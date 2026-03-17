מגמה מעורבת באסיה; מחירי הנפט שבים לטפס

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

9:30

חברת קלטורה , המספקת פתרונות ליצירת וניהול תוכן ארגוני וניהול אנליטיקה בשיחות רב-ערוציות, עקפה את התחזיות בדוחות שלה לרבעון הרביעי ולשנת 2025, והודיעה במקביל על רכישה ב-22 מיליון דולר. בתגובה, המניה עלתה בכ-8% במסחר המאוחר בוול סטריט.

החברה, בניהולו של המייסד המשותף רון יקותיאל, רשמה ברבעון הרביעי הכנסות של 45.5 מיליון דולר, מעט מעל התחזיות בשוק, אך הציגה רווח נקי Non-GAAP של 5.1 מיליון דולר שהם 3 סנטים למניה, בעוד שהאנליסטים ציפו שהיא תפסיד. החברה צופה השנה הכנסות של 181.2-184.2 מיליון דולר, צמיחה של כ-1% לעומת 2025, עם EBITDA מתואם של 12.7-14.7 מיליון דולר, ירידה מ-18.6 מיליון דולר ב-2025.

קלטורה הודיעה גם על רכישת חברת PathFactory מארה"ב, מתחום הבינה המלאכותית לניתוח תוכן ואוטומציה של חוויות לקוח עבור ארגונים. בחברה ציינו שהרכישה נועדה להאיץ את ההתפתחות של קלטורה מפלטפורמת חוויות וידאו לפלטפורמה מלאה של חוויות דיגיטליות חכמות, מבוססות סוכני AI. החברה הנרכשת עובדת עם מותגים מובילים וביניהם אנבידיה ו-LG.

9:10

אסיה

באסיה, הבורסות נסחרות הבוקר במגמה מעורבת. הבורסה בדרום קוריאה טיפסה בכ-1.6%, בהובלת יצרניות השבבים SK Hynix וסמסונג אלקטרוניקס - שתיהן שותפות של ענקית השבבים אנבידיה - לאחר התחזית האופטימית של המנכ"ל ג'נסן הואנג לגבי מכירות החברה בתחום השבבים. במקביל, בורסת טוקיו ירדה בכ-0.2%, בורסת הונג קונג מתקדמת בכ-0.2% ובורסת שנגחאי ירדה בכ-0.8%.

וול סטריט

בוול סטריט, שחתמה ביום שישי האחרון שלושה שבועות רצופים של ירידות, המדדים המובילים רשמו אתמול התאוששות ניכרת: מדד הנאסד"ק קפץ בכ-1.4%, ה-S&P 500 התקדם בכ-1.2% והדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-1%. הבוקר, החוזים העתידיים על וול סטריט רושמים ירידות של עד 0.5%, על רקע המסרים הסותרים המגיעים מכיוון ממשל טראמפ לגבי המשך הצפוי של המלחמה, וכן דיווח ברויטרס על כך שמדינות המפרץ לוחצות על הנשיא טראמפ להמשיך לתקוף באיראן.

העליות הגיעו במקביל להקלה מסוימת שחלה בגזרת מחירי הנפט, אחרי שעלו בפתח יום המסחר עד רמה של כ-106 דולר עבור נפט מסוג ברנט וכ-100 דולר עבור נפט מסוג אמריקאי - אם כי גם לאחר הירידות, המחירים עדיין נותרו ברמה גבוהה, כאשר נפט מסוג ברנט ננעל סביב 100 דולר לחבית. הירידות שנרשמו לבסוף במחירי הנפט באו, בין היתר, בעקבות הצהרתו של שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט, לפיה ארה"ב מאפשרת למכליות נפט איראניות לעבור דרך מיצרי הורמוז.

בנוסף, הנשיא טראמפ ציין במהלך מסיבת עיתונאים שקיים כי בקרוב, יפורסמו שמות המדינות שהסכימו לסייע לארה"ב להגן על מכליות נפט העוברות במיצרי הורמוז. "יש לנו מדינות שהן ממש נלהבות. הן כבר מגיעות. הם כבר התחילו את הדרך לשם", אמר טראמפ. "אנחנו ניתן לכם רשימה. חלק נלהבות מאוד, וחלק פחות נלהבות, ואני מניח שחלק לא יעשו זאת. אני חושב שיש לנו אחת או שתיים שלא יעשו זאת, מדינות שאנחנו מגינים עליהן כבר בערך 40 שנה בעלות של עשרות מיליארדי דולרים". טראמפ תקף גם את אלו שלא הביעו נכונות להשתתף ואמר: "אנחנו מעודדים בתוקף את המדינות האחרות להיות מעורבות בזה, ולהיות מעורבות מהר ועם הרבה התלהבות".

