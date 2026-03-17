ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות שנת רווחיות ראשונה לסופווייב, חילן מקווה שהדוח ישנה את מגמת המניה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
דוחות כספיים

שנת רווחיות ראשונה לסופווייב, חילן מקווה שהדוח ישנה את מגמת המניה

גלובס מביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם • סופוויב מציגה שנת רווחיות ראשונה ושיפור בכל המדדים • חילן דיווחה על צמיחה של 6.1% בהכנסות, שעקפו את רף ה-3 מיליארד שקל ורשמה גידול של 11.1% ברווח התפעולי ל-367 מיליון שקל

כתבי גלובס 16:06
מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock
מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock

העדכונים החשובים
16:06
חילן מקווה שהדוח ישנה את מגמת המניה
החברה דיווחה על צמיחה של 6.1% בהכנסות, שעקפו את רף ה-3 מיליארד שקל ורשמה גידול של 11.1% ברווח התפעולי ל-367 מיליון שקל ● הרווח נקי המיוחס לבעלי צמח ב-6%
16:04
שנת רווחיות ראשונה לסופווייב
החברה רשמה שיפור בכל המדדים ● הכנסות החברה זינקו ב-47% ושיעור הרווח הגולמי עמד על 75%, בדומה לשנה הקודמת