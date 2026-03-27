עורך מעריב לשעבר יעקב ארז הלך לעולמו

עורך מעריב לשעבר יעקב ארז הלך הבוקר (ו') לעולמו, בן 87 היה במותו.

ארז, חתן פרס סוקולוב בזכות תחקיר עיתונאי בנושא מלחמת לבנון הראשונה שביצע יחד עם אבי בטלהיים ואברהם תירוש. ארז היה אחראי על סיפורים בלעדיים ותחקירים רבים. בראשם סדרת ידיעות שרצה לפרסם ערב מלחמת יום הכיפורים, שפרטו את הערכות צבא מצרים למלחמת פתע נגד ישראל - אולם הידיעות האלה נחסמו על ידי הצנזורה.

בזמנו פורסם כי ידיעותיו נפסלו לאחר שלמכשיר הטלפון שלו הושמה האזנת סתר בהוראת ראש אמ"ן דאז, אלי זעירא.

ארז, הותיר אחריו אישה, שלושה ילדים וחמישה נכדים. בתחילת הדרך הוא עבד ככתב ספורט בעיתון "חדשות הספורט" ולאחר מכן עבד ככתב ספורט במעריב. לימים, עבר לצפון וסיקר עבור מעריב את יישובי קו העימות במלחמת ששת הימים.

ב-1971, מונה לכתב לענייני השטחים. לאחר מכן, כיהן ככתב צבאי, כראש אגפי המוספים והחדשות של מעריב ואף כיהן כעורך העיתון במשך עשור. בשנים האלו כבכיר במעריב הוא טיפח שורה של עיתונאים צעירים רבים דאז כמו יאיר לפיד, בן כספית, סימה קדמון, רביב דרוקר, בועז ביסמוט, יואב לימור, אלי קמיר, אמיר בוחבוט ועוד.