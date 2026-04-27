נדל"ן ותשתיות עסקת הנדל"ן החריגה בקריית שמונה בשיא הלחימה
עסקאות נדל"ן

הגבוהה אי פעם: עסקת הנדל"ן החריגה בקריית שמונה בשיא הלחימה

קוטג' חד–משפחתי בקריית שמונה נרכש ב–3.25 מיליון שקל וזאת בשיאה של הלחימה • בקנה מידה של שוק הנדל"ן העירוני, מדובר, כאמור, בעסקת שיא

אריק מירובסקי 05:41
שכונת יובלים בקריית שמונה / צילום: דוברות עיריית קריית שמונה

במהלך המלחמה נרשמה בקריית שמונה העסקה היקרה ביותר על דירה שנרשמה בה אי פעם: קוטג' חד-משפחתי, בשכונת יובלים החדשה, נרכש ב-3.25 מיליון שקל. העסקה בוצעה לפני כשלושה שבועות.

הנכס שנמכר נמצא ברחוב נחל עורבים, שנמצא כאמור בשכונת יובלים. השכונה נמצאת בצפון-מזרח העיר, והיא מבוססת על תוכניות מתחילת העשור הקודם. השכונה קודמה באמצעות שיווקי קרקעות לצמודי-קרקע ולבנייה רוויה החל מאמצע אותו עשור, וקיבלה דחיפה באמצעות תוכנית "מחיר למשתכן", שבמסגרתה הוגרלו דירות רבות במקום. השכונה החלה להיבנות לקראת סוף העשור הקודם, וכיום יש בה מאות בודדות של יחידות דיור בנויות, בעשרות מבנים שכבר אוכלסו.

הקוטג' ברחוב נחל עורבים הוקם בבנייה עצמית על ידי אדם פרטי, שרכש את המגרש, ששטחו 413 מ"ר, ב-2017, שיועד לבני המקום ולמחוסרי דיור במסגרת מכרז של רמ"י, שבו מגרשים הוגרלו במחיר אפסי, ורק עלויות פיתוח של מאות אלפי שקלים בודדים חלו עליהם. היתר בנייה ניתן לו לפני חמש שנים, ובעקבותיו הוקם במקום קוטג' של 6 חדרים, 196 מ"ר, עם גג צמוד של 60 מ"ר וחצר של 273 מ"ר. תעודת גמר הוצאה לו בסוף השנה שעברה, כך שהמבנה היה חדש לגמרי, ונמכר כאמור ב-3.25 מיליון שקל.

עסקה חריגה - בייחוד במלחמה

בקנה מידה של שוק הנדל"ן העירוני, מדובר, כאמור, בעסקת שיא. בשנה שעברה נמכרו קוטג'ים בשכונת "בנה ביתך" הוותיקה ברמות מחיר של כ-2.8 מיליון שקל; בשכונת יובלים נמכרו קוטג'ים בבנייה סטנדרטית של קבלנים במחירים של 2.1-2.3 מיליון שקל, כך שמדובר בעסקה חריגה ביותר לכל תקופה שהיא, על אחת כמה וכמה במהלך מלחמה, שבה העיר הופגזה רבות על ידי חיזבאללה.

עוד יש לציין, כי בשנה שעברה בוצעו באזור שתי עסקאות יקרות בהרבה: בהרחבות הגושרים נמכר קוטג' ב-5.05 מיליון שקל, ובמשמר הירדן נמכר קוטג' ב-5.3 מיליון שקל. בפרופורציות הללו נראה כי מחיר הקוטג' בקריית שמונה הגיוני, והחריג הגדול הוא עיתוי ביצוע העסקה - במלחמה.