סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

06:10

אסיה

אחרי עליות השערים החדות אמש בוול סטריט, גם באסיה המסחר הבוקר מתנהל במגמה חיובית. מדד הקוספי בדרום קוריאה מזנק בכ-2.4% (בשיא המסחר כבר עמד כל כ-3%), ההנג סנג בהונג קונג קופץ בכ-1.9%, שנגחאי מוסיף לערכו כ-1% והנייקי ביפן עולה בכ-0.7%.

ביפן, מלבד הניקיי, פורסם מדד המחירים לצרכן שירד בכ-1.3% בחודש שעבר. למעשה, פברואר היה החודש הרביעי ברציפות בו שיעור האינפלציה של יפן רשם ירידות.

וול סטריט

בבורסה בניו יורק, שסיכמה ארבעה שבועות רצופים של ירידות, המדדים המובילים ננעלו אתמול (ב') כאמור בעליות שערים חדות, בעקבות הודעתו של טראמפ על הארכת האולטימטום לאיראן וקיום מגעים לסיום המלחמה. מדד הנאסד"ק קפץ בכ-1.7%, מדד ה-S&P 500 התקדם בכ-1.6% והדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-1.9%. במקביל, מחירי הנפט צנחו, כאשר נפט מסוג ברנט סיים את היום מעט מתחת לרף ה-100 דולר לחבית.

היום, במסחר המוקדם בוול סטריט נרשמות בינתיים ירידות: הנאסד"ק ומדד ה-S&P500 יורדים בכ-0.5%, והדאו ג'ונס מאבד מערכו כ-0.4%.

העליות היו חוצות־סקטורים, כאשר המגזר החזק ביותר של ה-S&P 500 אתמול היה צריכה פרטית (Consumer Discretionary), עם עלייה של כ-2.5%; אחריו, בלטו לחיוב ענפי חומרי הגלם והטכנולוגיה, עם עליות של כ-1.5%, וענף התעשייה שהתקדם בכ-1.2%. בין המניות שבלטו לחיוב, ניתן למצוא כמה מן השמות המרכזיים בתחומי השבבים וה-AI, עם עליות במניות אנבידיה , פלנטיר , אמזון , אפל , מטא וברודקום . גם מניות בנקים גדולים, כמו ג'יי. פי. מורגן ומורגן סטנלי , נסחרו בעליות. כמו כן, מניות חברות התעופה קפצו, על רקע הירידה במחירי הנפט, ביניהן דלתא איירליינס , יונייטד ועוד.

כאמור, העליות הגיעו בעקבות הודעתו של טראמפ על הארכת האולטימטום לאיראן. בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו, Truth Social, טראמפ כתב כי הוא "שמח לדווח שארצות הברית של אמריקה ומדינת איראן קיימו במהלך היומיים האחרונים שיחות טובות ופרודוקטיביות מאוד בנוגע לפתרון מלא וסופי של העימותים בינינו במזרח התיכון. בהתבסס על האופי והטון של השיחות המעמיקות, המפורטות והבונות הללו, אשר יימשכו לאורך השבוע - הוריתי לצבא לדחות כל תקיפה צבאית נגד תחנות כוח ותשתיות אנרגיה איראניות לתקופה של חמישה ימים, בכפוף להצלחת הפגישות והדיונים המתמשכים".

כמה שעות לאחר מכן, הנשיא טראמפ ציין בפני כתב CNBC, ג'ו קרנן, כי "אנו מאוד נחושים להגיע לעסקה עם איראן". עם זאת, מספר גורמים באיראן הכחישו את קיומם של מגעים ישירים או עקיפים בין שתי המדינות. בכיר איראני צוטט באומרו כי "לא היה שום משא ומתן ולא מתקיים כזה, ועם סוג כזה של לוחמה פסיכולוגית, מיצרי הורמוז לא יחזרו למצב בו היו לפני המלחמה ולא יהיה שקט בשווקי האנרגיה".

כריס לרקין, אסטרטג ב-E-Trade מבית מורגן סטנלי, אמר לבלומברג כי "השוק התעורר לקצת חדשות פוטנציאליות טובות. אבל המשך של כל ראלי של הפוגה, ככל הנראה, ידרוש תוצאות ממשיות בשטח בחזית הגאופוליטית. אנחנו עדיין חייבם בשוק שמונע מכותרות החדשות".

באתר הכלכלי מרקטוואץ' דנו אתמול בשאלה האם הנשיא טראמפ שלף עוד מהלך TACO (ראשי תיבות של Trump Always Chickens Out) נגד איראן. נזכיר כי המונח "TACO Trade" נכנס לשיח בשווקים בתקופה של טלטלת המכסים באפריל, וכיוון להמחיש שהנשיא טראמפ מרבה לאיים, אך לעתים רחוקות מממש את איומיו. במרקטוואץ' מציינים כי בעוד שקשה להעריך לפי שעה האם ישנה התקדמות ממשית לעבר סיום המלחמה, הודעתו של טראמפ הצביעה בעיני השווקים על רגישותו ללחצים המופעלים עליהם, וכי הממשל לפחות פתוח לאפשרות של דה־אסקלציה.

דניאלה האת'ורן, אנליסטית שווקים ראשית ב-Capital.com, אמרה לאתר כי "זה [ההודעה] מחזק את הרעיון שהממשל האמריקאי מחפש באופן אקטיבי דרך יציאה, גם אם הדרך לשם נותרה לא ברורה. זה גם מסביר מדוע התגובה היא א־סימטרית: השווקים רגישים הרבה יותר לסימנים של דה־אסקלציה (רגיעה), כיוון שהפוזיציות בשוק כבר נטו ברובן לכיוון של סיכוני ירידה".

