פגיעות במבנים בראשל"צ מטיל מתפזר; צה"ל תוקף בטהרן

10:25 - נשיא איראן מסעוד פזשכיאן בציוץ ב-X עם מסר למדינות ערב: "למדינות המוסלמיות ושכנינו היקרים, אתם אחינו, ואנחנו לא מבקשים להיכנס לעימות איתכם"



09:59 - המרכז הרפואי שמיר: לפני זמן קצר הגיע גבר כבן 40 שנפצע קל מהמטח האחרון לראשון לציון הבוקר. הוא מטופל על ידי הצוותים הרפואיים

09:51 - רוב הבתים במחוז צ'רניהיב שבצפון אוקראינה נותרו ללא חשמל לאחר מתקפת כטב"מים של רוסיה, כך הודיע הבוקר מושל המחוז

09:49 - כך פועלת ישראל לצמצם את היקף השיגורים מאיראן

תקיפות אוויריות משותפות של ישראל וארה"ב התמקדו ב"נקודות גישה", בעיקר פתחי מנהרות, במטרה לשבש את פעילות "ערי הטילים" האיראניות - המתחמים התת-קרקעיים שבהם איראן מאחסנת ומשגרת טילים, כך לפי תחקיר CNN שפורסם הבוקר (שבת) והתמקד בניתוח תמונות לווין.

מוקדי הפגיעה לפי התחקיר

● כ-77% מתוך 107 פתחי מנהרות שנבדקו נפגעו בתקיפות

● התקיפות כוונו בעיקר נגד פתחי מנהרות, מבנים עיליים, צמתי דרכים ותשתיות גישה

● לפחות 15 משגרי טילים נהרסו בהפצצות

לפי מומחים, התקיפות אינן מכוונות להשמדה מוחלטת של המתקנים התת-קרקעיים, אלא לשיבוש פעילותם. הפגיעה בפתחי המנהרות מקשה על הוצאת משגרי טילים לשטח ועל טעינתם מחדש. עוד עולה כי עוד לפני המלחמה התקיים פער בין מספר הטילים שמחזיקה איראן, שמוערך באלפים, לבין מספר המשגרים, שנאמד במאות בלבד, מה שיוצר "צוואר בקבוק", חסרון צבאי שמתעצם בעקבות התקיפות. לקריאת הכתבה

09:27 - צה"ל: לוחמי גבעתי הרגו מחבלים בהיתקלות הלילה בדרום לבנון. בנוסף, חיל האוויר תקף בביירות מפקדות של חיזבאללה



09:22 - הקרמלין: נשיא רוסיה פוטין בירך את מנהיגי איראן לרגל חג הנורוז ואמר כי מוסקבה נותרת ידידה נאמנה ושותפה יציבה של טהרן



09:09 - ראש עיריית ראשון לציון רז קינסטליך לחדשות 12 על הנפילות בעיר: "כרגע אנחנו יודעים רק על נזק ברכוש, גן ילדים שנפגע, יש לנו גם פגיעה מחוץ לבית ספר אחד. בזכות המשמעת והערנות של התושבים אין נפגעים ואין פצועים"

09:02 - דיווח על תקיפות נרחבות כעת בטהרן



09:02 - סוכנות הידיעות האיראנית מהר מאשרת כי איראן שיגרה שני טילים בליסטיים לבסיס דייגו גרסיה



08:38 - במוקדי החירום התקבל דיווח ראשוני על פגיעה בראשון לציון, כוחות יצאו לסרוק בזירה. ממד"א נמסר כי לא ידוע על נפגעים. ככל הנראה, לפחות אחד הטילים ששוגר מאיראן היה בעל ראש קרב מתפזר



08:25 - זוהו שיגורים מאיראן לאזור המרכז, השפלה, השרון והשומרון

07:15 - מזכ"ל האו"ם גוטרש: משתף פעולה עם מועצת השלום של טראמפ אך איני רואה בה צורך מעבר לתוכנית לשיקום הרצועה. הוא הגן על תפקיד האו"ם בסכסוכים כמו המשבר במצר הורמוז, והציע כי הארגון שלו יכול להיות חלק מתוכנית להפחתת הסלמת התקיפות ולהגן על נתיב המים החיוני



06:45 - תקיפות נרחבות של חיל האוויר בטהרן



באיראן מדווחים על תקיפות נרחבות שבוצעו הלילה בטהרן, לצד תקיפות גם בתבריז, בנדר עבאס, כרג', אהוואז. יעד לא שגרתי שהותקף הלילה: העיר ראמסר במחוז מנזנדראן בצפון איראן. מקורות אופוזיציה באיראן טוענים כי אין שם בסיס של משמרות המהפכה, ורומזים כי ייתכן שבוצע חיסול נגד בכיר איראני שנמלט להסתתר שם, בדגש על הנשיא לשעבר מחמוד אחמדינג'אד או יו"ר הפרלמנט מוחמד-באקר קאליבאף.

