עובדים ובעלי עסקים שטרם חזרו לפעילות שגרתית, או נקרעים בין פתיחת המשק לסגירת מערכת החינוך, חיים כרגע בתוך אי-ודאות כלכלית שאין לה תאריך סיום ברור. כעת, משרד האוצר מציע מודל חל"ת ארוך משמעותית מכפי שהיה בסיבוב הקודם מול איראן ב"עם כלביא", אף שמשום מה מצניעים זאת בהודעות האוצר הרשמיות.

לפי תזכיר חוק מתווה הסיוע הכלכלי "שאגת הארי" שפורסם היום (ה') להערות הציבור, מעסיקים יוכלו להוציא עובדים לחל"ת גם בסוף אפריל - כחודש וחצי מהיום - ועדיין להיכנס בתוך חלון הזכאות.

כבעבר, תזכיר החוק קובע שהזכאות לדמי אבטלה נגזרת ממועד תחילת החל"ת - לא ממועד החזרה לעבודה. עובד שיצא לחל"ת ב-28 באפריל, גם אם לא יחזור לעבודה חודשים קדימה, ייחשב זכאי ויקבל דמי אבטלה עד ניצול תום זכאותו בביטוח לאומי. המעסיק, מצדו, אינו מחויב להחזירו בתוך מסגרת זמן קצובה.

ההבדל מ"עם כלביא" הוא שאז נקבע מודל החל"ת לשבוע קדימה בלבד. ההבדל אינו מקרי. אז הוכרז מתווה הסיוע של האוצר יום אחד לפני שהמבצע הסתיים, והוא הגיע לכנסת כשמועד הסיום כבר היה ידוע. התוצאה הייתה תקופת זכאות קצרה יחסית, עד סוף יוני 2025, כאשר המבצע הסתיים ב-24 אותו חודש.

הפעם, לא רק שאיש אינו יודע מתי "שאגת הארי" תיגמר, הנחת הבסיס של משרד האוצר היא פסימית יחסית. גורמים המעורבים בגיבוש המתווה מודים שאם תסתיים המערכה במפתיע תוך זמן קצר, ייתכן שיידרש לקצר את תקופת החל"ת בחקיקה מהירה. אך כרגע, אפשרות כזו נראית רחוקה.

מודל החל"ת צפוי לעבור חקיקה מהירה בשלוש קריאות בכנסת ולעבור עוד לפני חג הפסח. ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, בראשות ח"כ מיכל וולדיגר, צפויה לדון בחקיקת החל"ת - ושם צפוי לה תהליך חלק. וולדיגר היא חברת כנסת מסיעת הציונות הדתית בראשות שר האוצר בצלאל סמוטריץ', ואף שימשה כסגניתו באוצר בתחילת כהונתו במשרד.

חקיקת מתווה מענקי הפיצויים לעסקים, לעומת זאת, צפויה לקחת זמן רב יותר ולהתארך מעבר לחג הפסח, לאמצע מאי לפחות.

מעבר לחלון הזמן הממושך, המתווה כולל כבעבר מספר הקלות בתנאי הזכאות לדמי אבטלה. תקופת החל"ת המינימלית המזכה קוצרה מ-30 יום ל-14 ימים רצופים, תקופת האכשרה הנדרשת קוצרה ל-6 חודשים מתוך 18 במקום 12, ימי ההמתנה הקבועים בחוק בוטלו, וימי חופשה צבורים לא ינוכו מתקופת הזכאות.