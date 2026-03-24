השיגור למרכז: 6 פצועים קל ב-4 זירות נפילה בתל אביב

עדכונים שוטפים

08:24 - חיל האוויר פתח בגל תקיפות במערב איראן

08:06 - הטיל המתפצל היה בעל ראש נפץ מתפזר, ככל הנראה של 3-4 פצצות במשקל 100 קילוגרם כל אחת, לפחות 3 בניינים נהרסו

07:52 - שיגורים מאיראן למרכז: שישה פצועים קל במספר זירות נפילה בת"א



בפעם השביעית הלילה, בוצעו שיגורים מאיראן לעבר שטח הארץ. אזעקות הופעלו במרכז, בשומרון, בשפלה ובבקעה, התקבל דיווח ראשוני על מספר פגיעות במבנים בגוש דן. במד"א עדכנו כי שישה בני אדם נפצעו קל בזירות הנפילה. נזק כבד נגרם באחת מהזירות, שרפה פרצה במקום.



07:48 - תל אביב: 4 פצועים קל מטופלים בזירות השונות



07:48 - שרפה פרצה באחד הרחובות בתל אביב



07:45 - פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים



07:41 - כמה זירות, ככל הנראה של שברי יירוט, נבדקות בתל אביב



07:40 - עשן סמיך עולה מזירת הנפילה בתל אביב, הפרטים עדיין בבדיקה ואין דיווח על נפגעים



07:38 - דיווח ראשוני על נפילה בתל אביב



07:36 - הדי פיצוצים נשמעים בגוש דן ובאזור ירושלים



07:32 - אזעקות הופעלו בגוש דן ובשומרון



07:29 - זוהו שיגורים מאיראן: אזעקות צפויות במרכז, בשומרון ובשפלה



07:12 - בעיראק מדווחים על מותו של מפקד אחת המיליציות הפרו-איראניות בתקיפה האמריקנית אמש במחוז אנבאר במערב המדינה

07:12 - דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית פארס: הלילה הותקפו בניין מנהלת הגז ותחנת גז באזור אספהאן, ודווח גם על תקיפה בצינור הגז של תחנת הכוח בח'ורהאמשהר

06:32 - פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים



06:32 - דיווח על 2 זירות נפילה בשטחים פתוחים באזור באר שבע, אין נפגעים



06:23 - הירי מאיראן: בוצעו ניסיונות יירוט, התוצאות עדיין בבדיקה



06:17 - אזעקות בבאר שבע והסביבה, באופקים ובפזורה בעקבות הירי מאיראן



06:10 - זוהו שיגורים מאיראן: אזעקות צפויות באזור הדרום



04:37 - כל הטילים ששוגרו לעבר ישראל מאיראן נפלו בשטח פתוח



04:37 - זכי הלר דובר מד"א לחדשות 12: "מטפלים בארבעה אנשים שנחבלו בדרכם למרחב המוגן, אין דיווחים על נפילות בשלב הזה"



04:30 - אזעקות הופעלו בגוש דן, בשפלה, בשומרון ובשרון



04:29 - זוהו שיגורים מאיראן לעבר המרכז ואזור ירושלים



03:59 - אזעקות בקו העימות ובגליל



03:55 - זוהו שיגורים מאיראן לעבר הצפון: אזעקות צפויות בגולן ובגליל



02:29 - אזעקות נוספות בגליל המערבי

02:24 - אזעקות בגליל המערבי



01:40 - דיווח בוול סטריט ג'ורנל: אלפי לוחמי מרינס צפויים להגיע למזרח התיכון ביום שישי, אותו יום שטראמפ קבע כדדליין החדש לאיראן לפתוח את מצר הורמוז. ספינת התקיפה האמפיבית "טריפולי" המוצבת ביפן, וכן ספינת הנחיתה האמפיבית "ניו אורלינס", עם כ-2,200 לוחמים מחיל הנחתים של יחידת המשלוח הימית ה-31 יחצו ביום לשישי לתחום האחריות של סנטקום, וכמה ימים לאחר מכן יגיעו בפועל לאזור מצר הורמוז. בנוסף, הפנטגון הורה לשלוח מקליפורניה יחידת מרינס נוספת לפיקוד המרכז האמריקני, יחידת המשלוח הימית ה-11 בהובלת הספינה האמפיבית "בוקסר". הכוח הזה לא צפוי להגיע לאזור אלא החל מעוד שלושה שבועות לפחות, לפי דיווח ב-CBS



01:40 - דיווח בערוץ א-שרק הסעודי: ממשל טראמפ לא ידחוף את ישראל להפסקת אש בלבנון - אלא אם כן יקבל תוכנית אמינה מממשלת לבנון לפירוק חיזבאללה מנשקו



01:37 - האזעקות בצפון: 3 כטב"מים חדרו לגליל המערבי



01:21 - התרעה על חדירת כלי טיס עוין בגליל המערבי



01:07 - אזעקות בשפלה, בדרום ובאזור ירושלים



01:03 - זוהו שיגורים נוספים מאיראן: אזעקות צפויות במרכז ובאזור ירושלים



01:01 - משרד ההגנה הסעודי: יירטנו והשמדנו ארבעה כטב"מים ששוגרו לעברנו



00:40 - הפגיעה בנשר: נזק לבניין בן שתי קומות, מתבצעות סריקות. בנוסף - צוות מד"א מטפל בחיפה באישה כבת 80 שנחבלה בדרכה למרחב המוגן

