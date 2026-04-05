פגיעה ישירה בבניין בחיפה: חשש לחייהם של הלכודים תחת ההריסות

21:24 - סוכנות הידיעות האיראנית אירנא מדווחת: בעקבות הצעות חוק שהוצעו ליישום ממשל על מיצר הורמוז וניהול נתיב המים האסטרטגי בידי איראן, הוצגו ההצעות האלו בפני קבוצה של מעצבים ומומחים ממרכז המחקר של הפרלמנט האיראני וסגן היועץ המשפטי של הפרלמנט, בנוכחות סגן יו"ר הפרלמנט. לפי הדיווח, הוחלט להקים ועדה בהשתתפות המעצבים והוועדות המומחיות הרלוונטיות בפרלמנט האיראני, שתבחן במהירות את ההצעות והטקסטים שהוצגו, כדי לגבש הצעת חוק מקיפה מבחינה משפטית להסדרת השליטה על מיצר הורמוז, שתובא בהמשך לאישור במליאת הפרלמנט



20:38 - עלה לארבעה מספר מנותקי הקשר בזירת הנפילה בחיפה

20:22 - צה"ל תקף בביירות מפקדות ותחנות דלק ששימשו את פעילי חיזבאללה. לפי הצבא, מתחילת מבצע "שאגת הארי" הותקפו יותר מ-15 תחנות דלק של חברת "אלאמאנה", המשמשת כתשתית כלכלית של הארגון

20:17 - דובר משרד החוץ האיראני: איראן תגיב על מתקפות על התשתיות שלה, ותתקוף תשתיות דומות של ארה"ב או בעלות בריתה

20:05 - הרמטכ"ל זמיר בהערכת מצב בדרום לבנון: "היעד של פירוק חיזבאללה מנשקו מוגדר כיעד על, זהו יעד מתמשך שהיה לפני המערכה הנוכחית. המערכה הנוכחית תקדם אותו". לדבריו, "יש לחיזבאללה 1,000 הרוגים והמספר ילך ויעלה. הפגיעה בו תלך ותתעצם"



19:59 - גם בשלב הזה: חשש לשלושה לכודים בקריסת המבנה בחיפה, שני מבוגרים וילד

19:53 - באיראן טוענים: ספינה ישראלית הותקפה באמצעות טיל שיוט ימי מסוג קאדר בתעלת נמל ג'בל עלי שבאיחוד האמירויות

19:52 - טראמפ מאריך את הדדליין לאיראן בעוד 24 שעות: 20:00 ביום שלישי (שעון החוף המזרחי של ארצות הברית)

19:33 - במשטרה בודקים על שלושה מנותקי קשר בזירת הנפילה בחיפה, צוותי ההצלה ממשיכים לפעול בין ההריסות

19:30 - הגבר בן ה-82 שנפצע בירי מאיראן לחיפה פונה לבית החולים רמב"ם בעיר ומוגדר כעת במצב בינוני. אישה בת 78 נבדקת עם פציעה קלה יותר

19:27 - נפילות נרשמו גם בשטחים פתוחים באזור הגליל, ללא נפגעים



19:24 - ראשוני: פגיעה ישירה של כטב"ם בבית ביישוב ליד עכו, אין נפגעים

19:22 - לפי הערכה של חבלני המשטרה בזירת הנפילה בחיפה: מדובר בטיל בליסטי קונבצניונלי עם חומר נפץ במשקל של מאות ק"ג. זו הייתה פגיעה ישירה במבנה

19:14 - צה"ל: כטב"ם אחד שחדר מלבנון יורט בידי מערכת ההגנה האווירית, ניסיונות יירוט בחשד לכטב"מים נוספים

19:07 - הכטב"ם שחדר מלבנון הגיע כבר לעכו, אזעקות הופעלו בעיר

19:06 - הרמטכ"ל אייל זמיר נפגש עם ראש עיריית נהריה ואנשי כיתת הכוננות של מושב שתולה: "נוצרה כאן הזדמנות לשנות את המציאות הביטחונית, ולא נפספס אותה"

