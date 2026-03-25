בית הספר החדש לרפואה יוצא לדרך. כמה יעלה ללמוד בו?

השיחה שלנו עם פרופ' חנה לייבה, הדקאנית החדשה של בית הספר לרפואה באילת, שצפוי להיפתח השנה, נערכת כמה ימים אחרי חזרתה לישראל בטיסת "חילוץ" מלאוס. אחרי שהובילה שם משלחת מנתחי עיניים, באזורים שאין בהם אפילו מומחה אחד לניתוחי עיניים בילדים, היא מפנה כעת את תשומת לבה להקמת בית ספר חדש לרפואה בפריפריה המקומית.

● "אנחנו לא מחליפים רופאים": מודלי ה-AI שמיקרוסופט מציעה לחולים

● גלולת ההרזיה הישראלית מקבלת אור ירוק באירופה - ומתחילה למכור

את בית הספר לרפואה תוביל לייבה לצד תפקידים נוספים שלה בקופת חולים כללית. היא מכהנת בין היתר כראש ARIK, מרכז המחקר והחדשנות באקדמיה בבית החולים קפלן ("אנחנו עדיין מחפשים איזשהו אריק שייקח עליו חסות", היא צוחקת), המסונף לאוניברסיטה העברית, וכאחראית על המחקר בחטיבת בתי החולים של הכללית.

איך אפשר לעמוד בכל התפקידים? "אני אוהבת עשייה", היא אומרת. "כאמא לשלוש בנות וסבתא לחמש נכדות, בהתחלה אמרתי - מה יש לי להגיע עד אילת? אבל הניצוץ הציוני שלי כבת לניצולי שואה קפץ למעלה. מגיע לאילת ומגיע למדינת ישראל לפתח את העיר הזאת".

תעודת זהות פרופ' חנה לייבה

אישי: בת 70, אלמנה, אמא לשלוש בנות וסבתא לחמש נכדות

מקצועי: עומדת בראש ARIK, מרכז החדשנות של בית החולים קפלן ובמקביל מנהלת את מחלקת המחקר בחטיבת בתי החולים של הכללית ומכהנת כסגנית דקאן בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית. לאחרונה מונתה גם לדקאנית בית הספר לרפואה באילת

עוד משהו: "התחביב שלי הוא טיולים בארץ ובעולם וככל שניתן השתלבות במשלחות הומניטריות"

"מאמינה שנוכל לפתח את יוספטל"

בית הספר הפרטי לרפואה באילת הוא יוזמה שאפתנית של ד"ר משה כהן, שרבים ביקרו אותה או פשוט לא האמינו שתצא לפועל. בחזונו, בית הספר יכשיר סטודנטים זרים וישראלים שאחרת היו נוסעים ללמוד בחו"ל, כך שמדובר ב־"Win-Win": מצד אחד השארת יותר רופאים בארץ ומצד אחר קידום העיר אילת ובית החולים יוספטל.

פרופ' חנה לייבה / צילום: The Photoset

בשנים האחרונות, אחרי שנים של קיפאון, הוקמה שורה של בתי ספר לרפואה. על הרקע הזה תהו המבקרים מה הצורך במוסד בינלאומי פרטי באילת והאם הוא מסוגל להביא אליו מרצים ברמה גבוהה ולגייס כסף לבניית התשתיות הדרושות.

טענה נוספת, שיש עליה הסכמה רחבה, היא שבית החולים יוספטל לא מוכן כיום להכשרה אקדמית של סטודנטים.

"אני יכולה לומר מפורשות שהכללית מגויסת למהלך הזה ולקידום של יוספטל כך שיהיה ראוי למשימה. אפשר לומר שהיום יוספטל הוא בית חולים לשעת חירום אבל לא בית חולים אקדמי. אני מאמינה שנוכל לפתח אותו וגם מאמינה ביכולת שלי לקבל שירותי הכשרה לסטודנטים שלנו מבתי חולים אחרים".

