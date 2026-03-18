כדי לצמצם את ההחזר החודשי: כ־69 אלף משכנתאות מוחזרו ב-2025

לווים במשכנתאות הגדילו בשנה שעברה את היקף מיחזורי המשכנתאות שלהם, במטרה להוריד את ההחזרים החודשיים שזינקו מאז החלה הריבית לעלות ב-2022. כך עולה מדוח בנק ישראל לשנה החולפת. עם זאת, עיקר המיחזורים לא בוצעו כתוצאה ממצוקה כלכלית, אלא במטרה לשפר את תנאי ההלוואות.

בשנה שעברה מוחזרו כ-69 אלף משכנתאות בהיקף מצטבר של כ-43.6 מיליארד שקל. בסך הכול, 7% מיתרת המשכנתאות של המערכת הבנקאית הוגדרו כמיחזורים של הלוואות קודמות, לעומת כ-4.5% בשנים 2019-2024. הגיל הממוצע של המשכנתאות שמוחזרו עמד על ארבע שנים, נתון התואם את מועדי עדכון ריביות העוגן במסלולים בריבית משתנה, המתעדכנות אחת לשנתיים עד חמש שנים.

מיחזור משכנתא נעשה לרוב מטעמי נוחות כלכלית וכדי להתאים את תנאי ההלוואה למצב הכלכלי של הלווים ולתנאי השוק, ולעיתים בעקבות הצעה אטרקטיבית יותר מבנק מתחרה. לצד זאת, ישנם גם מיחזורים שנועדו לשפר את המצב התזרימי של משק הבית. בישראל, מאז העלאות הריבית ופרוץ מלחמת חרבות ברזל, המשכנתאות המקוריות מכבידות יותר על משקי הבית, ורבים מבקשים למחזר אותן כדי להקטין את ההחזר החודשי, גם במחיר של עלות כוללת גבוהה יותר, למשל בשל פריסה לתקופה ארוכה יותר.

הערכות מוקדמות, שגובו גם בנתוני פיגורים, הצביעו על כך שיותר משקי בית נקלעים למצוקה תזרימית בעקבות המלחמות המתמשכות והריביות הגבוהות. ואולם בדיקת בנק ישראל העלתה כי בין השנים 2023 ל-2025 רק כ-15% מהמיחזורים בוצעו מסיבות תזרימיות. כלומר, אף שנרשם גידול מסוים - מכ-10% ב-2021 לכ-15% ב-2025 - עדיין מדובר במיעוט, ורוב המיחזורים נעשו משיקולי כדאיות כלכלית.

בהתאחדות יועצי המשכנתאות מציינים כי השיפור בכדאיות הכלכלית של המשכנתאות והפחתת תשלומי הריבית לבנקים תרמו לכך שהציבור משפר את מסלולי ההלוואה, ובכך נמנע מלספוג את מלוא העלייה הצפויה בהחזרים אילולא בוצע מיחזור.

עוד מציינים בהתאחדות כי רבים מהמיחזורים נוגעים למשכנתאות שנלקחו בארבע עד חמש השנים האחרונות, בעיקר במסלולים בריבית פריים ובאפיקים צמודים, על רקע שינויי הריבית במשק.