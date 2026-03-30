פי 5 בעשר שנים: השקעת הענק בפרופיט יוצאת לדרך

לאומי פרטנרס ושסטוביץ נכנסות כשותפות בקבוצת הפיננסים פרופיט לפי שווי של 670 מיליון שקל. לאומי פרטנרס תרכוש 10% ושסטוביץ נכסים תרכוש 5%. המגעים, שהחלו לפני מספר חודשים הבשילו כעת, אך השלמת העסקת תלויה באישור הרגולטורים.

לאחר השלמת העסקה, מבנה האחזקות יהיה כדלקמן: בעלי השליטה והמנכ״ל - כ-69%, קבוצת סגול - 16%, לאומי פרטנרס - 10% ושסטוביץ נכסים - 5%.

פרופיט, שהוקמה ב־2006, נחשבת לאחד מבתי הסוכן העצמאיים הגדולים ביותר בישראל, כשמתחתיה למעלה מ־300 סוכנים ומתכננים פיננסיים והיקף נכסים מנוהלים של כ-100 מיליארד שקל.

חלק מהכסף המושקע יגיע לבעלי השליטה (בנאי־גולדברג וכן יוסי סגול, לשעבר מבעלי כתר פלסטיק שרכש 20% מפרופיט בשנת 2021).

השווי בעסקה גבוה פי 5.5 מהשווי (112 מיליון שקל) לפיו רכש בית ההשקעות פסגות ב־2015 את השליטה בפרופיט מידי צמד המייסדים. עם התפרקותה של פסגות בשנת 2021 ומכירתה לאלטשולר שחם, רכשו בעלי השליטה בחזרה את החברה לפי שווי של 160 מיליון שקל.

על פי דוח הממונה על רשות שוק ההון לשנת 2024, בישראל פועלים כ־13 אלף סוכני ביטוח ופנסיה (ברשות אין הגדרה נפרדת ל"מתכננים פיננסיים"). התחום מגלגל מיליארדי שקלים מדי שנה, כאשר היקף העמלות ששולמו לסוכני הביטוח עמד אשתקד על 12 מיליארד שקל, זינוק של 25% ביחס לשנת 2021.

פרופיט מכניסה על פי ההערכות מאות מיליוני שקלים בשנה, כאשר מובילת הענף היא הפניקס סוכנויות, שמחזיקה בעצמה ב־10% מהשוק כולו.