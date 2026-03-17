התחרות על משקיעי הריטייל רותחת: ההצעה החדשה של לאומי

בשנים האחרונות תופעת משקיעי הריטייל הפרטיים בישראל עלתה מדרגה, ולפי נתוני בנק ישראל אחד מכל שני חשבונות מסחר חדשים נפתח כיום מחוץ לבנקים. כתוצאה מכך, החלו הבנקים בחודשים האחרונים להציע שורת מבצעים והצעות כדי לבלום את המגמה ולהתחרות על ליבם של המשקיעים.

בפפר, פלטפורמת הבנקאות הדיגיטלית של בנק לאומי, השיקו כעת הצעה הכוללת פטור מלא מעמלות קנייה ומכירה, פטור מעמלות מינימום לפעולה ומעמלות מט"ח למשך שנה שלמה. נוסף על כך, יעניקו מענק חד פעמי של עד 1,500 שקל. ההטבה רלוונטית למי שיעבירו את המשכורת לפלטפורמה.

מדובר במהלך שני שמקדם לאומי בנושא בתוך שבועות ספורים. בפברואר השיק הבנק תוכנית נוספת - "לא הרווחתם, לא שילמתם". במוקד המהלך, לקוחות שתיק ההשקעות שלהם יציג תשואה שלילית בשוק ב-2026 יזכו להחזר כספי. בהודעת הבנק נכתב כי הלקוחות "יקבלו החזר לחשבונם בגובה ההפסד שרשם התיק או לחילופין בגין סך עמלות הקנייה והמכירה ששולמו במהלך השנה, עד סכום של 3,000 שקל (הנמוך מביניהם). ההחזר יחושב בינואר 2027". גם במקרה, בלאומי קורצים ללקוחות שאינם מנהלים חשבון השקעות בבנק.

לאומי לא לבד. גם בבנקים האחרים יצאו בחודשים האחרונים בשלל מהלכים שנועדו למשוך משקיעים פרטיים, בדגש על צעירים. כך למשל, בבנק הפועלים העניקו בחינם שתי מניות של הבנק, ובהמשך העניקו החזר רטרואקטיבי של עמלות. בבינלאומי הציעו פטור מלא מדמי ניהול ומעמלות סוכן לצעירים עד גיל 30 וכך גם בדיסקונט. במזרחי טפחות העניקו הקלות בעמלות מסחר בניירות ערך עבור צעירים.