לעצור מס סמוי שכבר שולם: הבשורה בהגדלת הנטו שלכם

הכנסת אישרה השבוע לקריאה שנייה ושלישית את ההצעה של שר האוצר סמוטריץ' "לרווח את מדרגות המס". מדובר במהלך להעלאת הנטו בכמה מאות שקלים לבעלי הכנסה של מעל 16 אלף שקל ברוטו בחודש. העלות התקציבית: 5 מיליארד שקל.

במקור הצעד היה חלק מעסקת חבילה של "מקל וגזר". המקל אמור היה להיות הטלת מס על קרקעות פנויות, אלא שהוא נגנז לעת עתה, וההקלה במס ההכנסה תמומן באמצעות העמקת הבור בתקציב.

בנק ישראל הזדעק. ההיגיון שלו ברור: המגמה של הגדלת החוב רעה במובנים רבים. הפחתת מסים בסביבת גירעון גבוהה מגדילה את נטל הריבית, תורמת לאינפלציה ועשויה להוביל בהמשך למדיניות מוניטרית עיקשת.

אבל יש עוד ממד שלא הופיע בהודעת הבנק: סמוטריץ' לא מעניק מתנה, אלא רק עוצר "מס סמוי" שהציבור שילם בשלוש השנים האחרונות. מדרגות המס, נזכיר, קפואות כבר שלוש שנים, מה שדה פקטו היווה הכבדת הנטל על הציבור המשלם ופגיעה בכוח הקנייה שלו.

לפגיעה הזו יש תמריצים שליליים. כשכל שקל נוסף שהעובד מרוויח נחתך בשיעורי מס גבוהים מדי בגלל מדרגות קפואות, המוטיבציה שלו להתקדם או להגדיל פריון נפגעת, וכך גם היכולת להשקיע בפיתוח עצמי ובחינוך לדור הבא.

לצד כל זאת, יש גם עניין מוסרי: כשכספים קואליציוניים עוברים במיליארדים לסקטורים בעלי עוצמה פוליטית, הקלה של כמה מאות שקלים בחודש - שהוקפאו ממילא מראש - היא לא יותר מקצת איזון. כלומר, ריווח המדרגות הוא לא רק צעד פיסקלי, הוא הצהרת כוונות לגבי חלוקת המשאבים. אם הקטר של המשק יאט, התוצאה בתחנה הסופית תהיה בכל מקרה פגיעה בצמיחה - ותשפיע גם על יחס החוב שמדאיג את בנק ישראל.

בר לביא