צה"ל תקף בטהרן, באיראן דיווחו: בניין מגורים הופצץ וקרס

04:14 - צה"ל פתח בגל תקיפות בטהרן

דובר צה"ל הודיע: "צה"ל פתח בגל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן". בשעות האחרונות דיווחו באיראן על הרוג בתחנת רדיו שהופצצה - וגם על בניין מגורים שהותקף, בצפון מערב המדינה.

04:03 - סוכנות האנרגיה הבינלאומית שוקלת שחרור מלאי נוסף של נפט

ראש סוכנות האנרגיה הבינלאומית הזהיר: "המצב במזרח התיכון חמור. המשבר הזה גרוע יותר משני משברי הנפט של שנות ה-70 יחד". הוא הבהיר: " הפתרון הגדול ביותר לבעיות הנוכחיות הוא פתיחה מחדש של מצר הורמוז. אני עורך התייעצויות עם ממשלות ברחבי העולם, ואם יהיה צורך ישוחרר מלאי נוסף של נפט".

00:41 - אחרי הירי לצפון: זוהו שיגורים מאיראן לכיוון המרכז, הדרום ואזור ירושלים

התרעות הופעלו באזורים נרחבים בארץ בעקבות מטח מצומצם מאוד מאיראן. גל ראשון של אזעקות נשמע בגוש דן, בשרון, בשפלה, ביהודה ושומרון באזור לכיש, בעוטף עזה ובשפלת יהודה. כ-3 דקות לאחר מכן הופעלו אזעקות נוספות אזור חבל לכיש.

גם הפעם שוגר טיל עם ראש נפץ מתפזר, והדי פיצוצים נשמעו היטב באזורים נרחבים. צוותי הצלה יצאו לסרוק כמה זירות במרכז שבהן התקבלו דיווחים על שברי יירוטים. נזק לרכבים ולתשתיות, אין נפגעים בגוף.

23:20 - שני סבבי ירי מאיראן לצפון; מסתמן: טיל אחד נפל בלבנון

התרעות הופעלו בגליל ובגולן בעקבות שיגור מאיראן לצפון הארץ - זהו הירי השני תוך דקות. במקביל, חיזבאללה שיגר כמה רקטות לאזור נהריה. מסתמן כי אחד מהשיגורים שבוצעו מאיראן - נפל בלבנון. חלק מהטילים האחרים נפלו בשטחים פתוחים ואחרים יורטו. בכל המטחים ששוגרו לצפון - לא התקבלו קריאות על נפגעים.

23:05 - 8 לוחמים נפצעו בתקריות שונות בדרום לבנון

דובר צה"ל צה"ל עדכן שארבעה לוחמי צה"ל נפצעו באורח קל מוקדם יותר הערב כתוצאה מאירוע בטיחות במהלך פעילותם בדרום לבנון. בנוסף, כתוצאה מנפילת כטב"ם סמוך לכוח צבאי בדרום המדינה, לוחם צה"ל נפצע קל. כמו כן, שני לוחמי צה"ל נפצעו קל כתוצאה מתאונת עבודה בשטח בצפון הארץ. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו.

21:19 - דיווח על תקיפות נרחבות בקו החוף של איראן

בבנדר עבאס, בבושהר, בבנדר לנגה ובאי קאשם דווח הערב על תקיפות נרחבות. ככל הנראה מדובר בתקיפות אמריקאיות לריכוך מערכי ההגנה של איראן במצר הורמוז.

20:45 - דובר צה"ל: צפויים לנו עוד שבועות של לחימה מול איראן וחיזבאללה

דובר צה"ל תא"ל אפי דפרין נשא הערב הצהרה לתקשורת ואמר כי צפויים עוד שבועות של לחימה מול איראן וחיזבאללה. "אנחנו פועלים ללא הפסקה באיראן, הטלנו עד כה יותר מ-10,000 חימושים - המשטר מעורער", הדגיש דפרין. הוא הוסיף כי "האיומים שראינו הלילה לא חדשים, הטילים נורו לעברנו במהלך המבצע".

20:29 - גורמים מערביים: קטאר הציעה להפשיר כספים איראניים בתמורה להפסקת הירי עליה

קטאר מנהלת בימים האחרונים ערוץ משא ומתן עצמאי מול איראן, בניסיון להביא להפסקת התקיפות על שטחה. לפי גורמים מערביים, ההערכה היא שהמאמץ לסיים את הלחימה אינו צפוי להצליח, ובדוחא בוחנים חלופה נוספת - ניסיון "לשחד" את המשטר בטהרן כדי להגיע להסדר.

במסגרת ההצעה, כך נטען, מדובר בהעברה של כ-6 מיליארד דולר - כספים שלפי המשטר האיראני מוחזקים בקטאר ושייכים למשמרות המהפכה - בתמורה כאמור להפסקת התקיפות נגדה. דיפלומט קטארי הכחיש את הדיווח.

