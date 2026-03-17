נדל"ן ותשתיות אחוז הישראלים שגרים בשכירות עלה. באיזו עיר שוכרים הכי הרבה?
שכירות

אחוז הישראלים שגרים בשכירות עלה. באיזו עיר גרים הכי הרבה שוכרים?

כמעט 30% מהישראלים שוכרים דירה נכון ל־2025, עלייה מתמשכת מאז 2013; במקביל, שיעור בעלי הדירות נמצא בירידה • מחוז תל אביב מוביל בשיעור השוכרים, כשחריש נמצאת בראש עם אחוז השוכרים הגבוה ביותר

מאיה לוין 13:00
עלייה באחוז הישראלים שגרים בשכירות / צילום: Shutterstock
סקר הלמ"ס הבוחן את אחזקת הנכסים הפיזיים של משקי הבית בישראל בין השנים 2013-2025 מצביע על עלייה באחוז הישראלים שגרים בשכירות לצד ירידה באחוז הישראלים שמחזיקים דירה.

גל ביטולי עסקאות סוחף את הענף, והקבלנים לא מוותרים על הקנס
הנתון שזינק במלחמה ומקפיץ את הריבית על המשכנתא

כך, בשנת 2025 כ-29.6% מהישראלים גרו בשכירות, עלייה מ-28.8% בשנת 2024. בהסתכלות ארוכת טווח, מאז שנת 2013 אחוז הישראלים שגרו בשכירות גדל מדי שנה, כאשר בשנת 2013 גרו בשכירות כ-24.3% מהישראלים. בהמשך לכך, אחוז משקי הבית בעלי דירות עמד בשנת 2025 על 69.8%, ירידה לעומת שנה שעברה אז כ-70.6% מהישראלים החזיקו דירות. מאז שנת 2013, אז אחוז מחזיקי הדירות מתוך הישראלים עמד על 75.2%, מספר מחזיקי הדירות בישראל ירד מדי שנה. מנגד, אחוז הישראלים שמחזיקים בדירות בדיור מוגן עמד על 0.6% בשנת 2025 ונשאר יציב מאז שנת 2013.

העיר עם אחוז השוכרים הגבוה ביותר

בפילוח בין מחוזות, האחוז הגבוה ביותר של דירות בשכירות נמצא במחוז תל אביב עם 40.4% אחוז שכירות, והנמוך ביותר נמצא במחוז הצפון עם 20.6% שוכרים בלבד. בירושלים, כ-31.2% מהדירות הן דירות בשכירות, בחיפה כ-29%, ביהודה ושומרון כ-23.3% ובמחוז הדרום כ-30.2%.

במקביל, הערים בולטות עם אחוז גבוה של דירות בשכירות הן חריש עם 52.1% שוכרים, תל אביב-יפו עם 49.4% שוכרים וגבעתיים עם 42.6% שוכרים. מועצות מקומיות עם אחוז גבוה של דירות בשכירות הן מצפה רמון עם 56.1% מהשוכרים וקריית ארבע עם 45.3%. עוד עולה מהסקר כי בתל אביב ובבאר שבע אחוז החלפות השוכרים היה הגבוה ביותר ועמד על 22.6% ו-20.2% בהתאמה, ואילו השיעור הנמוך ביותר בהחלפת שוכרים נמצא בירושלים - 8.3% מהדירות.

מפת הדיור בישראל

בכל הנוגע למאפיינים של המחזיקים בדירות בפילוח בין קבוצות אוכלוסייה, בשנת 2025, מתוך הדירות שבהן המחזיקים הם יהודים, 68.6% הן בבעלות דירה, 30.8% גרים בשכירות ו-0.6% גרים בדיור המוגן הפרטי. מתוך הדירות שבהן המחזיקים הם ערבים, 87.4% הן דירות בבעלות, ו-12.6% גרים בשכירות.

מבחינת סטטוס זוגי, מהסקר עולה כי כ-77.3% מהדירות שהמחזיקים בהן נשואים, הן דירות בבעלות ו-22.4% הן בשכירות. לעומת זאת, בקרב הדירות שהמחזיקים בהן רווקים, 40.0% הן בבעלות ו-59.8% בשכירות. בדירות שהמחזיקים בהן גרושים, 56.7% הן בבעלות ו-42.6% הן בשכירות; ובדירות שהמחזיקים בהן אלמנים, 78.3% הן בבעלות, 18.8% בשכירות ו-2.9% הן דירות בדיור המוגן הפרטי.

ומה בנוגע לפילוח לפי גילאים? בדירות שבהן גילם של המחזיקים הוא עד 34, 61.5% גרים בשכירות, לעומת כ-18.3% בדירות שבהן מחזיקים בני 65 ומעלה. בין השנים 2025-2013, עלה שיעור הדירות בשכירות שבהן המחזיקים הם עד גיל 64 (מ-27.9% ל-36.2%). בדירות שבהן המחזיקים הם בני 65 ומעלה, שיעור הגרים בשכירות נותר קבוע (סביב 18%).