דובר צה"ל מסר הלילה כי "לאחר התקיפות בביירות, צה"ל תוקף מטרות של משטר הטרור האיראני בטהרן".

06:38 - וול סטריט ג'ורנל: איראן שיגרה שני טילים בליסטיים לעבר בסיס דייגו גרסיה - שמרוחק 4,000 ק"מ משטחה

איראן שיגרה שני טילים בליסטיים לטווח בינוני לעבר דיאגו גרסיה, בסיס צבאי משותף לארה"ב ובריטניה - כך לפי דיווח הלילה (בין שישי לשבת) בוול סטריט ג'ורנל, המבוסס על גורמים רשמיים בארה"ב. לדבריהם, אף אחד מהטילים לא פגע בבסיס: טיל אחד כשל במהלך הטיסה, ולעבר השני שוגר מיירט ממשחתת אמריקנית, אם כי לא נקבע סופית אם בוצע יירוט.

הפרט המעניין ביותר בדיווח הוא המרחק ליעד: כ-4,000 קילומטרים משטח איראן. נתון זה מעיד כי לטילים האיראניים טווח גדול בהרבה מזה שטהרן הודתה בו עד כה. רק בחודש שעבר הצהיר שר החוץ האיראני, עבאס אראקצ'י, כי איראן הגבילה במכוון את טווח הטילים שלה ל-2,000 קילומטרים בלבד - חצי מהמרחק בהשוואה לתקיפה המדווחת.

לפי הערכות של מרכז "עלמא" הישראלי שהוצגו בדיווח, הטווח המקסימלי של האיראנים הוא כ-3,000 קילומטרים. התקיפה לעבר דיאגו גרסיה מאששת הערכות של מכוני מחקר לפיהן בידי איראן טילים מבצעיים המסוגלים להגיע לטווח של 4,000 קילומטרים. לקריאת הכתבה



06:33 - סעודיה גינתה בחריפות את התקיפה הישראלית בדרום סוריה: "הפרה בוטה של החוק הבין-לאומי ושל ריבונותה של סוריה"

06:00 - ארה"ב העניקה פטור זמני מסנקציות על נפט איראני בלב ים

ארה"ב מקלה בסנקציות על איראן בניסיון לייצב את מחירי הנפט: משרד האוצר האמריקני פרסם פטור למשך חודש מסנקציות על מכירת נפט איראני שהוטען על מכליות. המהלך, עליו הודיע ממשל טראמפ הלילה (בין שישי לשבת), נועד להקל על לחצי אספקת האנרגיה העולמיים שנוצרו מאז פרוץ המלחמה של ארה"ב וישראל עם איראן.

שר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, ציין כי זוהי הפעם השלישית בתוך כשבועיים שבה ארה"ב מעניקה פטור זמני מעיצומים בתחום האנרגיה, לאחר הקלות דומות שניתנו על נפט רוסי. על פי הרישיון הכללי שפורסם, תתאפשר מכירה של נפט גולמי ומוצרי נפט איראניים שהוטענו על כלי שיט בין ה-20 במרץ ל-19 באפריל.

לדברי בסנט, שחרור האספקה הקיימת יזרים במהירות כ-140 מיליון חביות נפט לשווקים הגלובליים, במטרה להרחיב את מלאי האנרגיה ולהפחית את הלחצים על האספקה. לקריאת הכתבה

06:00 - משרד הבריאות הלבנוני הודיע על הרוג ושני פצועים כתוצאה מתקיפה בבנת ג'ביל

05:28 - בפעם השלישית הלילה: זוהו שיגורים מאיראן לעבר הדרום

התרעות הופעלו בפעם השלישית הלילה בעקבות שיגור לעבר הדרום: אזעקות נשמעו בין היתר בדימונה, בירוחם במצפה רמון ובאזור ים המלח.

סביב השעה 03:20 הופעלו התרעות גם כן באזור הדרום, בשטח נרחב יותר שכלל גם את מערב הנגב ועוטף עזה. באותו מטח מצומצם נשמעו אזעקות גם בכל אזור לכיש והשפלה, ובאזור ירושלים.

