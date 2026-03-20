חברת אפי קפיטל מדווחת על מכירת שטחי מסחר משמעותיים בקומת הקרקע של פרויקט עירוב השימושים "אפי ברמה" בשכונת רמת אברהם בבית שמש. השטח, המשתרע על פני 1,500 מ"ר, נמכר לרשת מזון בעסקה המשקפת מחיר של כ־20.6 אלף שקל למ"ר.

הפרויקט כולו מוקם על שטח של שישה דונם שנרכשו בסוף שנת 2021 בעסקת קומבינציה תמורת 42 מיליון שקל, והוא עתיד לכלול 141 יחידות דיור מעל שתי קומות של מסחר ומשרדים בשטח כולל של כ־5,800 מ"ר.

טווח המחירים בעיר

לדברי שמאי המקרקעין יניב רפאל ויהושע לוי ממשרד Shovi, המחיר למ"ר בעסקה זו נחשב למעט נמוך מהממוצע העירוני לשטחי מסחר שכונתיים, שעומד לעיתים על טווח שבין 26 ל־38 אלף שקל למ"ר בחנויות קטנות יותר. אפשר שהמחיר המופחת נובע בראש ובראשונה מהיקף השטח הגדול שנרכש בבת אחת לעומת חנויות בודדות, וכן מהעובדה שהפרויקט נמצא עדיין בשלבי בנייה בשכונה שטרם התבססה מסחרית באופן מלא.

כך למשל, בדצמבר האחרון נרכשו בשדרות האמוראים שבדרום העיר ארבע חנויות, בשטח של כ־50-60 מ"ר כל אחת, בסכום של כ־1.6 מיליון שקל לחנות - בין 26 ל־38 אלף שקל למ"ר. על פי אתר מידע נדל"ן של רשות המסים, אלו העסקאות האחרונות שבוצעו בעיר לרכישת שטחי מסחר, עד לעסקה הנוכחית בפרויקט של אפי קפיטל.

צמד השמאים מציינים כי בקניון 'סאן מול' ברמה ד' נמכרו עד היום שטחי מסחר בטווח של כ־23-27 אלף ש"ח למ"ר, וכי בקניון 'לב הרמה' בעיר בוצעה בשנת 2023 עסקה לחנות בשטח 100 מ"ר במחיר המשקף כ־30 אלף שקל למ"ר.

ביקוש גבוה

המודל של מסחר שכונתי בקומות הקרקע נחשב למאפיין ליבה בשכונות המגורים בבית שמש, כפי שמציינים רפאל ולוי, שכן הוא מותאם לאורח החיים החרדי המקדש נגישות לצרכים יומיומיים בתוך תחומי השכונה. הביקוש הגבוה מצד רשתות מזון גדולות הממוקדות במגזר, כמו "אושר עד" ו"יש חסד", מייצר תחרות עזה על שטחים אלו.

עינב כהן, סמנכ"לית שיווק ומכירות באפי קפיטל, מציינת גם היא את אורח החיים החרדי בשכונות החדשות ככזה התורם לביקוש גם למסחר בבית שמש: "השוק החרדי בעיר מציג בשנים האחרונות תמונה מעניינת של ביקושים יציבים לא רק לדירות, אלא לסביבת מגורים שלמה עם הנדרש לחיי יום־יום במרחק הליכה. שכונת רמת אברהם מתוכננת בדיוק כך: מוסדות חינוך, מבני ציבור, שטחים ירוקים ומסחר - הכול בהישג יד.

"העסקה הנוכחית היא דוגמה טובה לכך שעירוב שימושים הוא לא רק אילוץ תכנוני, אלא רכיב חיוני לקיום קהילתי באיכות חיים גבוהה. כשמגורים, פנאי, חינוך ומסחר נמצאים באותו מרחב, התושבים מקבלים לא רק דירה אלא סביבת חיים פעילה ומושלמת - וזה בדיוק מה שמניע את רמת המחירים והביקושים הגבוהים ביחס לאזורים אחרים".