בוב אליוט, מנכ"ל Unlimited Funds, כתב ברשת X כי "אולי זה TACO, אולי זה טקטיקה במסגרת המשא ומתן, ואולי זו בכלל תחבולה. אף אחד לא יודע בוודאות, אולי אפילו לא טראמפ בעצמו. מה שהרבה יותר ברור זה שמבחינה מבנית, אנחנו בסביבה של תנודתיות גבוהה יותר בימים אלה".

שוק החוב האמריקאי

במקביל לעליות שנרשמו אתמול בשוק המניות האמריקאי, אופטימיות זהירה הורגשה גם בשוק החוב, שם מחירי האג"ח טיפסו, במקביל לירידה בתשואות. תשואת האג"ח הממשלתית לעשר שנים ירדה בכ-6 נקודות בסיס לרמה של 4.35%, בעוד תשואת האג"ח לשנתיים ירדה בכ-5 נקודות בסיס לרמה של 3.84%. הבוקר התשואה לעשר שנים עומדת על רמה של 4.38%, והתשואה לשנתיים על 3.9%. עם זאת, הן עדיין רחוקות משמעותית מהרמות שנרשמו טרם פרוץ המלחמה נגד איראן.

מיסלב מאטג'קה, אסטרטג שווקים בג'יי. פי. מורגן, כתב בהורדעה למשקיעים אתמול כי "על־מנת ששוק המניות יתייצב, מעבר לשיקולים של מחירי הנפט - תשואות האג"ח צריכות להתייצב גם הן".

שוקי הסחורות והמטבעות

במקביל לעליות שנרשמו אתמול בוול סטריט, השקל התחזק מול הדולר בכ-0.7% ושערו נעמד על 3.11 שקלים. הדולר החזיר חלק ניכר מהעליות שרשם בימים האחרונים נגד המטבעות ברחבי העולם, על רקע הבריחה לנכסי "מקלט בטוח", ומדד הדולר (DXY) ירד בכ-0.5%. הבוקר הדולר בינתיים יציב ועדיין עומד על 3.11 שקלים.

מחירי הנפט צנחו אתמול בשיעור חד של מעל 10%, לאחר הודעת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על השהיית תקיפת תשתיות האנרגיה באיראן והארכת האולטימטום בחמישה ימים. הודעת הנשיא טראמפ הורידה בבת אחת את "פרמיית המלחמה" שהייתה מגולמת במחירים. נפט מסוג ברנט סיים את היום במחיר של מעט מתחת ל-100 דולר לחבית, בעוד מחיר נפט מסוג אמריקאי נע סביב 89 דולר לחבית.

הבוקר לעומת זאת הנפט מעט מתאושש והמחירים רושמים עליות: כאשר נפט מסוג ברנט עולה בכ-4% ומחירו עומד כעת על 100 דולר לחבית, ונפט מסוג אמריקאי נע סביב 92 דולר לחבית.

פיטר בוּקוואר, מנהל השקעות ראשי ב-One Point BFG Wealth Partners, אמר אתמול ל-CNBC כי הוא מעריך שמחירי הנפט לא הולכים לרדת בחזרה לאזור ה-65 דולר לחבית. לדבריו, "אני חושב שהמלחמה - בדיוק כמו מגיפת הקורונה - הזכירה לנו את החשיבות של אספקה. זה מזכיר לנו את החשיבות של אספקת סחורות חיוניות. אנחנו הולכים לראות אגירה עולמית במגוון רחב של דברים".

"הנפט לא יחזור לרמה של 65 דולר, כפי שהיה לפני כן. לפחות בכל הנוגע לגז טבעי, קטאר ציינה כי עשויות לחלוף שלוש עד חמש שנים עד שהם יוכלו להגביר שוב את הפעילות במתקני ה-LNG (גז טבעי נוזלי) שלהם, כך שהרבה דברים עומדים להישאר ברמה גבוהה", ציין בוּקוואר. הוא הוסיף כי הוא מתכוון לקנות את הירידות בנפט ובגז הטבעי, כמו גם בחקלאות, מכיוון שאינו צופה שהמחירים יירדו הרבה יותר מרמתם הנוכחית.

הזהב המשיך במומנטום השלילי שלו אתמול, אם כי גם הוא סיים את היום בירידות פחות חדות מאלו שנרשמו תחילה. מחיר הזהב ירד בכ-1.5% לרמה של 4,420 דולר לאונקיה. זאת, לאחר שהשבוע שעבר היה החלש ביותר שלה מאז 2011, עם ירידה של קרוב ל-10%.

מאקרו

בעוד שהשבוע הנוכחי דל מבחינת פרסומי נתוני מאקרו חשובים בעולם, מחר צפוי להתפרסם בארה"ב מדד מנהלי הרכש של S&P Global לחודש מרץ. בפברואר, המדד הצביע על האטה בצמיחה העסקית של חברות במגזר השירותים ובהתרחבות ההעסקה, וכלכלנים צופים שהמדד היום יצביע על היחלשות נוספת. ב-CNBC דיווחו כי הכלכלנים צופים שהמדד יעמוד על 50.5 נקודות, לעומת 51.9 נקודות בפברואר; זאת, כאשר קריאה של מעל 50 מצביעה על התרחבות כלכלית ולהפך.