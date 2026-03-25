אחד החששות הגדולים עם פרוץ המלחמה באיראן היה מפיגועי טרור נגד מטרות ישראליות ויהודיות באירופה, היכן שמשמרות המהפכה האיראנים היו פעילים מאוד בשנים האחרונות. תאים רדומים של פעילים נחשפו בשנים האחרונות, תוכניות לפגוע בבתי כנסת ובמטרות אחרות סוכלו, ועם פתיחת המערכה באיראן חל זינוק במספר התקריות נגד ארה"ב ונגד ישראל, כמו גם נגד מטרות יהודיות.

בלונדון, אלמונים הציתו שלשום ארבעה אמבולנסים של הקהילה היהודית בשכונה היהודית-ברובה "גולדרס גרין", שניצבו סמוך לבית כנסת. התיעוד של הפגיעה עלה לכותרות הראשיות בבריטניה ביממה האחרונה, במיוחד אחרי שארגון בחסות איראנית קיבל אחריות על ההתקפה. בינתיים, המשטרה הצליחה לעצור שני חשודים - אזרחים בריטים בני 45 ו-47 - בחשד למעורבות באירוע. המשטרה מנהלת מצוד, לפי הדיווחים, אחרי חשוד שלישי בהצתה.

בבלגיה שלחה הממשלה את הצבא לפטרל באופן גלוי בשכונות יהודיות בבריסל ובאנטוורפן, שבה קהילה חרדית גדולה. תמונות מהיממה האחרונה הראו חיילים בפנים מכוסות מאבטחים אזורים שלמים בעיר הנמל הבלגית ובבירת בלגיה, כולל בתי ספר יהודים, בתי כנסת ועוד. לפני כשבועיים פורסם תיעוד של מטען חבלה שהוצמד לדלת בית הכנסת בליאז'. החשודים טרם נתפסו, אך שוב הראשון שלקח אחריות הוא ארגון בשם - Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia. אלמונים גם הציתו מכונית באנטוורפן, תקפו בית כנסת ברוטרדם וכן ביצעו נסיונות הצתה בבית כנסת באמסטרדם.

מי עומד מאחורי האירועים?

בעבר דווח כי משמרות המהפכה למעשה "מפעילים" גורמים פליליים מקומיים כדי לבצע תקיפות ולעורר פחד בקהילות היהודיות. כך הותקפו יעדים ישראלים ויהודים בשבדיה ובדנמרק. כעת לא ברורה מידת המעורבות של המשמרות בנעשה ביבשת. "למרות שהתקריות לא גרמו עד כה לנפגעים בנפש... הן באופן ברור מוכיחות כוונת טרור, בשל ההתמקדות באתרים יהודיים, פרסום התמונות ולקיחת אחריות", כתב מכון ICCT האירופי השבוע. כ-12 תקריות שונות אירעו ברחבי אירופה, לפי המכון. לפחות אחת מהן, התקפה שנטען כי קרתה ביוון, לא התרחשה והיה מדובר בהודעה כוזבת.

לפי ניתוח המכון, המתמחה בחקר טרור, "יש טביעת אצבע איראנית מאחורי שורת האירועים האחרונים". המכון רואה זאת ביעדי הפעולות - כבר בעבר רשתות איראניות ניסו להצית ולהרוס בתי כנסת באירופה - וכן ברשתות החברתיות שבהן הפעולות מתפרסמות ונלקחת האחריות על המעשים. לפחות בהולנד, בלגיה ובריטניה, המכון קובע כי יש "חשד כבד" כי גורמים איראנים עומדים מאחורי הפעולות.

ה"וול סטריט ג'ורנל" דיווח היום (ד') כי ייתכן שהארגון שלקח אחריות "הומצא" כדי לנסות ולהרחיק את איראן באופן ישיר מהמעשים, אך עדיין לנסות ולעורר טרור בקהילות היהודיות. "זה מודל אפקטיבי", אמר גורם מודיעני לעיתון האמריקאי, "ואנחנו יכולים לצפות להמשך ההתקפות". "יחד, האירועים האחרונים מציגים תמונה של מאמץ מתרחב, רב זירתי מצד רשתות הקשורות לאיראן לפגוע ביעדים ישראלים, יהודים ומערביים", נכתב בעיתון.