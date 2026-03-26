05:58 - לוחם צה"ל נפצע קשה מירי פצצת מרגמה בלבנון. הוא פונה לבית החולים, משפחתו עודכנה

04:40 - טראמפ ליועציו: "רוצה סיום מהיר למלחמה באיראן בתוך שבועות"

ב"וול סטריט ג'ורנל" דווח הלילה שהנשיא האמריקאי אמר בשיחות סגורות בימים האחרונים כי הוא מעוניין לסיים את הסכסוך בשבועות הקרובים ולהימנע מגלישה ל"מלחמה נצחית" וממושכת.

גורמים המעורבים בנושא מסרו לעיתון כי טראמפ דוחק ביועציו להיצמד ללוח הזמנים של ארבעה עד שישה שבועות שהציג בפומבי. בבית הלבן כבר מתכננים ועידת פסגה עם נשיא סין, שי ג'ינפינג, באמצע מאי, מתוך ציפייה שהמלחמה תהיה מאחוריהם עד אז. לכתבה המלאה

04:32 - צה"ל השלים גל תקיפות נרחב באספהאן

02:15 - טראמפ: האיראנים מפחדים להגיד שהם רוצים הסכם

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אמר הלילה בכנס של מועצת הקונגרס של המפלגה הרפובליקנית כי איראן מעוניינת להגיע להסכם "באופן נואש", אך חוששת להצהיר על כך בפומבי. "הם רוצים לעשות עסקה כל כך חזק, אבל הם מפחדים להגיד את זה כי הם חוששים שיירצחו על ידי האנשים שלהם", אמר טראמפ.

הנשיא טען כי "לא הייתה ברירה" אלא לצאת למלחמה נגד איראן. "חשבתי שזה יהיה הרבה יותר גרוע. חשבתי שמחירי האנרגיה והנפט יעלו יותר, חשבתי ששוק המניות ירד במידה מסוימת - אבל זה לא היה חשוב לי, זה לטווח קצר", אמר. טראמפ הוסיף כי "מה שהיה צריך לעשות זה להיפטר מהסרטן - היינו צריכים לחתוך את הסרטן", והבהיר: "הסרטן היה איראן עם נשק גרעיני. חתכנו את זה - ואנחנו הולכים לסיים את זה".

01:16 - ירי ללא התרעה מקדימה: 6 רקטות שוגרו מלבנון למרכז הארץ, לא היו נפגעים

אזעקות הופעלו הלילה בשורת יישובים בשרון ובמרכז הארץ בעקבות שיגורים מלבנון. מערכות ההגנה האווירית יירטו 6 רקטות ששיגר חיזבאללה. במוקדי החירום התקבלו כמה דיווחים על זירות נפילה של שברי יירוט, לא ידוע על נפגעים בירי.

00:01 - דיווח: רוסיה פועלת לספק לאיראן כטב"מים מתקדמים, מזון ותרופות

בפייננשל טיימס דווח כי רוסיה פועלת לספק לאיראן כטב"מים מתקדמים, מזון ותרופות. על פי הדיווח המגעים לאספקת הכטב"מים, שמיוצרים ברוסיה ומבוססים על הכטב"מים האיראניים, החלו ימים לאחר תחילת המלחמה והתהליך צפוי לצאת לפועל בסוף חודש מרץ.

בדיווח לא נכתב כיצד רוסיה מתכוונת לספק לאיראן את הכטב"מים, על רקע הפגיעה שנגרמה לציר בין המדינות בים הכספי בעקבות תקיפות צה"ל.

23:52 - בעיראק תוקפים את ארה"ב: 7 מחיילינו נהרגו בתקיפה אמריקאית בבסיס צבאי

ממשלת עיראק תוקפת את ארצות הברית ואומרת כי שבעה חיילים בצבא עיראק נהרגו ועוד 13 נפצעו בתקיפה אמריקאית היום במרפאה בבסיס צבאי.

23:50 - מפקד סנטקום: יותר משני שלישים ממתקני ייצור הטילים הבליסטיים, הכטב"מים והמספנות של איראן הושמדו

מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב: "תקפנו יותר מ-10,000 מטרות צבאיות של איראן, ואם מחברים את מה שהשגנו עם ההצלחה של בעלת בריתנו הישראלית. פגענו והשמדנו יותר משני שלישים ממתקני ייצור הטילים הבליסטיים, הכטב"מים והמספנות של איראן".

23:23 - מקורות לבנוניים: צה"ל שולט ב-8 כפרים בדרום המדינה

מקורות לבנוניים מסרו לערוץ אל-חדת' הסעודי כי צה"ל שולט ב-8 כפרים בדרום לבנון ⁧ושולט בצירי הלחימה, בעומק של 5 ק"מ בדרום לבנון.

23:12 - רויטרס: איראן אמרה למתווכות שלבנון צריכה להיכלל בכל הסכם הפסקת אש

איראן אמרה למתווכות שלבנון חייבת להיכלל בכל הסכם הפסקת אש עם ארצות הברית וישראל, כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס מפי שישה מקורות אזוריים הבקיאים בעמדת טהרן. בכך היא קושרת את סיום המלחמה להפסקת הלחימה של ישראל נגד חיזבאללה.

ששת המקורות האזוריים, שדיברו בעילום שם, אמרו כי טהרן הודיעה למתווכות כבר באמצע מרץ כי היא מבקשת הסכם שיביא גם להפסקת התקיפות הישראליות נגד חיזבאללה.

22:52 - דיווח: החות'ים בתימן מוכנים להיכנס ללחימה ולהשתלט על נתיב שיט נוסף

בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים דווח שהחות'ים בתימן מוכנים להיכנס ללחימה ולהשתלט על מצר באב אל-מנדב.

22:30 - דיווח: על רקע ניסיונות המו"מ, קאליבאף ועראקצ'י הוסרו מרשימת מטרות החיסולים לכמה ימים

יו"ר הפרלמנט האיראני קאליבאף ושר החוץ עראקצ'י הוסרו מרשימת מטרות החיסולים של ארה"ב וישראל ל"ארבעה או חמישה ימים", כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. זאת על פי הדיווח, על רקע הניסיון לייצר משא ומתן.

21:49 - דיווח ב-CNN: איראן נערכת למבצע קרקעי אמריקאי באי ח'ארג

איראן נערכת למבצע קרקעי אמריקאי באי ח'ארג, פרסה בו מלכודות - והעבירה אליו יחידות צבאיות ומערכות הגנה אווירית, כך על פי דיווח ב-CNN. מקור ישראלי אמר כי קיים חשש שהשתלטות על ח'ארג תוביל למתקפות של כטב"מים איראניים וטילי כתף, מה שיביא למותם של חיילים אמריקאים.

21:46 - חייל במילואים נפצע קשה בשטח לבנון - שניים נוספים נפצעו בינוני וקל

דובר צה"ל הודיע כי מוקדם יותר היום, חייל במילואים נפצע באורח קשה כתוצאה מירי רקטי לעבר הכוחות בשטח לבנון. החייל פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה.

מדוברות בית החולים רמב"ם נמסר כי פונו לחדר ההלם בבבית החולים 3 פצועים מזירת הקרבות בלבנון באמצעות מסוק. מצבו של אחד הוגדר קשה, והוא הועבר לחדר ניתוח, פצוע נוסף הוגדר בינוני והשלישי קל.

