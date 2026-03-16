תיירות רשת הנופש שמציעה שהות חינם לישראלים שמחכים לחילוץ
בתי מלון

רשת הנופש שמציעה שהות חינם לישראלים שמחכים לחילוץ

ברשת קלאב מד החליטו לאפשר לאורחים ישראלים שטיסתם ארצה בוטלה להישאר במתחמי הנופש עד שתימצא להם טיסה חלופית • המשמעות היא הארכת השהות בריזורטים ברמת חמישה כוכבים, במתכונת הכול כלול • ומה מציעים בבתי המלון בישראל לתיירים שנתקעו בארץ בגלל המלחמה?

סתיו ליבנה 09:41
מלון של רשת קלאב מד / צילום: אתר חברה
בעוד שאלפים מחפשים דרך לחזור לישראל, יש מי שמוצאים עצמם ממשיכים את החופשה ללא עלות נוספת. ברשת הנופש קלאב מד החליטו לאפשר לאורחים ישראלים שטיסתם חזרה בוטלה להישאר במתחמי הנופש עד שתימצא להם טיסה חלופית.

המשמעות היא הארכת השהות בריזורטים ברמת חמישה כוכבים, במתכונת הכול כלול. עבור הנופשים מדובר בהארכה בלתי צפויה של החופשה, עד שתגיע טיסת החילוץ. הישראלים שנתקעו בריזורטים של קלאב מד שוהים בין היתר ביעדים כמו פוקט בתאילנד, סיישל ומאוריציוס.

חברות התעופה קוראות להן טיסות חילוץ, אז למה הן כל-כך יקרות?
מנכ"ל ישראייר מגלה: כך חילצה החברה מאות ישראלים תחת אש
320 דולר לכל דקה נוספת באוויר: כך שיבשה המלחמה את ענף התעופה בכל העולם

לא רק הנופשים בקלאב מד הרוויחו המשך שהות ללא תשלום. באיחוד האמירויות, למשל, נשלח צו נשיאותי לבעלי בתי המלון במדינה, שמורה להמשיך לארח תיירים שנתקעו במדינה, ללא עלות, ולהגיש את החשבונות לממשלה.

אולם שם, בשונה מהאתרים הפסטורליים של קלאב מד, הנופשים נאלצו להתמודד גם עם איום ביטחוני ישיר בעקבות מתקפות טילים באזור. כמו כן, נוסעים רבים דיווחו כי המלונות לא יישמו את מדיניות הממשלה האמירתית, וכי הם נאלצו לשלם על שהותם.

בישראל, לעומת זאת, לא הציעו מימון ממשלתי, אך הוצעו הנחות על לינה בבתי מלון רבים. הרשתות הגדולות, כמו דן, ישרוטל ופתאל, הציעו הנחות של 30%-15%, וגם רשתות קטנות יותר כמו רשת מלונות מטיילים הציעו הנחה של 20%.

יוני וקסמן, המשנה ליו"ר קבוצת אופיר טורס, מסביר כי "לאור המצב והעובדה שתיירים רבים מצאו עצמם תקועים בארץ בעקבות המלחמה, לא מעט מלונות באו לקראתם והציעו מחירים מיוחדים והנחות. זה מהלך חשוב שמאפשר לתיירים להמשיך את השהות בישראל בצורה נוחה יותר בתקופה מורכבת".