השיגור הראשון מאיראן לעבר דימונה והסביבה בוצע סביב השעה 01:20, אז נשמעו אזעקות בין היתר באזור המלונות של ים המלח, ירוחם, נאות חובב והפזורה. בשלושת האירועים בוצעו יירוטים מוצלחים ולא דווח על נפגעים.

05:08 - משרד ההגנה הסעודי: יירטנו 5 כטב"מים במזרח המדינה



05:00 - משרד החוץ הטורקי: מגנים את התקיפה הישראלית נגד התשתיות הצבאיות בדרום סוריה - מהווה הסלמה מסוכנת



04:21 - איראן מוכנה לאפשר לכלי שיט יפניים לעבור דרך מצר הורמוז, כך מדווחת סוכנות הידיעות היפנית קיודו מפי שר החוץ האיראני עראקצ'י

03:18 - שיגור מאיראן לעבר השפלה, הדרום ואזור ירושלים



שיגור שני הלילה מאיראן לעבר ישראל: אזעקות נשמעו באזורים נרחבים בארץ בין היתר בשפלה, בדרום ובסביבת ירושלים. התרעות מקדימות לירי התקבלו גם בירושלים ובגוש דן - שם לא הופעלו אזעקות. בוצעו יירוטים, לא דווח על נפגעים.

02:20 - צה"ל תוקף בביירות

דובר צה"ל עדכן כי חיל האוויר תוקף בשעה זו מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות.

02:13 - ארה"ב מקלה בסנקציות על איראן

ארה"ב מקלה בסנקציות על איראן בניסיון לייצב את מחירי הנפט: משרד האוצר האמריקני פרסם פטור למשך חודש מסנקציות על מכירת נפט איראני שהוטען על מכליות.

02:09 - אזעקות בגליל העליון



בעקבות שיגורים מלבנון: התרעות הופעלו בחצור הגלילית ובסביבתה. לא דווח על נפגעים או נזק.

01:17 - הלווייתו של שר המודיעין של איראן איסמאעיל ח'טיב מתקיימת כעת בעיר קום

01:15 - אזעקות בים המלח, בדימונה ובסביבה

שיגור לילי מאיראן לעבר הדרום: אזעקות הופעלו בים המלח, בדימונה, בירוחם ובאזורים נוספים באזור הנגב הדרומי. המטח היה מצומצם מאוד ובוצעו יירוטים מוצלחים, לא התקבל דיווח על נפגעים.

00:44 - משמרות המהפכה מפרסמים התרעה לפני תקיפה בראס אל-ח'ימה באיחוד האמירויות, בטענה שצבא ארה"ב תוקף משם את איראן



00:38 - דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט: מאז היום הראשון של מבצע "זעם אפי", הנשיא טראמפ הציג בבירור את מטרות צבא ארצות הברית לסיום האיום של המשטר האיראני הטרוריסטי. הנשיא והפנטגון העריכו כי יידרשו כ-4 עד 6 שבועות להשגת המשימה

לוויט הוסיפה: מחר נציין את השבוע השלישי - והכוחות המזוינים של ארה"ב עושים עבודה יוצאת מן הכלל. יום אחר יום, המשטר האיראני נחלש, ויכולתו לאיים על ארצות הברית ועל בעלות בריתה פוחתת משמעותית. כמו תמיד, הנשיא טראמפ ממוקד בדבר אחד: ניצחון מוחלט ומלא.



23:46 - דיווח על כמה הרוגים בתקיפה של מחנה הבסיג' בעיר סמנאן. כעת דיווחים על תקיפות במזרח טהרן

23:45 - דיווח על תקיפות עוצמתיות בטהרן; פיצוצים באיחוד האמירויות ובבחרין

בבחריין ובאיחוד האמירויות דיווחו על תקיפות שביצעה איראן במדינות. במקביל, דווח על תקיפות עוצמתיות בטהרן, ובפרט במזרח טהרן, ועל הרוגים בתקיפת מחנה בסיג' בעיר סמנאן.

