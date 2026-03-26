"זה מושק בקרוב": הסרטונים המסתוריים שפרסם הבית הלבן - ומחק

הבית הלבן פרסם הלילה (בין רביעי לחמישי) בחשבונותיו הרשמיים ברשתות ה-X והאינסטגרם שני סרטונים מסתוריים, ולאחר כשעה וחצי מחק אחד מהם. מטרתם של הסרטונים, שהספיקו תוך זמן קצר לצבור מיליוני צפיות, נותרה מעורפלת, דבר שעורר סערה ברשתות.

בסרטון הראשון, שהוסר מחשבונות הבית הלבן כשעה וחצי לאחר פרסומו, וארך כ-4 שניות, נראה כי מצלמת סמארטפון מופנית לעבר רגליו של מישהו, כאשר קול נשי שואל: "זה מושק בקרוב, נכון?". שורת טקסט על המסך ציינה "להפעיל סאונד".

הסרטון השני, הציג מסך שחור עם רעש סטטי בזמן שנשמע צליל התראה של טלפון. בפריים אחד ניתן היה להבחין בדגל ארצות הברית. הפוסט כלל אימוג'ים של טלפון חכם וצליל.

לא ניתן כל רמז להקשר של הפוסטים, שצברו מיליוני צפיות כאמור, וגררו ברשתות החברתיות מגוון ספקולציות, החל מהשערות שהחשבונות נפרצו, דרך קמפיין חדש ועד פרשנויות פרועות להסלמה צבאית קיצונית ותקיפה גרעינית.

הבית הלבן טרם הגיב בנושא.