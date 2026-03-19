בעוד מתווה הפיצויים החדש מתמהמה וצפוי להתפרסם רק לאחר פסח, מעל 30 אלף עסקים עדיין ממתינים לתשלומים בגין נזקי חרבות ברזל ועם כלביא. בעלי עסקים שסופגים כעת נזקים נוספים קורסים תחת הנטל ומאבדים אמון ביכולת המדינה לפצותם."ברוב התביעות שהגשתי בחרבות ברזל ובעם כלביא במסלול האדום - לא התקבל פיצוי", אומר מומחה מיסוי שהגיש עשרות תביעות בשם לקוחותיו.

● לפחות עד מאי: החקיקה מתעכבת, ובעלי העסקים ייאלצו לחכות למתווה הפיצויים

● התקציב יאושר בשבוע הבא בכנסת, ואפילו באוצר בטוחים שהוא לא רלוונטי

נתוני רשות המסים מציגים לכאורה תמונה שונה, לפיה רוב התביעות כבר טופלו. ב"חרבות ברזל" הוגשו 664,675 תביעות בגין נזק עקיף, מתוכן הסתיים הטיפול בכ־574 אלף. כ־8,000 תביעות נותרו בטיפול, כ־50 אלף נדחו, ומתנהלים מעל 32 אלף הליכי ערר והשגה על גובה הפיצוי או דחייתו. בעקבות עם כלביא הוגשו כ־165 אלף תביעות נזק עקיף, מתוכן הסתיים הטיפול בכ־123 אלף תביעות, 24,300 תביעות בסטטוס של "עדיין בטיפול", כ־11 אלף נדחו מחוסר זכאות ומתנהלים כ־7,000 הליכי השגה וערר.

לדברי המומחים, התמונה העולה מהנתונים אינה משקפת את המציאות בשטח. "התביעות היחידות שמשולמות מהר־מהר הן של עסקים קטנים, עד 300 אלף שקל, או במסלולים הירוקים. ב'מסלול האדום' הרשות לא שילמה אפילו ל־5% מהעסקים", מסביר מומחה המס. לדבריו, בעם כלביא נותרו מעל 20 אלף תביעות ללא תשלום. "זה לא נתון זניח. הרשות טוענת ששחררה 85% מהתיקים, אבל אלו התיקים הקטנים. ה־15% שנותרו הם הגדולים. אין לרשות מספיק כוח אדם לטפל בכל התביעות האלו".

נציין, כי התביעות למס רכוש הוגשו בשני ערוצים מרכזיים: המסלול הירוק, המציע פיצוי מהיר ומוגבל בתקרה המבוסס על נוסחאות קבועות; והמסלול האדום, המיועד לנזקים כבדים ללא הגבלת סכום ודורש הוכחת נזק פרטנית.

רו"ח יזהר קנה, שותף מנהל בפירמת פאהן־קנה, מסביר כי התביעות מתחלקות לשלוש רמות מורכבות: תביעות פשוטות המבוססות על טפסים, תביעות בינוניות, והתביעות הקשות של המסלול האדום. "אלה תביעות מורכבות מאוד, כי כל אחת שונה מהאחרת ומהווה הערכת שווי נפרדת בפני עצמה", אומר קנה. "עם זה ברשות לא מסוגלים להתמודד כי אין להם כוח אדם, וההתמודדות קשה".

מתוך 100 תביעות, רק בודדות נסגרו

כך, מתוך כ־100 תביעות מורכבות שהגיש משרדו של קנה, רק בודדות נסגרו. "נסגרו רק תביעות יחסית קטנות, של כחצי מיליון שקל. באף אחת מהגדולות לא נערך דיון רציני", הוא מעיד. "הגשנו תביעה באפריל 2024 ועד היום לא היה דיון. התשובה שקיבלנו מהרשות היא 'התאזרו בסבלנות'. אין להם את כוח האדם לבדוק". לדבריו, הבעיה מחריפה בשל היעדר דד־ליין מחייב: "במסלול האדום אין לרשות שום מועד שעד אליו היא חייבת להכריע. בעוד שבמסלולים הקטנים יש מגבלת זמן של עד שמונה חודשים".

לדברי קנה, הפתרון הוא פשוט: תשלום מקדמות מיידי וגבייה רטרואקטיבית במקרה של חוסר זכאות. "האם בגלל כמה אלפי פושעים שיקחו כסף ולא יחזירו, אני כמדינה הורג את כל היתר?", הוא תוהה. "מנהל רשות המסים צריך לשבת עם האוצר ומשרד המשפטים ולקבל החלטה לאשר אוטומטית עד סכום מסוים ולבדוק אחר כך, או להקצות כוח אדם ייעודי לאלפי התביעות המחכות".

