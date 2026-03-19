האם ענף הנדל"ן בגל של ביטולי עסקאות? ניתוח שנעשה בתחילת החודש באגף הכלכלן הראשי באוצר הצביע על עלייה של יותר מ-100% בקצב הביטולים בשנים 2024־2025, בהשוואה לניתוח שנעשה באגף לפני כשלושה חודשים בלבד, בדצמבר. עם זאת, עדיין מדובר במספרים נמוכים - רק 0.6% מסך העסקאות ב-2025 בוטלו.

יזמי נדל"ן טוענים שמדובר בתופעה שולית, שאינה צפויה להשפיע משמעותית על השוק.

● מאות תושבים עדיין מפונים מבתיהם מאז המבצע הקודם באיראן"

● 15% מהישראלים מיחזרו משכנתא בריבית חדשה גבוהה יותר

"לא רואה שום דבר חריג"

"את הביטולים אפשר לספור על כף יד אחת", אומר יעקב אטרקצ'י, בעלי ומנכ"ל אאורה. "אלה מקרים אנושיים, וביטולים בהיקפים של בין 2% ל-5% תמיד יש. אני לא רואה שום דבר חריג. ועכשיו גם יש מלחמה. אם בן אדם אומר 'אני במילואים' או מבקש ארכה של חודש-חודשיים, אני נותן.

"באוצר מנסים לייצר אווירה של ירידה במחירי הדירות. זה נחמד אבל זה לא קשור למציאות. יש אג'נדה ברורה לספר שהורידו את מחירי הדירות ושהקבלנים בלחץ. הדבר היחיד שצינן את השוק זה הריבית והמלחמה".

"יכול להיות שבמקומות ששמו כסף קטן, 7% או 5% מהסכום זה בעייתי. היזם לא צריך להסכים לפחות מ-20%, אחרת זה מסוכן. אבל אנשים שבאים לגור קנו ריהוט ושדרגו את הדירה, ולא רוצים לבטל".

אלכס מריאש, מנכ"ל הכשרה התחדשות עירונית, אומר לגלובס דברים דומים. "מי שהפחית את התשלום הראשוני ל-7% ואפילו 5% נכנס למעגל בעייתי כי בעצם מכרו אופציה, וכשמוכרים אופציה, לרוכש יש זכות לא לממש. לכן לא מפתיע שכעת יש ביטולים.

"אנחנו ניצבים בפני מעין ניצני אירוע, לא תופעה של ממש, וכשתסתיים המלחמה, היציבות הביטחונית תחזור והריבית תרד, אני מעריך שהרוכשים יחזרו לשוק ונראה עלייה חדה בביקושים ובהיקף העסקאות. אין כאן סממנים של 'משבר סאב-פריים' או משהו משמעותי שעשוי לערער את היציבות בענף".

ממזערים נזקים מראש

רבים מהיזמים מספרים שהם דורשים מהרוכשים לעבור חיתום בבנק לפני הרכישה כדי למנוע מצב שלא יוכלו לעמוד בתשלומים. "דאגנו שרוכשי דירה יעברו חיתום", אומר מריאש. "לכן אנחנו במצב שבו אין לנו ביטולים. מי שעלול להיפגע כאן אלו החברות הקטנות. הגדולות יידעו להתמודד עם הביטולים".

שייקה נפחא, בעלי ומנכ"ל סלעית, מספר שהחברה שכרה יועץ משכנתאות מטעמה כדי לבדוק איך הלקוח משלים את העסקה. "זה לא אומר שאין תקלות, אבל נכון להיום אנחנו רואים את זה ממש בשוליים".

נפחא מוסיף שיש גמישות מסוימת בגלל המצב: "אנחנו פונים ללקוחות חצי שנה לפני המסירה כדי לבדוק אם יש בעיות, ואם צריך עוזרים להם כדי להבטיח את השלמת העסקה. גם בפרויקטים שבהם המחירים עלו משמעותית, אנחנו לא רוצים שאנשים יבטלו את העסקה, גם אם לכאורה אנחנו יכולים להרוויח יותר - כי אני מאמין שמה שנמכר, נמכר. התקופה מאתגרת, אבל אותי גל הביטולים הזה לא מדאיג. אני מאמין שבאביב כל מה שיש בשוק ייחטף".

גם ישי רוט, מנכ"ל שובל הנדסה, לא מודאג. "אצלנו אין ביטולים עד כה. ברוב המוחלט של העסקאות שעשינו במסגרת מבצעי המימון ביצענו חיתום לכל רוכש, וזה הוריד מהסיכון". לדבריו, "לא יהיה כאן שום אסון ולא תהיה קטסטרופה".