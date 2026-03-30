ScaleOps גייסה 130 מיליון דולר לפי שווי של מעל 800 מיליון דולר

חברת ScaleOps הודיעה על השלמת סבב גיוס C בהיקף של 130 מיליון דולר, לפי שווי של למעלה מ-800 מיליון דולר. את הסבב הובילה קרן אינסייט פרטנרס (Insight Partners) שנכנסה להשקעה לראשונה בחברה, בהשתתפות המשקיעים הקיימים Lightspeed, גלילות קפיטל, NFX ו-Picture Capital. הסבב כולל גם רכיב סקנדרי בהיקף של כמה עשרות מיליוני דולרים לעובדים.

הסבב הנוכחי מביא את סך ההשקעה בחברה ליותר מ-210 מיליון דולר מאז הקמתה. ScaleOps הוקמה בשנת 2022 על ידי המנכ"ל יודר שפריר, ביחד עם המייסד השותף גיא ברון, שעזב את החברה לפני כשנה ואינו מעורב בה כיום. לפי החברה, העזיבה נעשתה ברוח טובה ובהסכמה הדדית, לטובת המשך צמיחת החברה. שפריר אמר לגלובס כי ״אני מאוד מעריך את גיא, ומודה לו על הדרך והבנייה ביחד של הדבר המדהים הזה״.

עוד לדברי שפריר, ״בשנה האחרונה החברה ממש התפוצצה, עברנו מכמה מיליוני דולרים בודדים בהכנסות לעשרות מיליונים, והתחלנו לעבוד עם החברות המובילות בעולם״. הוא מסביר כי הגידול המהיר נובע גם מהבשלת השוק וגם מהאימוץ הגובר של הפלטפורמה בסביבות פרודקשן בקנה מידה רחב.

צמיחה מואצת ומעבר למשרדים חדשים

ScaleOps מפתחת פלטפורמה לניהול אוטונומי של משאבי ענן ובינה מלאכותית, שמבצעת אופטימיזציה בזמן אמת של התשתיות שעליהן פועלות אפליקציות. החברה מנהלת כיום את תשתיות הענן של מאות לקוחות עבור מאות לקוחות, בהם חברות פורצ'ן 100 לצד חברות טכנולוגיה מובילות כמו וויז, אמריס, אדובי, וסיילספורס. בשנה האחרונה שילשה ScaleOps את מספר עובדיה, וכיום היא מעסיקה יותר מ-120 עובדים בישראל, צפון אמריקה ואירופה. לאחרונה, כך נודע לגלובס, עברה החברה למשרדים חדשים במגדלי עזריאלי שרונה שבתל אביב. ״רוב צוותי הפיתוח והמוצר שלנו יושבים בישראל, לצד צוותי מכירות וגו-טו מרקט ברחבי העולם״, אומר שפריר. לדבריו, החברה מתכננת להמשיך ולהגדיל את כוח האדם בקצב גבוה גם בשנה הקרובה, תוך הרחבת הפעילות הגלובלית והעמקת החדירה לשוק הארגוני.

כאמור, הפלטפורמה של ScaleOps מבצעת ניהול אוטונומי בזמן אמת של משאבי ענן ובינה מלאכותית, תוך התאמה דינמית של משאבים לצורכי האפליקציות והעומסים המשתנים. לפי החברה, לאחרונה השיקה החברה מוצר חדש לניהול תשתיות AI ושילבה יכולות בינה מלאכותית מתקדמות בפלטפורמה, במטרה לתת מענה לעומסים ההולכים וגדלים של מודלים וסוכנים. ״מה שקורה היום בעולמות הבינה המלאכותית משחק מאוד לטובתנו״, אומר שפריר. ״המעבר ל-AI יצר זינוק חד בכמות האפליקציות והמערכות שרצות על תשתיות ענן, במיוחד עם כניסת סוכנים אוטונומיים. כתוצאה מכך, כוח המחשוב הפך למשאב מוגבל, ולנקודת הכשל המרכזית של המערכות״. לדבריו, ״במקום שחברות יתמקדו בפיתוח, הן מוצאות את עצמן עסוקות כל הזמן בניהול משאבים ובפתרון בעיות ביצועים. כאן אנחנו נכנסים לתמונה, עם מערכת שמנהלת את כל זה בצורה אוטומטית. ככל שהעומס גדל, כך גם הצורך בפתרון שלנו הופך קריטי יותר״.

עוד מוסיף שפריר כי ״הזמן של מפתחים נהיה המשאב הכי יקר, ואנחנו חוסכים להם את ההתעסקות בניהול משאבים, הכול עובד בצורה אוטונומית״. בנוסף, מציין שפריר כי רכיב הסקנדרי בסבב נועד לתגמל את העובדים על תרומתם לצמיחה: "אנחנו בונים כאן חברה גדולה לטווח ארוך, ורצינו לאפשר להם לממש חלק מהערך כבר עכשיו".