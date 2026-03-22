88 נפצעו בפגיעה הישירה בערד; 10 מהם קשה ובהם ילדים

עדכונים שוטפים

04:16 - דיווחים על תקיפות של איראן על בריאד ובכווית; קטאר: מסוק התרסק בשל תקלה טכנית

משרד ההגנה הסעודי מסר כי זיהה שלושה טילים ששוגרו לעבר ריאד. "אחד הטילים יורט, והשניים הנוספים נפלו בשטחים פתוחים", נמסר. במקביל דווח בתקשורת הערבית על תקיות איראניות גם בכווית.

עוד לפני כן, משרד ההגנה של קטאר הודיע כי מסוק של המדינה התרסק בעקבות תקלה טכנית. " מבוצעות פעולות חיפוש אחר אנשי הצוות והנוסעים", נמסר.

02:48 - צה"ל פתח בגל תקיפות בטהרן

דובר צה"ל הודיע כי צה"ל פתח בגל תקיפות בטהרן: "צה"ל החל ברגעים אלו בגל תקיפות לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן".

02:29 - טראמפ באולטימטום לאיראן: פתחו את מצר הורמוז בתוך 48 שעות - או שנשמיד את תחנות הכוח שלכם

נשיא ארה"ב פרסם פוסט ברשת Truth ובו נתן למשטר באיראן יומיים בלבד לפתוח את מצר הורמוז בטרם יצא למתקפה שתכליתה להשמיד את כל תחנות הכוח של איראן. הצהרה זו מגיעה ימים ספורים בלבד לאחר שלא פחות מ-20 מדינות הודיעו על תמיכתן בהקמת קואליציה לפתיחת מצר הורמוז. "נתחיל מהתחנה הגדולה ביותר", הזהיר נשיא ארה"ב את האיראנים

02:15 - אלה הנחיות פיקוד העורף המעודכנות בעקבות המלחמה עם איראן

דובר צה"ל הודיע על עדכון הנחיות מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף. "בתום הערכת מצב בפיקוד העורף, הוחלט על שינוי בהנחיות מדיניות ההתגוננות. באזורי הנחיה לכיש, מערב לכיש, מערב הנגב, מרכז הנגב, דרום הנגב וים המלח הוחלט על מעבר לפעילות מצומצמת". המדיניות בתוקף החל מהיום, יום ראשון 22 במרץ 2026, בשעה 6:00 ועד ליום שלישי, 24 במרץ 2026, בשעה 20:00".

הנחיות פיקוד העורף

האזורים "הכתומים" שבהם לא יתקיימו לימודים עד שלישי (פעילות מצומצמת):

בלכיש, מערב לכיש, מערב הנגב, מרכז הנגב, דרום הנגב וים המלח, אילת, קו העימות, גולן צפון, גולן דרום ביישובים קצרין וקדמת צבי, גליל עליון, מרכז הגליל, העמקים, המפרץ, הכרמל (דאליית אל-כרמל ועספיא), מנשה (אור עקיבא, חדרה, ג'יסר א-זרקא, חלק מהמועצה האזורית חוף הכרמל) וכן במרכז הארץ (גוש דן, השרון, ירקון, ירושלים והשפלה) - מערכת החינוך תישאר סגורה ולא תתקיים פעילות פרונטלית במוסדות.

02:27 - אזעקות הופעלו ביישובים בגליל בשל חדירת כטב"ם: "האירוע הסתיים"

אזעקות הופעלו בשורת יישובים בגליל בשל חשש לחדירת כטב"ם של חיזבאללה מלבנון. בהמשך הודיע פיקוד העורף על סיום האירוע.

00:57 - הרמטכ"ל הנחה להמשיך ולתחקר את הנפילות בדרום ואישר תקיפות "בכל זירות הלחימה"

הרמטכ"ל אייל זמיר קיים הערכת מצב לאירועי הנפילות בערד ובדימונה יחד עם ראש אגף המבצעים, מפקד חיל האוויר, ראש אגף המודיעין ומפקד פיקוד העורף. הרמטכ"ל הנחה על המשך תחקור האירועים והפקת הלקחים מהם. בנוסף, אישר תקיפות להמשך הלילה בכלל זירות הלחימה.

00:50 - טראמפ: ארה"ב מחקה את איראן מהמפה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צייץ הלילה ברשת החברתית שלו Truth וטען כי "ארצות הברית מחקה את איראן מהמפה". טראמפ: "עמדתי ביעדים שלי שבועות לפני לוח הזמנים. ההנהגה שלהם איננה, חיל הים וחיל האוויר שלהם מתים, אין להם שום הגנה, והם רוצים לעשות עסקה. אני לא רוצה! אנחנו מקדימים בשבועות את לוח הזמנים".

23:20 - פגיעה ישירה בערד: מספר הפצועים עלה ל-88 - 10 במצב קשה

88 בני אדם נפצעו אמש (שבת) בנפילה של טיל איראני בערד, עשרה מהם במצב קשה, ובהם ילדים - כך מעדכנים במד"א. מרבית הפצועים פונו לבית החולים, גם מסוקים הוזנקו למקום כדי לסייע בפינוי הפצועים. נערכות סריקות בבניינים על אף שלפי שעה אין דיווחים על לכודים. נזק כבד נגרם ל-9 בניינים, הוכרז אירוע רב נפגעים. דובר צה"ל אישר שניסיונות היירוט לא צלחו: "‏מערכות ההגנה האווירית פעלו אך לא יירטו את הטיל, אנחנו נתחקר את האירוע ונלמד ממנו. ‏לא מדובר בחימוש מיוחד או שונה מהמוכר". מדובר בפגיעה ישירה של בעיר בדרום, שעות בודדות לאחר פגיעה ישירה של טיל איראני בדימונה.

מפכ"ל המשטרה דני לוי אמר בזירה בערד: "זה ערב קשה, המשטרה וכל הכוחות עובדים בכל הזירות. זו זירה קשה ולא נעזוב עד שנוודא שאין נעדרים. האירוע בשליטה. לפי מה שאני מדווח אין לכודים. הטיל נפל בין הבניינים, מי שהיה במקלט - נראה שלא נפגע. מי שהיו בחוץ כנראה נפגעו".

