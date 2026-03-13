עופר ינאי, בעל השליטה ומנכ"ל נופר אנרג'י הצליח להשלים השבוע את השתלטות חברת האנרגיה המתחדשת שלו על חברת אלומיי קפיטל . בכך הפכה החברה לחלק מבעלים של תחנת הכח דוראד שמונעת בגז טבעי. העסקה לרכישת השליטה (46%) באלומיי הציבורית, נעשתה בתשלום של 458 מיליון שקל. כאשר במקביל נופר גם חתמה על הסכם בסוף השנה שעברה, לרכישת צבר פרוייקטים סולאריים בארה"ב, תמורת 285 מיליון דולר (כ-900 מיליון שקל) של חברה אמריקנית שנמצאת בהליכי פשיטת רגל (צ'פטר 11).

רכישות אלו העלו את המינוף של נופר, והובילו את חברת הדירוג מידרוג לפרסם "הערת מנפיק". לא מדובר בשינוי הדירוג של נופר (מדורגת A3 שהוא כמו דירוג A- על ידי סטנדרד אנד פורס עם אופק יציב).

התנאים של מידרוג

בעוד ש"השלמת רכישת השליטה באלומיי קפיטל, לצד השלמת רכישת צבר נכסים מהותי בארה"ב, צפויות לתרום להרחבת הפעילות של החברה ולשיפור בהיקף ובפיזור מקורותיה התזרימיים", מציינים במידרוג, זאת בין היתר דרך כניסה לגז הטבעי בהחזקה בשרשור בנתח מדוראד, הרי שהשלמת העסקאות הללו "כללה רכיב חוב מהותי אשר הוביל לעלייה ביחסי המינוף והכיסוי במידה המעלה את סיכון האשראי, כאשר הפחתת המינוף תלויה במידה רבה בחיזוק בסיס ההון אליו מכוונת החברה, ומידרוג מניחה כי החברה תפעל לכך בטווח הקרוב".

במידרוג מציינים כי יחס המינוף של נופר יעלה, מיחס חוב ברוטו ל- CAP מותאם של 68% בסוף ספטמבר האחרון ל-75% כעת. ולכן שולחים שם מסר לינאי, עליך לפעול לעיבוי ההון בין היתר בדרך הכנסה של שותפים או גיוס הון בדרך של הנפקת מניות. וכך מציינת מידרוג בדוח, "הביאה בחשבון כי החברה תנקוט מהלכים משמעותיים בטווח הקרוב על מנת לעבות את מקורותיה ההוניים במטרה לשפר את יחסי המינוף לפי תכניתה העסקית". צעדים אלה עשויים לכלול בין היתר לדבריה "הכנסת שותפים ו/או גיוס הון מניות , במידה שתתמוך בהותרת הדירוג על כנו".

מניית נופר אנרג'י הכפילה עצמה בשנה האחרונה והחברה נסחרת בשווי שוק של 6.2 מיליארד שקל כיום.