היזם ד"ר משה כהן: "תחילתו של תיקון שנדרש כבר שנים רבות" ד"ר משה כהן, שהקים חברה להכנת סטודנטים ישראלים לבחינות וללימודי רפואה בחו"ל, הגה את המיזם בעולם קצת שונה. לפני המלחמה, הרעיון שסטודנטים מכל מדינות הסכמי אברהם יבואו ללמוד בישראל נראה סביר מאוד. אחרי המלחמה, אלה עשויים להיות יהודים שמעוניינים ללמוד במוסד שאין בו גילויי אנטישמיות. "המלחמה הנוכחית ממחישה עד כמה נכון לגדל את דור הרופאים הבא של ישראל בישראל ובפריפריה בפרט", אמר כהן לגלובס. "רק בישראל אנחנו יכולים להבטיח שהסטודנטים לא יסבלו מאירועים אנטישמיים ויקבלו את ההשכלה המיטבית בבית, לפי המסורת האירופאית. הטילים מאיראן לא מבחינים בין מרכז הארץ לפריפריה ופוגעים גם במקומות בהם יש שירותי רפואה נחותים. הכשרת רופאים באילת תתחיל תיקון שנדרש כבר שנים רבות. תביא כוח אדם רפואי איכותי לעיר ותסייע בכל התמודדות אם תבוא בעתיד".

במסגרת תפקידה בכללית, לייבה אחראית כבר היום על הכשרתם הקלינית של סטודנטים לרפואה שחוזרים מלימודים בחו"ל.

"מאסה גדולה מהם מגיעה לכללית. אנחנו מכירים את האתגרים וגם את היתרונות שלהם. לפעמים אלה סטודנטים שלא התקבלו ללימודים בארץ על חודה של נקודה. ככל שיהיה להם קשר אישי לארץ, הם ייטו יותר להישאר פה.

"המלחמה רק מדגישה את הצורך של אילת במענה רפואי. בחזון שלי פיתוח הפקולטה באילת ישבח גם את הרפואה בעיר, שהיא שער העולם דרומה".

100 מועמדים על 45 מקומות

בית הספר לרפואה ייפתח בשנת הלימודים הקרובה. נכון להיום, אומרים בבית הספר, נרשמו 15 סטודנטים, מתוך 60, ויש כ־100 מועמדים על 45 המקומות שנותרו. הלימודים עצמם יתקיימו בקריה האקדמית שבעיר עצמה, ובמקביל יחלו בתהליכי התכנון והבינוי של הקמפוס החדש. נוסף על המרצים שיגיעו מהונגריה, גויסו כבר יותר מ־70 מרצים ישראלים, ללימודים הפרה־קליניים והקליניים.

"זו נסיעה של 3־4 שעות", אומרת לייבה, "אפשר להישאר לישון לילה, ויש גם תוכניות שכל מרצה יגיע לשבוע או לכמה שבועות מרוכזים, ובשאר הזמן ייתנו לסטודנטים משימות שהם יפקחו עליהן מרחוק, בגישה יותר עצמאית וחוקרת. יהיו גם מורים שילמדו באופן מקוון, ומורים שיגיעו מאוניברסיטת דרבצן בהונגריה, שאיתה יש לנו שיתוף פעולה חתום".

היו מי שטענו שדרבצן לא יכולה לספק את רמת הלימוד המתאימה.

לייבה פורצת בצחוק. "זו אחת האוניברסיטאות הטובות באירופה ללימוד רפואה. לא נעים איך שקיבלו אותם בארץ. נכון, היה עדיף שאחת האוניברסיטאות בארץ תיקח את המשימה. אני לא יודעת מדוע כל אוניברסיטה שונאת את השנייה".

"לקפוץ מעל הפופיק זה לא כל־כך בריא"

כדי להביא את יוספטל לרמה הדרושה, הכללית תצטרך לתת עוד תקציב. יש לה מחויבות לזה?

"כן, כללית תצטרך לתת תקציב ולשחרר לנו רופאים להכשרה, וגם לפיתוח בית החולים. המדינה גם תצטרך לעזור. ראש עיריית אילת אלי לנקרי ושר החינוך יואב קיש תמכו בפרויקט, ואני מקווה שהם מרגישים שזה מחייב אותם.

"אני יודעת שאנחנו מתחילים באוקטובר. גם מסע גדול מתחיל בצעד אחד ולקפוץ מעל הפופיק זה לא כל־כך בריא. אני מאמינה בתהליכים".