הזירה בנשר: כל המשפחה הספיקה לרדת למקלט של הבניין, גבר בן 30 נפצע קל מרסיס ביציאה מהמקלט

00:22 - אזעקות בחיפה ובקריות, בכל אזור הגליל ובעמקים

00:18 - זוהו שיגורים מאיראן לצפון

23:50 - אזעקות הופעלו בגליל המערבי בשל ירי רקטות וטילים וחשד לחדירת כלי טיס עוין. בגליל העליון האירוע הסתיים

23:42 - אזעקות הופעלו באביבים וביראון שבגליל העליון בשל ירי רקטות וטילים

23:16 - אחרי הירי לישראל: באיראן מדווחים על פיצוצים בטהראן

23:11 - גורם ישראלי בכיר: "ספק גדול אם המינימום של האיראנים יפגוש את המקסימום של טראמפ. האיראנים היו עסוקים בהשמדה שלנו, עברו להתמדה וכעת - הישרדות נטו"

23:03 - צבא סוריה לאל-איח'בארייה הסורי: אחד מבסיסינו בצפון מזרח סוריה הותקף על ידי טילים ששוגרו מעיראק

22:30 - הערכת ראש המוסד ערב המלחמה: תהליך הפלת המשטר עשוי לקחת חודשים רבים, אפילו שנה

בצל הדיווחים על תסכול מצד ראש הממשלה נתניהו מכך שהמחאות באיראן לא התחדשו בשבועות האחרונים, מתברר כי כבר ערב המלחמה הוצגה לדרג המדיני הערכה זהירה יחסית באשר לתרחיש קריסת המשטר. ראש המוסד דדי ברנע העריך בקבינט כי הפלת המשטר האיראני, אם תתרחש, צפויה רק בשלב מאוחר של המערכה. "תהליך הפלת המשטר עלול להימשך חודשים רבים, אפילו שנה", העריך טרם המלחמה.

בדיוני קבינט ערב המלחמה הציג ראש המוסד דדי ברנע את הערכת הארגון ולפיה "יהיה אפשרי לבסס תנאים טובים ולדחוף את העם האיראני לצאת לרחובות רק בתום המלחמה". במוסד הציגו תוכנית רחבה למימוש התרחיש, שחלקים ממנה כבר יצאו לפועל, אך הדגישו כי מדובר במהלך הדרגתי.

לפי אותה הערכה, רק אחרי פגיעה משמעותית במוקדי הכוח של המשטר - בהם מנגנוני הדיכוי והיכולות הצבאיות - עשויים להבשיל התנאים לחזרת ההפגנות. גם בארצות הברית הטילו ספק כבר בתחילת הדרך באפשרות של התקוממות מהירה, ונשיא ארה"ב טראמפ אף קרא לציבור האיראני להישאר בבתים - מה שממחיש כי גם בוושינגטון לא ציפו לשינוי מיידי. לקריאת הכתבה

22:16 - דיווח על תקיפות בתבריז



22:03 - אזעקות הופעלו באזור אילת



21:56 - זוהה שיגור מאיראן: אזעקות צפויות להישמע באזור העיר אילת



21:47 - על רקע ההודעה של טראמפ: רה"מ זימן את ראשי הקואליציה לדיון דחוף שיתקיים הערב



21:35 - יורט הטיל האיראני לדימונה ולאזור הנגב

21:33 - דיווחים על פיצוצים בסעודיה



21:28 - אזעקות הופעלו בדימונה וירוחם



21:26 - בלבנון מדווחים על תקיפות בדאחיה



21:26 - זוהו שיגורים מאיראן: אזעקות צפויות לפעול בדרום הנגב, יהודה ואזור ים המלח

21:10 - עשרות רשויות יפתחו מחר קייטנות פסח, ערי גוש דן נשארות בחוץ

עשרות רשויות מקומיות ומועצות אזוריות יפתחו מחר (שלישי) את קייטנות הפסח, במסגרת תכנית "ניצנים בחגים", על רקע המשך הלחימה באיראן. הקייטנות לא ייפתחו באופן גורף אלא רק ברשויות שבחרו בכך, בהתאם להנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף.

בין הערים שיפעילו קייטנות: ירושלים, שדרות, עפולה, מודיעין, בית שמש, גני תקווה, גבעת שמואל, תל מונד, אבן יהודה וכפר יונה. ברשימת המועצות האזוריות: חבל אילות, עמק חפר, גוש עציון, גן רווה, הר חברון, חבל מודיעין, לב השרון, תמר, חוף הכרמל, יואב, נחל שורק, בקעת הירדן, בנימין, אשכול ובני שמעון. לקריאת הכתבה



20:59 - דיווח בניו יורק טיימס: בכירים בצבא ארה"ב שוקלים לשלוח למלחמה באיראן חטיבה של כ-3,000 לוחמים מהדיביזיה המוטסת 82, אך טרם התקבלו הוראות כאלה מהפנטגון או מפיקוד המרכז האמריקני. הכוחות הללו עשויים לשמש להשתלטות על האי ח'ארג, אולי בסיוע של כוחות הנחתים מיחידת המשלוח הימית 31