סקר הלמ"ס הבוחן את אחזקת הנכסים הפיזיים של משקי הבית בישראל בין השנים 2013-2025 מצביע על עלייה באחוז הישראלים שגרים בשכירות לצד ירידה באחוז הישראלים שמחזיקים דירה.

כך, בשנת 2025 כ-29.6% מהישראלים גרו בשכירות, עלייה מ-28.8% בשנת 2024. בהסתכלות ארוכת טווח, מאז שנת 2013 אחוז הישראלים שגרו בשכירות גדל מדי שנה, כאשר בשנת 2013 גרו בשכירות כ-24.3% מהישראלים. בהמשך לכך, אחוז משקי הבית בעלי דירות עמד בשנת 2025 על 69.8%, ירידה לעומת שנה שעברה אז כ-70.6% מהישראלים החזיקו דירות. מאז שנת 2013, אז אחוז מחזיקי הדירות מתוך הישראלים עמד על 75.2%, מספר מחזיקי הדירות בישראל ירד מדי שנה. מנגד, אחוז הישראלים שמחזיקים בדירות בדיור מוגן עמד על 0.6% בשנת 2025 ונשאר יציב מאז שנת 2013.

העיר עם אחוז השוכרים הגבוה ביותר

בפילוח בין מחוזות, האחוז הגבוה ביותר של דירות בשכירות נמצא במחוז תל אביב עם 40.4% אחוז שכירות, והנמוך ביותר נמצא במחוז הצפון עם 20.6% שוכרים בלבד. בירושלים, כ-31.2% מהדירות הן דירות בשכירות, בחיפה כ-29%, ביהודה ושומרון כ-23.3% ובמחוז הדרום כ-30.2%.

במקביל, הערים בולטות עם אחוז גבוה של דירות בשכירות הן חריש עם 52.1% שוכרים, תל אביב-יפו עם 49.4% שוכרים וגבעתיים עם 42.6% שוכרים. מועצות מקומיות עם אחוז גבוה של דירות בשכירות הן מצפה רמון עם 56.1% מהשוכרים וקריית ארבע עם 45.3%. עוד עולה מהסקר כי בתל אביב ובבאר שבע אחוז החלפות השוכרים היה הגבוה ביותר ועמד על 22.6% ו-20.2% בהתאמה, ואילו השיעור הנמוך ביותר בהחלפת שוכרים נמצא בירושלים - 8.3% מהדירות.

מפת הדיור בישראל

בכל הנוגע למאפיינים של המחזיקים בדירות בפילוח בין קבוצות אוכלוסייה, בשנת 2025, מתוך הדירות שבהן המחזיקים הם יהודים, 68.6% הן בבעלות דירה, 30.8% גרים בשכירות ו-0.6% גרים בדיור המוגן הפרטי. מתוך הדירות שבהן המחזיקים הם ערבים, 87.4% הן דירות בבעלות, ו-12.6% גרים בשכירות.

מבחינת סטטוס זוגי, מהסקר עולה כי כ-77.3% מהדירות שהמחזיקים בהן נשואים, הן דירות בבעלות ו-22.4% הן בשכירות. לעומת זאת, בקרב הדירות שהמחזיקים בהן רווקים, 40.0% הן בבעלות ו-59.8% בשכירות. בדירות שהמחזיקים בהן גרושים, 56.7% הן בבעלות ו-42.6% הן בשכירות; ובדירות שהמחזיקים בהן אלמנים, 78.3% הן בבעלות, 18.8% בשכירות ו-2.9% הן דירות בדיור המוגן הפרטי.

ומה בנוגע לפילוח לפי גילאים? בדירות שבהן גילם של המחזיקים הוא עד 34, 61.5% גרים בשכירות, לעומת כ-18.3% בדירות שבהן מחזיקים בני 65 ומעלה. בין השנים 2025-2013, עלה שיעור הדירות בשכירות שבהן המחזיקים הם עד גיל 64 (מ-27.9% ל-36.2%). בדירות שבהן המחזיקים הם בני 65 ומעלה, שיעור הגרים בשכירות נותר קבוע (סביב 18%).