הנתון שזינק במלחמה ומקפיץ את הריבית על המשכנתא

האופוריה שאפיינה את שוק ההון המקומי בימיה הראשונים של המערכה מול איראן הולכת ומתפוגגת ככל שהלחימה מתמשכת, והדבר משתקף היטב בשוקי המניות ובשוק האג"ח המקומי. העלייה המחודשת ברמות אי־הוודאות באה לידי ביטוי בקפיצה בפרמיית הסיכון בתשואות האג"ח הממשלתיות ולהתרחקות מתווה הפחתת הריבית. שילוב זה מחלחל ישירות לעלויות המימון של הציבור, ובראשן ריבית המשכנתאות.

● המשכנתאות הנדחות ירדו מאז הגבלות בנק ישראל, אך עדיין נותרו גבוהות

● לא רק המניות: האופוריה התפוגגה גם בשוק החוב הממשלתי

כך, תשואות האג"ח הממשלתיות ל־5 שנים, שעמדו ערב המלחמה על 3.51%, טיפסו בסוף השבוע האחרון ל־3.76%. גם באפיקים הארוכים נרשמה מגמה דומה: תשואות האג"ח הארוכות עלו מ־3.84% ערב המערכה ל־3.97% בסוף השבוע האחרון - איתות להתייקרות של עלות הכסף במשק וללחץ גובר על לוקחי המשכנתאות.

מתן שטרית, הכלכלן הראשי של הפניקס, מסביר כי משקיעים מתחילים להבין שתמחור "היום שאחרי המלחמה", כולל תרחיש של החלפת/נפילת משטר באיראן, היה אולי אופטימי ומהיר מדי. במקביל, הכותרות סביב מצרי הורמוז מחזירות את לחצי האינפלציה לקדמת הבמה דרך שיבושי היצע (אנרגיה, תובלה ותמחור סיכונים).

עוד הוא מחדדכי "אם זה לא מספיק כדי לאתגר את תוואי הריבית קדימה, תוסיפו גם את צד התקציב - או במילים אחרות, את עלות המלחמה. בשבוע האחרון הממשלה החליטה להגדיל את תקרת הגירעון בשנת 2026 מ־3.7% ל־5.1%".

להערכתו, השילוב בין פחות ודאות 'של היום שאחרי", יותר לחצי אינפלציה, וגירעון גבוה יותר, מרחיק את הפחתות הריבית ותומך בעליית תשואות בשוק האג"ח, בעיקר בחלקים הקצרים של העקום, שרגישים יותר לתוואי הריבית בטווח הקצר.

"נזכיר כי ערב המערכה השווקים תימחרו כמעט ארבע הפחתות ריבית בשנה הקרובה, והיום התמחור כבר ירד לטווח של 1־2 הפחתות. ככל שהמערכה תימשך או תסלים, הפחתות הריבית עשויות להמשיך להתרחק", מוסיף.

תורגש יותר במסלולים הקצרים

בהמשך לכך מחדד שטרית כי בשוק המשכנתאות, המשמעות של קפיצת התשואות די ברורה: "עליית תשואות מתגלגלת לעלייה בריביות. במסלולי הריבית המשתנה, ובפרט במסלול ריביות משתנות הלא צמודות הפופולריות, העלייה צפויה להיות מורגשת יותר. מעבר לריביות, אם לחצי האינפלציה יתממשו, הם עשויים להשפיע גם דרך המסלולים הצמודים".

נופר יעקב, יו"ר התאחדות יועצי המשכנתאות, מצטרפת לדבריו ומסבירה כי "בניגוד לדוח המשכנתאות לפברואר שמשקף את ההתעוררות שנרשמה בשוק בחודשים בשל ציפייה לירידת ריבית, מאז פרוץ המלחמה התמונה המאקרו־כלכלית השתנתה, וככל שהמערכה מתמשכת, מתחדדת ההבנה לגבי השלכותיה הכלכליות, ובראשן עליית מחירי האנרגיה והנפט והסיכון להתגברות האינפלציה".

במציאות כזו, היא מסבירה, ציפיות השוק להפחתות ריבית מתרחקות, והדבר כבר מורגש בעלייה נקודתית בעלויות המימון ובאי־ודאות מחודשת בשוק המשכנתאות.