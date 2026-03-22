גלובלי ושוקי עולם לאחר הירי האיראני על דייגו גרסיה: האם אירופה היא הבאה בתור?
לאחר הירי האיראני על דייגו גרסיה: האם אירופה היא הבאה בתור?

איראן הפתיעה רבים כשירתה שני טילים בליסטיים לבסיס האמריקאי שנמצא במחרק של 4,000 ק"מ • איזה טילים שוגרו, והאם מדינות אירופה יכולות להגן על עצמן? • שאלת השעה

אסף גלעד 18:06
האי דייגו גרסיה / צילום: ap, US Navy
בסוף השבוע הפתיעה איראן את העולם כשירתה שני טילים בליסטיים לאזור האי דייגו גרסיה בדרום האוקיאנוס ההודי, יעד שהצבא האמריקאי נוהג לשגר ממנו מפציצים כבדים לעבר איראן. עד מבצע שאגת הארי הודו האיראנים שהטילים הבליסטיים שלהם מגיעים עד לטווח של 1,800 ק"מ, וכעת נראה שהם יכולים לשגר טילים לטווח של 4,000 ק"מ - דבר שמכניס לטווח הטילים בירות רבות באירופה.

באירופה מופתעים: האם אנחנו בעצם בטווח הטילים האיראנים?

איזה טיל ירתה איראן לעבר האי?

ההערכה הראשונית הייתה שמדובר בטיל החוראמשאהר-4, שמגיע לאחרונה גם לשמי הארץ בגרסתו המתפצלת. הוא מבוסס על טיל צפון קוריאני עם טווח מעוף של 2,500 ק"מ, "אולם גרסאות מוקדמות יותר הגיעו גם ל־3,000 ק"מ", אומר טל ענבר, מומחה לתוכנית הטילים האיראנית ועמית מחקר בכיר בארגון MDAA. "ההערכה היא שהחורמשהאר יכול להגיע גם ל־4,000 ק"מ לאחר התאמות, כמו ראש קרב קל יותר".

עם זאת, ענבר מעריך שמדובר בטיל מסוג אחר, בין השאר לאור דברי הרמטכ"ל אייל זמיר כי "מדובר בטיל דו־שלבי" - מה ששולל את החורמשאהר. "הטיל שנורה מזכיר את Qaem-100, שיכול להגיע לטווחים של 5,000-6,000 ק"מ", מעריך ענבר, שאומר שהטיל הוצג ב־2024 בכלל כמשגר לוויינים. "הטיל מעולם לא הוצג כטיל בליסטי מסוג קרקע־קרקע. העובדה שהאיראנים לא הוציאו וידאו של השיגור ואף הכחישו את הירי, מעידה על כך שמדובר בפרויקט סודי ומחזקת את ההערכה שמדובר ב'קאעם'".

זו הפתעה שאיראן יכולה להגיע לאירופה?

האיראנים לא הודו בכך מעולם, אך עוד לפני שאגת הארי היה ברור שלטילי החורמשאהר טווח שיכול להגיע אפילו ל־3,500 ק"מ. בנוסף, האיראנים מחזיקים בטילי השיוט סומאר שמסוגלים להגיע עד ל־3,000 ק"מ, מספיק כדי להגיע לבסיסים אמריקאים ברומניה, יוון או איטליה, וברחפני השאהד-136 שיכולים לפגוע במטרות המרוחקות ב־2,500 ק"מ מאיראן.

אירופה מוגנת מפני האיום הבליסטי?

רוב בירות אירופה פגיעות לטילים בליסטיים, וזו אחת הסיבות בגללה גרמניה הזמינה את מערכת חץ 3. קיימות באירופה מערכות נ"מ מקומיות כמו האס־300 ביוון, או טילי אג'יס מאוניות אמריקאיות, אך ליבשת אין בשלב זה הגנה משמעותית - אלא אם ארה"ב תחליט להעביר כמה מסוללות הת'אאד והפטריוט שלה ממדינות המפרץ, ירדן וישראל לכיוון היבשת.