19:02 - משרד ההגנה הקטארי: יירטנו שני טילי שיוט וכמה כטב"מים ששוגרו לעברנו היום מאיראן

19:00 - אזעקות בנהריה ובסביבתה מחשש לחדירת כטב"ם

18:53 - ד"ר דוד איזנקוט, רופא מתנדב באיחוד הצלה, על הפגיעה במבנה מגורים בחיפה: "בניין קרס ועלה באש, חוששים שיש בפנים אנשים שממתינים לחילוץ"

זירת הנפילה בחיפה / צילום: מד''א

18:48 - הפגיעה בחיפה | פראמדיקית מד"א למס סלאמה סיפרה: "מדובר בבניין כבן 7 קומות שספג פגיעה והרס רב. הגענו למקום בכוחות גדולים של אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ואופנועי מד"א, והחלנו לסרוק את הזירות. במהלך הסריקות איתרנו פצוע בן 82 במצב קשה, שנפגע מהרס. בנוסף, טיפלנו בעוד שלושה פצועים במצב קל ובמספר נפגעי חרדה. אנחנו ממשיכים לסרוק את הזירות על מנת לוודא שאין פצועים נוספים, נשאר בדירה ככל שיידרש"

18:47 - אזעקות הופעלו בגליל המערבי מחשש לחדירת כטב"ם

18:43 - עלה לארבעה מספר הנפגעים בזירת הנפילה בחיפה, בהם גבר בן 82 במצב קשה שנפצע מחפץ כבד ושלושה פצועים קל מרסיסים והדף. צוותי מד"א נוספים מעניקים טיפול רפואי לארבעה נפגעי חרדה

טיל בליסטי במשקל כחצי טון פגע בבניין בן 5 קומות שקרס חלקית. במד"א מדווחים על פצוע קשה, כמה פצועים קל ונפגעי חרדה. כוחות כיבוי פועלים בזירה תחת חשש לקריסה ולכודים. לכתבה המלאה

18:42 - כבאות והצלה: יש חשש ללכודים, הכוחות פועלים בזירה. לפי פרטים ראשוניים, במקום התפתחה שריפה כתוצאה מהפגיעה, וקיים חשש כבד לקריסת המבנה

18:38 - זירת הנפילה בחיפה: טיל עם ראש נפץ במשקל 450 ק"ג פגע במבנה מדורג בן חמש קומות

18:33 - הירי מאיראן - שיגורים אחדים לעבר חיפה

18:32 - הפגיעה הישירה בחיפה: צוות מד"א מטפל בפצוע קשה שחולץ, לצד תינוק במצב קל. ישנם כמה נפגעי חרדה

18:29 - נזק כבד מפגיעת שבר יירוט בזירת הנפילה באזור חיפה

18:27 - גם בדרום אפשר לצאת מהמרחבים המוגנים

18:24 - פיקוד העורף: אפשר לצאת מהמרחבים המוגנים בצפון

18:21 - הירי לצפון: צוותי מד"א יצאו לסרוק זירות שבהן התקבלו דיווחים. חשד לשתי נפילות בחיפה

18:18 - לפני זמן קצר: אזעקות גם באזור דימונה, בבאר שבע וביישובים נוספים בדרום

18:12 - אזעקות בחיפה וביישובים רבים בצפון הארץ

18:11 - זוהו שיגורים מאיראן לצפון ולדרום במקביל. אזעקות צפויות בדקות הקרובות באזורים אלה

18:07 - אחרי אישור ההקלות בנתב"ג: בשעה זו מתקיימת הערכת מצב בהשתתפות השרה מירי רגב ומפקד פיקוד העורף שי קלפר בנוגע לאירועי ימי הזיכרון והעצמאות והילולת מירון

17:58 - אוגדה 91 מרחיבה את הפעילות הקרקעית הממוקדת בדרום לבנון: לפי צה"ל, לוחמים חיסלו חוליות מחבלי חיזבאללה בקרבות פנים אל פנים, כשאחת מהן תכננה לשגר טילי נ"ט לעבר הכוחות. בפשיטות ממוקדות על תשתיות הארגון, הלוחמים איתרו אמל"חים רבים ובהם רקטות נ"ט, RPG, נשקים ומחסניות