"ציבור העסקים מאבד את האמון במדינה"

גתית שלומי, סגנית נשיא לשכת יועצי המס ושותפה מנהלת במשרד י. גינדי ושות', מצטרפת לקריאה לשחרור מקדמות מיידי. "הפתרון הוא לשחרר את הכסף במקומות שטרם נבדקו. לרשות יש ארבע שנים לבדוק את התביעות מחדש לפני שיתיישנו, ואם יתברר שלא הגיע פיצוי - ניתן לדרוש אותו חזרה". לדבריה, המצב הנוכחי מייצר קושי אדיר בעוד המשק נכנס לסבב הגשות חדש שיעכב עוד יותר את הטיפול בתיקים הישנים.

שלומי מצביעה על תביעות של חברות עם מחזורים של עשרות מיליונים שתקועות במערכת כבר שמונה חודשים. "יש אנשים מצוינים בקרן הפיצויים, אבל אין להם זמן לבדוק הכל. חברות גדולות יושבות חודשים בלי לקבל שקל אחד. מי שכבר קיבל מקדמה, זה חצי נחמה".

במרכז קבוצת "הלא מפוצים" עומדים הענפים שספגו את הפגיעה הקשה ביותר: תיירות והפקות. "בשל המורכבות בחישוב הפיצוי לענף התיירות, שטרם התאושש מרמות הפעילות של 2023, נדחו תביעותיו בעם כלביא באופן קטגורי עד לקבלת החלטה עקרונית. עד היום הענף לא קיבל שקל. אף אחד לא מגיע לבדוק את התביעות", אומרת שלומי. "נדרשת כאן בדיקה פרטנית ולכן הן נדחות כל פעם מחדש. ברור לנו שעם הסיבוב הנוכחי של המלחמה, לא יגעו בהן עוד חודשים ארוכים. יש לי עסקים גדולים מאוד וחברות הפקות שהגישו תביעות במיליוני שקלים וטרם ראו שקל אחד".

הסחבת בפיצויי העבר מותירה עסקים רבים ללא אוויר לנשימה דווקא עם פרוץ מלחמת שאגת הארי. שלומי מתריעה על שבר עמוק באמון הציבור. "אנשים אומרים לנו 'לא קיבלתי פיצוי על הסבב הקודם, איך אסמוך עליהם עכשיו?'", היא אומרת.

למרות ההערכה לעובדי הרשות, הקריאה בשטח היא להכרעה מנהלית מיידית. "הציבור של העסקים מאבד את האמון שלו במדינה. אנשים ברשות המסים עושים עבודה מצוינת והם אנשים טובים, אבל צריכה להתקבל החלטה לשחרר לפחות את המקדמות ל־24 אלף העסקים שנותרו. רק כך יהיה ניתן להתקדם".

שי אהרונוביץ', מנכ''ל רשות המסים / צילום: יוסי זמיר

"חובה להעביר תביעות לבדיקה דקדקנית"

מרשות המסים נמסר בתגובה: "לגבי תביעות במסלול האדום: מדובר במסלול שבו מוגשת תביעה אחת בגין כל האירוע. לכן, באופן טבעי רוב התביעות הוגשו לאחרונה וחלקן עדיין לא. לכן, הטענות על עיכוב בטיפול לא ברורות. חלק קטן מהתביעות מתנהלות זמן רב אך זה מכיוון שמדובר בתביעות מורכבות וגדולות במיוחד.

לאורך המלחמה אפשרה קרן הפיצויים לעסקים הזכאים למסלול אדום לקבל מקדמות על חשבון הפיצויים שישולמו בסוף המלחמה, כשתוגש התביעה הסופית. האפשרות להגיש תביעה סופית במסלול הירוק נועדה להקל על עסקים שעבורם אין יתרון משמעותי להגשה במסלול האדום, וכמובן שזו לא חובה.

לגבי תביעות במסלולים הירוקים: קרן הפיצויים התחייבה כי לא יותר מ־15% מהתיקים יעברו לבדיקה ידנית ואנו עומדים בהתחייבות זו. אם הבדיקה נמשכת יותר מ־21 יום העסק זכאי למקדמה של 60% מסכום התביעה ואישור סופי מתקבל תוך לא יותר מ־8 חודשים. יש לזכור כי מדובר בכספי ציבור ולא ניתן למנוע מצבים של קבלת כספי ציבור שלא בצדק או היווצרות חובות לרשות ללא מנגנון של העברת חלק מהתביעות לבדיקה דקדקנית".