"נמוך משמעותית ממחיר השוק": בכמה רכש משקיע דירה בדימונה?

ברחוב בן גוריון בדימונה נמכרה דירת שלושה חדרים, בשטח של 47 מ"ר, בקומה ראשונה מעל קרקע, תמורת 350 אלף שקל. הבניין נבנה בשנות ה־70, והדירה לא משופצת אך במצב טוב.

מחיר השיווק של הדירה עמד על 450 אלף שקל והיא עמדה על המדף כחודשיים.

המוכר הוא משקיע מהמרכז והקונים גם הם משקיעים מהמרכז.

העסקה אותרה ובוצעה באמצעות משרד עו"ד ונוטריון יעקב מנקין, המתמחה באיתור מציאות נדל"ן.

"פייט לכל פיקדון בנקאי"

לדברי עו"ד מנקין, "הדירה לא פורסמה והיא אותרה באמצעות מידע וקשרים. נוהל משא ומתן מהיר לרכישתה במחיר אטרקטיבי שהוא נמוך משמעותית ממחיר שוק. הדירה אינה חדשה אבל היא שמישה ואינה צריכה שיפוץ. הדירה נמכרה כשהיא מושכרת בסכום של 2,100 שקל, מה שאומר שהרוכשים מקבלים תשואה של 7%. מדובר על תשואה יפה ומכובדת שנותנת 'פייט' רציני לכל פיקדון בנקאי, שלא לדבר על רכישה במחיר נמוך ממחיר שוק ועליית ערך צפויה.

"אנו מזהים מגמה חזקה בשוק - חיפוש דירות זולות, ביחוד של משקיעים שמחפשים תשואה גבוה. כיום גם בפריפריה קשה מאוד למצוא דירות בסכומים נמוכים מ־500 אלף שקל ולכן עסקה ב־350 אלף שקל נחשבת מציאה נדירה.

"דימונה התפתחה בצורה מדהימה בשנים האחרונות ויש בה עליית ערך וביקוש גבוה. שכונת השחר, השכונה החדשה, היא קטר רציני שמושך הרבה זוגות צעירים לעיר - דבר שמשפיע באופן ישיר על כל העיר. בעיר עצמה - דירות שנרכשו לפני שלוש־ארבע שנים ב־300 אלף שקל שוות היום כ־550 אלף שקל ויותר.

"בעיר יש בנייה מסיבית של שכונות חדשות, פארק סייבר, מתחם תחבורה חדש ולאחרונה אף התבשרנו על בניית קמפוס אקדמאי. דימונה היא אחת הפריפריות הכי כדאיות להשקעה הן מבחינת מחיר רכישה, הן מבחינת תשואה והן מבחינת פוטנציאל עליית ערך".

דירות יד שנייה שנמכרו

ראשון לציון

במשעול פלג בשכונת ראשונים, דירת 5 חדרים, 135 מ"ר, בקומה 2 מתוך 17, עם חניה, ב־3.7 מיליון שקל.

ברחוב חיים חפר בשכונת הרקפות, דירת 5 חדרים, 149 מ"ר, בקומה 15 מתוך 23, עם שתי חניות, ב־3.25 מיליון שקל.

ברחוב אוסישקין, דירת 3 חדרים, 74 מ"ר, בקומה 2 מתוך 3, ב־1.8 מיליון שקל.

ברחוב שולמית אלוני בגני יהודה, דירת 3 חדרים, 71 מ"ר, בקומה 16 מתוך 18, ב־2.5 מיליון שקל.

ערד

ברחוב ניגונים, בית בן 7 חדרים, 260 מ"ר, ב־3.1 מיליון שקל.

ברחוב הקנאים, דירת 3 חדרים, 74 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, ב־600 אלף שקל.

ברחוב יאיר בן אליעזר, דירת 2 חדרים, 47 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4, ב־330 אלף שקל.

נתיבות

ברחוב הרב מזוז, דירת 4 חדרים, 86 מ"ר, בקומה 1 מתוך 5, ב־1.42 מיליון שקל.

בשדרות ויצמן, דירת 4 חדרים, 106 מ"ר, בקומה 4 מתוך 4, ב־1.06 מיליון שקל.

ברחוב שלום דנינו, דירת 4 חדרים, 134 מ"ר, עם חניה, ב־1.43 מיליון שקל.

פתח תקווה

ברחוב שמעון ויזנטל בשכונת חן הצפון, דירת 5 חדרים, 128 מ"ר, בקומה 8 מתוך 12, עם חניה, ב־2.7 מיליון שקל.

ברחוב בנימין מינץ בשכונת אחדות, דירת 2.5 חדרים, 47 מ"ר, בקומה 3 מתוך 3, ב־1.69 מיליון שקל.

ברחוב רחובות בהדר המושבות, דירת 4 חדרים, 96 מ"ר, בקומה 4 מתוך 5, עם חניה, ב־2.5 מיליון שקל.

ברחוב הרב ישעיהו משורר בהדר גנים, דירת 5 חדרים, 129 מ"ר, בקומה 3 מתוך 7, עם חניה, ב־3.85 מיליון שקל.

עכו

ברחוב שפירא בשכונת מנחם בגין, דירת 4 חדרים, 121 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, ב־1.16 מיליון שקל.

ברחוב הדקל בצפון העיר, דירת 2.5 חדרים, 48 מ"ר, בקומה 1 מתוך 4, ב־725 אלף שקל.

ברחוב עוזי חיטמן במזרח העיר, דירת 4 חדרים, 104 מ"ר, בקומה 7 מתוך 9, עם חניה, ב־2.08 מיליון שקל.

כל העסקאות מאתר רשות המסים, מהתקופה האחרונה