דייוויד קראקאוור, סגן נשיא ניהול תיקי השקעות ב-Mercer Advisors, אמר ל-CNBC כי "אני חושב שהשוק באמת מרגיש שטראמפ רואה לנגד עיניו את האינטרס של השווקים לטווח הארוך. השוק עדיין נשען במידת מה על המחשבה שהוא יכול לסיים את זה אם הוא באמת ירצה, במידה שהדברים יתחילו להידרדר".

ב-CNBC ציינו כי הירידות שנרשמו מתחילת המלחמה נגד איראן ב-S&P 500 היו מתונות ביחס למתחים הגאו-פוליטיים, כאשר נכון לנעילה ביום שישי, מדד הדגל האמריקאי היה במרחק של כ-5% בלבד משיאו. האסטרטג הבכיר אד ירדני כתב בהודעה למשקיעים כי "החוסן הבולט של מדד ה-S&P 500 מיוחס לאופטימיות הגוברת בקרב אנליסטים בתעשייה בנוגע לרווחי החברות בשנים 2026 ו-2027". ירדני הסתייג ורמז שהאופטימיות אולי מעט מוגזמת: "ככל הנראה, הם לא קיבלו את המזכר לגבי ההשלכות השליליות האפשריות של מלחמה ממושכת וסגירת מצר הורמוז", הוא הוסיף.

כלל המדדים הענפיים של ה-S&P 500 נסחרו אתמול בירוק, כאשר את העליות הוביל סקטור ה-IT, אשר כולל את מניות הטכנולוגיה הגדולות. בין המניות שעלו, ניתן למצוא כמה מן השמות המרכזיים בתחומי השבבים וה-AI:

מניית אנבידיה טיפסה, לקראת כנס ה-GTC שהובילה החברה, במהלכה נשא דברים המנכ"ל ג'נסן הואנג. הואנג אמר, בין היתר, כי הוא צופה שצבר ההזמנות של השבב המתקדם של אנבידיה, בלאקוול, ופלטפורמת מחשוב ה-AI ורה רובין, יגיע לטריליון דולר עד 2027. בבלומברג דווח כי החברה חזתה בעבר כי השבבים יניבו מכירות בשווי 500 מיליארד דולר עד סוף שנת 2026. כך, התחזית האחרונה, שהוצגה על־ידי המנכ"ל ג'נסן הואנג במהלך אירוע ה-GTC, מאריכה את תחזית זו בשנה נוספת.

במקביל, נרשמו עליות במניות אמזון , מטא , מיקרון , ברודקום , AMD , אינטל ועוד. מניית מטא קפצה, לאחר שפורסם דיווח - אותו החברה כינה "ספקולטיבי" - לפיו היא מתכננת לפטר יותר מ-20% מכוח העבודה שלה.

שוק החוב האמריקאי

בשוק החוב האמריקאי, נרשמה מגמה של ירידות בימים האחרונים, אם כי אתמול דווקא המחירים עלו והתשואות ירדו באופן ניכר, במקביל להקלה שנרשמה במחירי הנפט. התשואה לעשר שנים ירדה בכ-7 נקודות בסיס לרמה של 4.21%, אם כי היא עדיין רחוקה משמעותית מרמתה ערב פרוץ המלחמה באיראן, אז עמדה על 3.96%. ככלל, התשואות טיפסו בימים האחרונים בעקבות החששות שהעלייה במחירי הנפט תעורר מחדש את האינפלציה וכך תדחה את הפחתות הריבית.

שוקי הסחורות והמטבעות

על רקע העליות שנרשמו בוול סטריט, השקל התחזק אתמול מול הדולר בקרוב ל-1%, ושערו נעמד על 3.11 שקלים. הבוקר, השקל נחלש בכ-0.2% והשער עומד על 3.12 שקלים.

