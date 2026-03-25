איראן | סיקור שוטף

איראן חושדת כי הצעת טראמפ למו"מ היא תרגיל הטעיה חדש

בתוך פחות משעה נורו שני מטחים לעבר אילת, לא היו נפגעים • מוקדם יותר, טיל ששוגר לאזור ירושלים נפל בשטח פתוח • הותר לפרסום: ההרוגה מירי חיזבאללה בצפון היא נוריאל דובין, בת 27 • טראמפ: איראן נואשת לעסקה, אנחנו מדברים עם האנשים הנכונים • עדכונים שוטפים

N12 פורסם: 05:13 עודכן: 06:12
דונלד טראמפ, נשיא ארה''ב / צילום: Reuters, Anadolu
עדכונים שוטפים

06:04 - אזעקת בגליל העליון (לב החולה, יפתח) בשל ירי רקטי, ובגליל המערבי (שוב לשתולה והסביבה) בשל חדירת כטב"ם

05:55 - אזעקות בגליל העליון

אזעקות נשמעו בכמה יישובים בגליל העליון בעקבות ירי רקטות מלבנון. האזעקה הופעלה ביישובים מתת, חורפיש, שתולה, נטועה, שומרה, זרעית ואבן מנחם.

04:14 - איראן חושדת כי ההצעה של טראמפ למו"מ על סיום המלחמה היא תרגיל הטעיה חדש

בטהרן חשים כי כבר הוטעו פעמיים על ידי הנשיא, פעם אחת ביוני כאשר ישראל פתחה במתקפה, ובפעם השניה במכת הפתיחה של המבצע הנוכחי. החלטת טראמפ לשלוח תגבורות גדולות למזרח התיכון מגבירה את החשד של האיראנים. בממשל טראמפ טוענים: ריכוז הכוחות נועד לנהל מו"מ מתוך עוצמה. לכתבה המלאה

02:51 - בעקבות שיגורים מאיראן: אזעקות במרכז ובשרון

אזעקות הופעלו ביישובים רבים במרכז הארתץ ובאזור השרון בעקבות ירי של טילים מאיראן. בשלב הזה לא ידוע על אירועים חריגים או נפגעים. פיקוד העורף הודיע כי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים.

צוותי מד"א סרקו זירות שבהן התקבלו דיווחים, לא נמצאו נפגעים כלל. חובשים ופרמדיקים של מד"א יצאו לטפל במקרים ספורים של אנשים שנחבלו בדרך למרחב המוגן ונפגעי חרדה.

01:41 - רקטות נורו מלבנון לקריית שמונה והסביבה

רקטות נורו מלבנון לקריית שמונה ויישובי הסביבה. אזעקות הופעלו בעיר ובבית הלל, כפר גלעדי, תל חי וכפר יובל. לא ידוע על נפילות או נפגעים באירוע.

01:07 - צה"ל פתח בגל תקיפות נוסף בטהרן

צה"ל החל לתקוף תשתיות של המשטר האיראני בטהרן - כך הודיוע דובר צה"ל. בתקשורת באיראן דווח גם על תקיפות נרחבות באספהאן.

01:03 - טיל ששוגר מאיראן יורט מעל אילת

טיל בליסטי שוגר מאיראן לעבר העיר אילת ויורט על ידי מערכות ההגנה האווירית. מדובר במטח השני שנורה לעבר העיר הדרומית בתוך כשעה בלבד. לאחר האזעקה הופעלה שוב התרעה מוקדמת, אך לאחר זמן קצר הודיעו בפיקוד העורף כי השוהים במרחב המוגן יכולים לצאת.

01:03 - טיל ששוגר מאיראן נפל בשטח פתוח באזור ירושלים, אין נפגעים

טילים ששוגרו מאיראן לאזור ירושלים, השפלה ומישור החוף, נפלו ככל הנראה בשטח פתוח. הירי מאיראן בוצע דקות אחרי ששיגורים לאזור אילת יורטו. אזעקות הופעלו בעשרות יישובים בלב הארץ. מד"א: עד כה לא דווח על נפגעים.

01:01 - איראן טוענת: ישראל וארה"ב תקפו מתקן גרעין נוסף

איראן טוענת כי ארה"ב וישראל תקפו את סביבת מתקן הגרעין בבושהר היום. איראן טוענת כי התקיפה לא גרמה נזק ולא גרמה לנפגעים.

01:00 - הותר לפרסום: ההרוגה מירי חיזבאללה בצפון היא נוריאל דובין, בת 27

נוריאל דובין, בת 27 מהיישוב בני יהודה שבגולן, נהרגה מירי רקטי של חיזבאללה מוקדם יותר הערב. בשנים האחרונות היא התגוררה במושב מרגליות, ועבדה כמדריכת נוער ומטפלת בגן.

מפרטי חקירה ראשוניים עולה כי נוריאל עצרה בצד הדרך בזמן אזעקה - ונפגעה מרסיסים של רקטה שנפלו בסמוך אליה.

פורסם לראשונה ב-N12