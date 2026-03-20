משרד האוצר וההסתדרות הסכימו הבוקר (ו') על מתווה פיצויים לעובדי המגזר הציבורי. כך, על פי ההבנות, במקרים בהם מקום העבודה נסגר או צומצם עקב הנחיות פיקוד העורף ולא התאפשרה עבודה מרחוק, תינתן השתתפות מעסיק בגובה 100% בשבועיים הראשונים (28.02-14.03), ובגובה 80% בשבועיים שלאחר מכן (15.03-28.03).

הורים לילדים עד גיל 14 שנעדרו לצורך השגחה עקב סגירת מוסדות חינוך ואנשים עם מוגבלות או קרוביהם ואוכלוסיות נוספות שיסוכמו, יהיו זכאים להשתתפות בגובה 90% בשבועיים הראשונים ו-75% בשבועיים שלאחר מכן. עובדים שפונו ממגוריהם בהוראת גורם מוסמך עקב נזק לבתיהם, יהיו זכאים ל-100% השתתפות מעסיק למשך 8 ימים מיום הפינוי.

כמו כן, עובד שחזרתו לארץ התעכבה בגלל ביטול טיסות בשל המצב הביטחוני, יהיה זכאי להשתתפות בגובה 80% בשבועיים הראשונים ו-50% בשבועיים שלאחר מכן. במקרים אחרים נוספים, תינתן השתתפות בגובה 60% בשבועיים הראשונים ו-50% בשבועיים שלאחר מכן. ואולם, עובד שנקרא על ידי מעסיקו לעבוד ממקום העבודה או מרחוק וסירב לכך לא תהיה השתתפות בשכר כלל.

"לא נאפשר התעלמות ממאות אלפי עובדים"

במשרד האוצר הדגישו הבוקר כי ההבנות יעוגנו בהסכם קיבוצי לאחר שהגיעו להסכמות עקרוניות. שחר תורג’מן, נשיא איגוד לשכות המסחר הביע התנגדות לאחר פרסום המתווה: "לא נאפשר מתווה חל"ת אחד עבור העובדים בסקטור הציבורי ומתווה חל"ת שונה עבור העובדים בסקטור הפרטי. לא נאפשר מצב שבו המדינה מבטיחה ודאות לעובדי המגזר הציבורי ומתעלמת ממאות אלפי עובדים במגזר העסקי שנפגעים באופן ישיר מהמצב״.

המתווה שהוצג כולל פיצויים על פגיעה של 25% מהמחזור ומעלה לעסקים עם מחזור של עד 400 מיליון שקל, והמודל מתמקד בהחזר על הוצאות שכר ועל הוצאות קבועות. המתווה דומה לזה שהוצג במבצע "עם כלביא" מחודש יוני האחרון, אך עם שינויים והתאמות.

מתווה הסיוע התפרסם ללא הסכמות בין האוצר למעסיקים במספר סוגיות עקרוניות. בראשן, השאלה אם ישולמו דמי חל"ת לעובדים שלא עבדו בשבוע הראשון של המבצע, וחזרו לעבוד אחרי ההקלה בהנחיות, שכן מודל החל"ת מחייב 14 ימי היעדרות רצופים.