23:44 - בחריין הודיעה על נכונותה להצטרף למאמצים לאפשר מעבר בטוח במצר הורמוז

23:35 - דיווח בפוליטיקו: רוסיה הציעה לארה"ב הצעה לעסקת חליפין - לפיה מוסקווה תפסיק לשתף מודיעין עם איראן במלחמה אם ארה"ב תפסיק לשתף מודיעין עם אוקראינה. עוד דווח כי ממשל טראמפ דחה את ההצעה. על פי הדיווח, ההצעה הועברה לשליחיו דרך שליחו של פוטין קיריל דמיטרייב, והוא עצמו הכחיש את הדיווח וכתב עליו: "פייק"

23:32 - דובר צה"ל בערבית פרסם התרעת פינוי לתושבים ב-7 שכונות בביירות

#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وخاصة في الأحياء:

📺حارة حريك

📺الغبيري

📺الليلكي

📺الحدث

📺برج البراجنة

📺تحويطة الغدير

📺الشياح ⭕️يواصل جيش الدفاع العمل ومهاجمة البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله الإرهابي في مختلف أنحاء الضاحية وبقوة متزايدة. ⭕️جيش الدفاع… pic.twitter.com/dYGhi4kLBe - افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 20, 2026

23:30 - פיקוד העורף: הסתיים האירוע באצבע הגליל, ניתן לצאת מהמרחב המוגן

23:20 - כטב"ם אחד יורט בגליל המערבי

23:19 - אזעקות הופעלו באצבע הגליל בשל ירי רקטות וטילים, בגליל המערבי - הסתיים האירוע

23:16 - טראמפ ברשת החברתית Truth Social: "אנחנו מתקרבים מאוד להשגת יעדינו, ואנחנו שוקלים לצמצם את המאמצים הצבאיים המשמעותיים שלנו במזרח התיכון בכל הנוגע למשטר הטרור באיראן".

"פגענו באופן מלא ביכולות הטילים של איראן, במשגרים ובכל מה שקשור אליהם. השמדנו את התשתית התעשייתית הביטחונית של איראן. חיסלנו את הצי וחיל האוויר של איראן, כולל מערכות ההגנה האווירית. מנענו יכולת גרעינית מאיראן בכל מחיר, והבטחנו שיש לארה"ב יכולת להגיב במהירות ובעוצמה אם מצב כזה יתפתח. הענקנו הגנה ברמה הגבוהה ביותר לבעלי בריתנו במזרח התיכון, כולל ישראל, סעודיה, קטאר, איחוד האמירויות, בחרין, כוויית ואחרים"

על מצר הורמוז אמר טראמפ: "יש להבטיח את הביטחון והפיקוח על מצר הורמוז על ידי מדינות אחרות שמשתמשות בו - ארצות הברית אינה משתמשת בו. אם נתבקש, נסייע למדינות אלו במאמציהן במצר הורמוז, אך לא אמור להיות בכך צורך לאחר שהאיום האיראני יוסר. חשוב לציין שמדובר בפעולה צבאית קלה עבור אותן מדינות".

21:39 - המגעים של קטאר להפסקת המלחמה - והחשש בישראל: "זו נקודה קריטית, האיראנים יצאו מנצחים"

בישראל זיהו כי קטאר מפעילה לחץ כבד לסיום המלחמה בעקבות המתקפה האיראנית נגד מתקני התשתית שלה, כך פורסם הערב (שישי) ב"אולפן שישי". גורם ישראלי הבהיר: "זו נקודה קריטית, אם הלחץ הקטרי יביא לסיום המלחמה האיראנים יצאו מנצחים".

במסגרת המאמצים הקטאריים להגיע לעסקת כוללת, קטאר הביעה את כוונתה לשחרר את הכספים האיראניים ולמעשה לשחד את המשטר באיראן. במקביל, הקטארים ניסו להרחיב את המגעים הישירים להפסקת אש מול הבית הלבן.

עוד זיהו בישראל כי ההצעה הקטארית נשקלת בוושינגטון. זאת, לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התנער פומבית מהתקיפה הישראלית של מתקני הגז באיראן, למרות שהיא תואמה מראש מולו באופן ישיר.

בדרג הצבאי בישראל מבינים שטראמפ יכול להחליט על הפסקת המבצע ולכן מאיצים את התקיפות כדי למקסם את ההישגים.

עם זאת, בישראל מעריכים שנשיא ארצות הברית לא יעצור את המבצע כרגע, וכי הוא נחוש להביע לכניעה של המשטר האיראני, לאחר שאמר הערב כי "אני יכול לסיים את המלחמה עכשיו אבל אני לא רוצה. לא רוצה הפסקת אש עם איראן". גורם ישראלי אמר: "רואים בכך סימן לנחישות טראמפ להמשיך במלחמה ולהביא להכרעה". לקריאת הכתבה



