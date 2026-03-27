ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ עורך מעריב לשעבר יעקב ארז הלך לעולמו
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מעריב

עורך מעריב לשעבר יעקב ארז הלך לעולמו

יעקב ארז, עורך מעריב לשעבר וחתן פרס סוקולוב, שהוביל תחקירים פורצי דרך והצמיח דור של עיתונאים, הלך לעולמו בגיל 87

נבו טרבלסי 10:28
יעקב ארז ז''ל / צילום: יוסי אלוני
יעקב ארז ז''ל / צילום: יוסי אלוני

עורך מעריב לשעבר יעקב ארז הלך הבוקר (ו') לעולמו, בן 87 היה במותו.

ארז, חתן פרס סוקולוב בזכות תחקיר עיתונאי בנושא מלחמת לבנון הראשונה שביצע יחד עם אבי בטלהיים ואברהם תירוש. ארז היה אחראי על סיפורים בלעדיים ותחקירים רבים. בראשם סדרת ידיעות שרצה לפרסם ערב מלחמת יום הכיפורים, שפרטו את הערכות צבא מצרים למלחמת פתע נגד ישראל - אולם הידיעות האלה נחסמו על ידי הצנזורה.

בזמנו פורסם כי ידיעותיו נפסלו לאחר שלמכשיר הטלפון שלו הושמה האזנת סתר בהוראת ראש אמ"ן דאז, אלי זעירא.

ארז, הותיר אחריו אישה, שלושה ילדים וחמישה נכדים. בתחילת הדרך הוא עבד ככתב ספורט בעיתון "חדשות הספורט" ולאחר מכן עבד ככתב ספורט במעריב. לימים, עבר לצפון וסיקר עבור מעריב את יישובי קו העימות במלחמת ששת הימים.

ב-1971, מונה לכתב לענייני השטחים. לאחר מכן, כיהן ככתב צבאי, כראש אגפי המוספים והחדשות של מעריב ואף כיהן כעורך העיתון במשך עשור. בשנים האלו כבכיר במעריב הוא טיפח שורה של עיתונאים צעירים רבים דאז כמו יאיר לפיד, בן כספית, סימה קדמון, רביב דרוקר, בועז ביסמוט, יואב לימור, אלי קמיר, אמיר בוחבוט ועוד.