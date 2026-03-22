שיאים חדשים למיטב, אז למה המניה צנחה ביום שישי?

מיטב , בית ההשקעות בניהול אילן רביב, הציג תוצאות שיא מרשימות לשנת 2025. למרות זאת המניה צללה ב-9% ביום שישי האחרון, כשההנחה היא שהמכפיל הגבוה שאליו הגיעה המניה (25), עם שווי של 11 מיליארד שקל לפני הירידות, הוא עיקר הסיבה לכך. המכפיל הזה גבוה ממכפילי הרווח של רוב המתחרות שלה.

מיטב מנהל כבר 430 מיליארד שקל (נכון לחודש פברואר 2026) עבור 1.6 מיליון לקוחות, לא רחוק מחלק מחברות הביטוח הגדולות. בסוף השנה ניהל בית ההשקעות 407 מיליארד שקל, מה שהיווה קפיצה של 24% תוך שנה. מיטב רשם במקביל גם עלייה של 24% בהכנסות לשיא של קצת יותר מ-2 מיליארד שקל, כאשר הרוב הגדול (1.6 מיליארד שקל) הגיע מהכנסות מדמי ניהול ועמלות, והיתר מפעילות האשראי החוץ בנקאי (פנינסולה). החברה גם רשמה שיפור משמעותי ברווח התפעולי שקפץ ב-40% לשיא של 682 מיליון שקל. בשורה התחתונה נרשם רווח של 435 מיליון שקל.

"המנוף התפעולי עובד"

על השיפור הגדול בתוצאות החברה אחראים שני דברים. האחד הוא העלייה בהיקף הנכסים המנוהלים, ולכן כאמור גם בדמי הניהול שהחברה מקבלת - כאשר "המנוף התפעולי" מתחיל לעבוד. הכוונה היא לכך שהחל מגודל מסוים של חברה, אין צורך להגדיל בצורה משמעותית גם את עובדי התפעול ושירות הלקוחות, ולכן דמי הניהול "יורדים ישר למטה" לשורת הרווח. הדבר בא לידי ביטוי למשל בכך שבעוד ההכנסות עלו כאמור ב-24%, הוצאות ההנהלה וכלליות עלו רק בשיעור של 7%.

ובכל זאת, במיטב נוקטים גם בהעלאת דמי ניהול, בניגוד למה שקורה בשנים האחרונות בענף. כך, בתחום הגמל וההשתלמות דמי הניהול הממוצעים אצל מיטב עומדים כיום על 0.55%, לעומת 0.48% רק לפני 4 ו-5 שנים.

במיטב אף אשררו תחזיתם לשנת 2026 בה צופים שהחברה תציג עלייה של 20% ברווחיות, "בכפוף לתנאי השוק", כלומר בהנחה שהשווקים בעולם לא יתהפכו ויחלו ליפול.

בשבוע שעבר דיווחה החברה הבת מיטב טרייד על הגעה ל-121 אלף לקוחות, הכפלה של מספר הלקוחות ב-3 שנים בלבד. חברת הטרייד כבר רושמת הכנסות של קרוב ל-2,300 שקל בשנה מכל משקיע ריטייל.