולי שלהן. לכן בפועל מדובר בהקלה שהאפקט שלה מוגבל".

עו"ד ד"ר שחר הדר, שותף במיתר המלווה חברות ישראליות בוול סטריט, שותף לרוח הדברים. להערכתו, "השימוש בפועל בהקלה יהיה מצומצם יחסית ויעמוד לרשות מקרים ספציפיים שבהם ניתן להצביע על פגיעה ממשית, ולא כפתרון גורף לכלל החברות".