17:46 - האזעקות בגליל המערבי: שוגרו לפחות שני כטב"מים, כולם יורטו



17:37 - אזעקות בגליל המערבי בשל חשד לחדירת כטב"ם



17:32 - ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר מתנגד להופעתו של קניה ווסט בפסטיבל Wireless בלונדון ביולי הקרוב. הראפר עורר כזכור סערה בעקבות התבטאויות אנטישמיות בשנים האחרונות, עליהן התנצל במודעה שפרסם ב"וול סטריט ג'ורנל". סטארמר אמר כי ווסט הוזמן "למרות שחגג נאציזם"

בינתיים, הספונסרית העיקרית פפסי משכה את חסותה מפסטיבל המוזיקה הנחשב לאחר שנודע כי ווסט יהיה ההדליינר במשך שלושה ימים רצופים.

17:29 - אזעקה בכפר גלעדי שבאצבע הגליל



17:12 - סגן יו"ר ועדת התשתיות בפרלמנט האיראני לטלוויזיה המקומית: "אם ניגרר למלחמה נגד תשתיות ותחנות כוח - הצדדים שמנגד יהיו פגיעים הרבה יותר, ויסבלו מבעיות חמורות בהרבה. אני לא חושב שהם ייכנסו למלחמה נגד תחנות כוח. או שהם לא ייכנסו בכלל, ואם ייכנסו - אחרי פגיעה ב-2 עד 3 תחנות כוח, והתגובה שכוחותינו המזוינים ייתנו - המגמה של תקיפת תחנות כוח תיפסק"



17:05 - טראמפ חושף: העברנו נשקים למפגינים באיראן - דרך הכורדים

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חשף היום כי ארה"ב העבירה כלי נשק למפגינים נגד המשטר באיראן דרך הכורדים. בשיחה עם כתב של רשת פוקס ניוז, התייחס הנשיא להפגנות הגדולות באיראן לפני כמה חודשים, שלדבריו נהרגו בהן 45 אלף בני אדם בידי כוחות המשטר. "שלחנו כלי נשק למפגינים, רבים מהם", אמר הנשיא. בזמן ההפגנות טען המשטר האיראני שהמפגינים שנהרגו היו "טרוריסטים בשירות ארה"ב וישראל" והיו חמושים.

מוקדם יותר, טראמפ פרסם פוסט בוטה ויוצא דופן, ובו איים על איראן: "יום שלישי יהיה יום תחנת הכוח ויום הגשר, כולם ביחד, באיראן. לא יהיה דבר כזה! פתחו את הפאקינג מצר, ממזרים משוגעים, או שתחיו בגיהינום - רק צפו! השבח לאללה". זאת, יום לפני פקיעת האולטימטום שהציג לאיראן לפתיחת המצר.

לצד האיום, הנשיא טראמפ אמר לפוקס ניוז כי המשא-ומתן עם איראן נמשך, וכי הוא סבור שניתן להגיע לעסקה כבר מחר. טראמפ אמר שהנציג האיראני במשא-ומתן קיבל חסינות בשלב זה כדי שיוכלו להמשיך בשיחות. הנשיא ציין מה יקרה אם איראן לא תסכים לעסקה מהר. "אני אפוצץ את הכול ואקח את הנפט", אמר טראמפ. לכתבה המלאה

16:56 - משרד הבריאות בלבנון: 1,461 הרוגים ו-4,430 פצועים מאז חידוש הלחימה בצפון



16:36 - טראמפ לחדשות 12: "ניתן להגיע להסכם עד יום שלישי, אם זה לא יקרה - נפוצץ שם הכול"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר היום לחדשות 12 כי ניתן להגיע להסכם עם איראן עד יום שלישי, והבהיר כי אם הדבר לא יקרה - ארה"ב תפעל בעוצמה. "אפשר להשיג הסכם עם איראן עד יום שלישי. אם לא יהיה הסכם - אני הולך לפוצץ שם הכול", אמר.

