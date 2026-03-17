שנת רווחיות ראשונה לסופווייב, חילן מקווה שהדוח ישנה את מגמת המניה

חילן מקווה שהדוח ישנה את מגמת המניה

החברה דיווחה על צמיחה של 6.1% בהכנסות, שעקפו את רף ה-3 מיליארד שקל ורשמה גידול של 11.1% ברווח התפעולי ל-367 מיליון שקל ● הרווח נקי המיוחס לבעלי צמח ב-6%

כמו חברות אחרות בסקטור שלה, גם חברת שירותי ה- IT חילן סבלה ממגמה שלילית במנייתה על רקע החששות מפני השפעות ה- AI על הפעילות.

היום, לאחר פרסום דוחות כספיים לשנת 2025, המניה נסחרה בעלייה. חילן דיווחה על צמיחה של 6.1% בהכנסות, שעקפו את רף ה-3 מיליארד שקל; גידול של 11.1% ברווח התפעולי ל-367 מיליון שקל; וכן רווח נקי המיוחס לבעלי המניות בסך 261 מיליון שקל, עלייה של 6% ביחס לשנת 2024.

חילן פועלת במספר תחומים, שהגדול ביניהם הוא פתרונות עסקיים. ב-2025 הכנסות התחום צמחו ב-6.4% ליותר מ-1.7 מיליארד שקל, והרווח התפעולי שלו קפץ ב-20.2% ל-133 מיליון שקל. תחום שירותי השכר צמח ב-6.5% ל-559 מיליון שקל, עם רווח תפעולי של 158 מיליון שקל - עלייה של 9.8% לעומת שנה קודמת. בתחום תשתיות המחשוב חילן רשמה ירידה של 6.7% בהכנסות השנתיות ל-300 מיליון שקל, אם כי הרווח התפעולי מהתחום דווקא גדל ב-2.6% ל-36.5 מיליון שקל. הירידה בתחום זה מוסברת בהאטה בביקושים החל מהרבעון השני, ומירידה בשער החליפין של הדולר מול השקל.

ה- EBITDA של חילן (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) צמח ב-2025 ב-7.2% ל-144 מיליון שקל.

אבי באום, יו"ר חילן ובעל השליטה בה, מסר: "אנו מסכמים את שנת 2025 עם תוצאות שיא והמשך צמיחה עקבית בכל הפרמטרים התפעוליים, ביטוי לעוצמה והאיתנות של מנועי הצמיחה האורגניים שלנו. הקבוצה ממשיכה לפעול למימוש הזדמנויות ולהרחבת סל השירותים, כאשר לאחרונה השלמנו את רכישת השליטה בחברת 'סאמיט איקס', המתמחה בהמרת תוכן קול ווידאו לנתונים מבוססי AI . בתחומי הפעילות המרכזיים של חילן אנו מזהים כיום עניין גובר ביישומי פתרונות AI בקרב מגוון רחב של לקוחות ממרבית מגזרי המשק. בכוונתנו להמשיך ולהשקיע בחדשנות טכנולוגית לצד הרחבת המענה ללקוחותינו בישראל ובחו"ל, תוך בחינת הזדמנויות עסקיות נוספות התומכות באסטרטגיית הצמיחה ארוכת הטווח של הקבוצה".

גם בשיחת הוועידה שערכה החברה התייחס באום לנושא ואמר כי בחברה רואים ב- AI הזדמנות גדולה.

שירי חביב ולדהורן