לא רק המניות: האופוריה התפוגגה גם בשוק החוב הממשלתי

שוק המניות התל אביבי נסחר במגמת ירידות השבוע, כאשר מדד ת"א-35 ירד בכ-4.9% ומחק את מרבית העליות שרשם בשבוע הראשון לפרוץ מבצע "שאגת הארי". במקביל גם שוק האג"ח, הסולידי יותר, החל לאבד השבוע גובה.

מדד תל-גוב כללי שבו נכללות כל אגרות החוב של ממשלת ישראל, ירד מתחילת השבוע בכ-0.9%, ירידה חדה יחסית במונחי מדדי אגרות חוב. מתחילת השנה נמחקו עליות המדד והוא כעת בתשואה חיובית מתונה.

התשואה לפדיון הגלומה במדד תל-גוב כללי טיפסה בהדרגה והיא כיום עומדת על 3.1%, והיא מתקרבת לשיא של חודש. יש לזכור שביולי 2024, חודשיים לפני מבצע הביפרים בלבנון, הגיעה התשואה לפידיון הגלומה במדד זה לרמת שיא של 3.7%. מאז אוקטובר האחרון היא נחלשה בהתמדה, אולם כאמור מאז פרץ המבצע מול איראן שהולך ומתמשך היא חזרה לטפס. עליית התשואה לפדיון משמעותה שהמשקיעים סבורים שהסיכון בחוב של ממשלת ישראל טיפס.

מה שמשפיע לשלילה על אגרות החוב נוגע בעיקר לחשש מעלויות המלחמה, שצפויות להכביד על תקציב המדינה ולהוביל את הממשלה לפתוח בגיוסי חוב גדולים יותר בהמשך השנה. כך במהלך השבוע אישרה הממשלה תוספת של 39 מיליארד שקל לתקציב הביטחון, שאמור לעבור בשבועיים הקרובים בכנסת. יחס החוב כשיעור של התוצר אמור לטפס ל-5.1% כתוצאה מהמהלך.

בנוסף, המלחמה גם עלולה לשנות את כיוון הפחתת הריבית על ידי בנק ישראל בהמשך, משום שהוא ירצה לבחון את המשמעויות של האינפלציה שנוצרות ממנה. ככל שהנגיד ימתן או יעצור את הפחתות הריבית, המשמעות היא המשך גיוסים יקרים יותר על ידי הממשלה.

גם באג"ח ממשלת ישראל לעשר שנים (שתיפרע באוקטובר 2035) נרשמת מגמה דומה. מחירה נפל ב-1.3% מתחילת השבוע, ירידה חדה למדי בפרק זמן כה קצר. התשואה לפדיון שלה עומדת על כ-4%, רמה שלא היתה בה מאז סוף דצמבר האחרון.

אפקט דומה בשוק החוב בארה"ב: בשל עליית מחיר הנפט

באופן סימבולי גם התשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב לעשר שנים, נמצאת במגמה דומה לשוק החוב של ממשלת ישראל השבוע. התשואה לפדיון של האגרות האמריקניות טיפסה לרמה של 4.28%, לאחר שערב המבצע באיראן עוד עמדה על 3.96%. העליה נובעת בעיקר מהזינוק במחיר הנפט, שמגביר את החשש להתפרצות מחודשת של האינפלציה בארה"ב ובמערב.

ככל שהאינפלציה אכן תתגבר, הדבר יבלום הליך של הפחתות ריבית עתידיות על ידי הבנק הפדרלי. כתוצאה מכך התשואה לפדיון מטפסת גם באג"ח ממשלת ארה"ב. זה מגלם עלייה בסיכון, גם התשואה באג"ח ממשלת ארה"ב ל-30 שנה עלתה ל-4.88%.

כאמור מחיר הנפט נסחר הבוקר סביב 96 דולרים לחבית, עלייה קלה ביחס ליום חמישי. מחיר חבית ברנט עולה בשיעור של פחות מ-1% ל-101 דולרים. הנפט עלה ב-47% מאז פרוץ המבצע באיראן עד לרמתו הנוכחית. אך הוא כבר כבר חצה את רף 110 הדולרים לחבית, ונחלש לאחר שהנשיא טראמפ הצהיר כי יפעל לפתיחת מיצרי הורמוז ובמקביל לשחרר רזרבות הנפט הלאומיות לצורכי הקלה על מחירו בעולם.