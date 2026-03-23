ועדת הכספים בראשות ח"כ חנוך מילביציקי, אישרה הבוקר (ב') ולאחר דיונים מרתוניים, את הצעת חוק תקציב המדינה לשנת 2026 לקריאה שנייה ושלישית.

מהוועדה נמסר כי במסגרת סך כל התקציב, רשאית הממשלה להוציא בשנת הכספים 2026 כ-850 מיליארד שקל, המורכבים מתקציב רגיל בגובה של כ-621 מיליארד שקל, ומתקציב פיתוח וחשבון הון בסך 228 מיליארד שקל. תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה לשנת 2026 יעמוד בסה"כ על 77 מיליארד שקל, ותקציב ההרשאה להתחייב על כ-196 מיליארד שקל.

התקציב לחישוב מגבלת ההוצאה יעמוד על כ-699 מיליארד שקל, ותשלום החובות, למעט תשלום חובות לביטוח הלאומי, יעמוד על 151.81 מיליארד שקל.

לתקציב משרד הביטחון התווספו במסגרת עדכון התקציב יותר מ-30 מיליארד שקל והוא יעמוד על למעלה מ-142 מיליארד שקל, תקציב משרד החינוך יעמוד על קרוב ל-97 מיליארד שקל, תקציב הביטוח הלאומי על קרוב ל-64 מיליארד שקל, ותקציב משרד הבריאות על כ-63 מיליארד שקל.

כעת בפני התקציב משוכת ההצבעה בכנסת שנקבעה ליום חמישי. אי עמידה בלוח הזמנים לאישור התקציב עד סוף החודש תוביל לפיזור אוטומטי של הכנסת.

הבנקים ישלמו בשנתיים הקרובות סכום של 3.25 מיליארד שקל

בדרך ליעד, נאלץ שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לבצע ויתורים משמעותיים ברפורמות הדגל שלו כדי להבטיח את תמיכת הקואליציה. בין היתר, נגנזו רפורמת החלב, שעליה הצהיר בעבר כי לא יוותר עליו, והטלת מס הרכוש על קרקעות פנויות. בנוסף, בהתאם להמלצות הייעוץ המשפטי, פוצלו מחוק ההסדרים כשני שליש מהרפורמות המתוכננות בתחומי הפיננסים והתשתיות. גם המיסוי על רווחי הבנקים קוצץ בחצי לעומת התכנון המקורי, צעד שנועד רשמית לסייע במימון הוצאות המלחמה וצמצום הגירעון.

בהיבט זה, הודיעו ביום חמישי האחרון הצדדים על פשרה. סמוטריץ' מצדו ניסה לשווק זאת כניצחון, אבל בפועל כנראה שהמציאות הפוכה. הבנקים שהסכימו לשלם בשנתיים הקרובות 3.25 מיליארד שקל הסירו בכך מעל ראשם איום גדול משמעותית - מס פרמננטי גבוה על רווחי יתר, שיתקשו להיפטר ממנו בעתיד.

מי שהוביל את המהלך מטעם הבנקים הוא האיגוד, שיכול על פניו להיות מרוצה. הסכום לא יתחלק באופן שווה אלא לפי החלק היחסי בהכנסה חייבת לפני מס. כך, שני הבנקים הגדולים, לאומי והפועלים, ישלמו יותר מאשר מזרחי-טפחות, דיסקונט והבינלאומי. כדי לקבל את האישור הסופי למהלך, נעשו שינויים במתווה בוועדת הכספים הלילה אז נקבע כי מתוך הסכום שישלמו הבנקים 125 מיליון שקלים ועוד 50 מיליון שקלים מהמדינה יוקצו לקרן שיפעילו הבנקים לעסקים בצפון.

במקום אחר סמוטריץ' יכול לסמן הצלחה: רפורמה משמעותית אחת שכן צלחה את המשוכות היא הקמת בנקים קטנים לחיזוק התחרות בענף. בנוסף, גם המהלך לריווח מדרגות המס, שיעלה את הנטו של בעלי שכר של 16 אלף ברוטו בחודש, נותר בפנים.

במישור הפוליטי, המפלגות החרדיות נסוגו מהצבת "חוק הגיוס" כתנאי להצבעה, זאת לאחר שנתניהו וסמוטריץ' הבהירו כי הדיונים בנושא יידחו בשל מצב הלחימה. מנגד, התקציב מעגן הקצאה של למעלה מ-5 מיליארד שקלים עבור כספים קואליציוניים, המיועדים ברובם למוסדות תורניים.