במקביל, הדולר, שנמצא במגמת התחזקות בעולם לאחרונה, בשל נהירת המשקיעים לנכסי "מקלט בטוח", איבד אתמול גובה. מדד הדולר (DXY), שאומד את כוחו מול סל מטבעות נבחרים, ירד בכ-0.7%. הבוקר, הוא שב להתחזק בכ-0.4%.

כאמור, יום תנודתי עבר אתמול על מחירי הנפט. לאחר שהמחירים קפצו לרמה של כ-106 דולר עבור נפט מסוג ברנט וכ-100 דולר עבור נפט מסוג אמריקאי, בהמשך הם שינו כיוון ועברו לירידות. הבוקר, לנוכח המסרים המעורבים שמגיעים מכיוון ממשל טראמפ באשר למשך המלחמה, המחירים שוב מטפסים: נפט מסוג ברנט עולה בכ-4% ונסחר ברמה של 104 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי מתקדם בכ-5% ונסחר ברמה של כ-97 דולר.

כריס ווטלינג, כלכלן גלובלי ואסטרטג שווקים ראשי ב-Longview Economics, אמר אתמול ל-CNBC כי "לפני שהסכסוך הזה התחיל, חשבתי שהמצב נראה מצוין עבור השווקים השנה ועבור הכלכלה העולמית בכלל. הבעיה היא שכרגע אנחנו נמצאים במצב בינארי. לא אופתע אם מחיר הנפט יזנק ל-200 דולר, או אפילו ל-250 דולר, מכיוון שמחירי הסחורות עולים בצורה פרבולית כשיש מחסור בהיצע".

ווטלינג הוסיף כי "בסביבה כזו, ייגרם נזק חמור לכלכלה העולמית ואתה צריך לשנות לחלוטין את תיק ההשקעות שלך. הנקודה היא שאתה נמצא בקצה אחד או בשני של הספקטרום. אז מה עושים עם זה? אני חושב שצריך להיות בעיקרון מאוד זריזים, ולהתאים את פוזיציות הסיכון מהר מאוד. וכמובן, יש אנשים שלא מסוגלים לעשות זאת, ולכן זה הופך למאוד קשה".

עוד בשוק הסחורות, הזהב סיכם יום רביעי רצוף של ירידות ונסחר לפי שעה במחיר של כ-5,000 דולר לאונקיה. מדובר ברצף הארוך ביותר של ירידות שמסכמת המתכת היקרה מאז נובמבר 2025. כך, מחיר הזהב רחוק בכ-6% מהשיא שרשם בסוף ינואר, אז עמד על יותר מ-5,300 דולר לאונקיה.

בשוק הקריפטו, הביטקוין התאושש אתמול, במקביל לשוק המניות, ונסחר סביב 74 אלף דולר - שיא של שישה שבועות.

מאקרו

בארה"ב, מחר (ד') בערב, הפדרל ריזרב יפרסם את החלטת הריבית שלו לחודש מרץ, כאשר בקרב האנליסטים ישנה הסכמה רחבה שהריבית צפויה להישאר ללא שינוי, על רמה של 3.75%.

אנליסטים של דויטשה בנק כתבו בהודעה למשקיעים אתמול כי כלכלני הבנק מצפים שהבנק המרכזי ידגיש בהחלטתו "רמה מוגברת של אי־ודאות גאופוליטית", אך סבורים שהוא "יימנע מלאותת על שינוי משמעותי בתחזית המדיניות לטווח הקרוב".

בימים האחרונים, בעקבות הטלטלה במחירי הנפט, הציפיות בשווקים להורדות ריבית נוספת השנה נחתכו כמעט לחלוטין. בפייננשל טיימס דיווחו בסוף השבוע שעבר כי לפי המסחר בחוזים העתידיים על ריבית הפדרל ריזרב, השווקים כעת לא צופים הורדות ריבית עד לקיץ של השנה הבאה. גנאדי גולדברג, ראש אסטרטגיית ריבית ארה"ב ב-TD Securities, אמר לאתר הכלכלי כי "זה היה שינוי מטורף. השוק השתגע לחלוטין והחליט לחתוך בתמחור שלו המון הורדות ריבית. המהלך העצום הזה הוא פונקציה של העובדה שהשוק מהמר כי לפד יהיה קשה להוריד ריבית בזמן שמחירי הנפט נותרים גבוהים".