טראמפ אמר כי הוא סבור שעדיין ניתן להגיע להסכם עד למועד שקבע, אז איים להתחיל לתקוף תחנות כוח ומתקני אנרגיה באיראן. לדבריו, האולטימטום שהציב צפוי לפוג בתוך כ-24 שעות.

נשיא ארה"ב התייחס גם למבצע חילוץ הנווט באיראן, ואמר כי הוא "מרוצה מאוד" מתוצאותיו. לדבריו, "ישראל סייעה לנו קצת, רוב הפעולה הייתה אמריקאית, אבל היה גם סיוע ישראלי". עוד הוסיף: "הישראלים מאוד אמיצים, עובדים איתנו בצורה טובה. אנחנו עובדים כמו אח גדול ואח קטן".

עוד סיפר טראמפ כי במהלך מבצע החילוץ התעורר חשד כי הנווט נפל בשבי. לדבריו, כאשר עלה בקשר מוצפן ואמר ביטוי בסגנון "God is good", עלה חשש שמדובר בניסיון הונאה שנועד למשוך את הכוחות האמריקאים למארב. רק לאחר מספר שעות אומת כי הנווט אינו בשבי וכי דבריו נאמרים באופן חופשי, בין היתר לאחר שחבריו ציינו כי מדובר בביטוי שאינו חריג עבורו.

16:30 - דיווח ב"ניו יורק פוסט": איש צוות האוויר האמריקאי שחולץ מאיראן הסתתר בהרים והצליח לטפס על רכס בגובה של 2,100 רגל כדי להימנע מלכידה. צוות 6 של "אריות הים", לוחמי יחידת הקומנדו של הצי האמריקאי, השתתף במבצע החילוץ

16:28 - סגן המושל לענייני ביטחון במחוז ח'וזסתאן שבאיראן: נמל התעופה הבינלאומי שהיד סולימאני באהוואז הותקף בתקיפה אווירית

16:14 - רקטה מלבנון נפלה בשטח פתוח ליד דיר אל-אסד שבגליל. לפי מד"א, שישה בני אדם נפצעו קל מההדף

דוברות מד"א עדכנה בהמשך לירי לעבר צפון הארץ כי צוותי מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים למרכז הרפואי לגליל בנהריה, 6 נפגעים במצב קל מדיר אל-אסד עם פגיעות הדף. במקום מטופלים מספר נפגעי חרדה.

15:24 - לבנון נקרעת מבפנים: "אנחנו באסון"

על רקע ההסלמה בצפון, הקולות מלבנון שיוצאים נגד חיזבאללה, כמעט שלא נשמעים - אך הם קיימים. בשיחות נדירות, שני אזרחים לבנונים, מתארים היום בראיון בלעדי ל-N12 מציאות שבה המדינה כמעט נעלמה מהמשוואה. בין ייאוש לזעם, הם מציירים תמונה חדה של קריסה מבפנים: ארגון טרור שמוביל את לבנון לעימותים חוזרים, ואזרחים שמוצאים את עצמם שוב ושוב בקו האש.

כשהלחימה מתעצמת והפגיעות מתרחבות לעומק לבנון, גם מי שלא נמצא בלב הזירה מרגיש את ההשלכות מקרוב. ערים בצפון המדינה מתמלאות בעקורים שברחו מהדאחיה, והמציאות האזרחית הופכת לכאוטית וחסרת שליטה. בשיחה מיוחדת עם N12תושבת טריפולי מתארת מצוקה הולכת ומחריפה, פחד יומיומי וחוסר אונים מול ההסלמה.

"המצב אצלנו בלבנון מאוד מגעיל, מאוד מבולגן", היא אומרת. "המדינה הולכת להיחרב ויש גל עקירה עצום מהדאחיה. אני מטריפולי, אבל יש כאן המון עקורים. אין אפילו מקום - אנשים ישנים על הכבישים. ההפצצות על הדאחיה רבות מאוד, כבדות מאוד והאנשים לא יודעים מה לעשות עם הבתים שלהם, הם מפחדים מאוד". לכתבה המלאה

15:22 - דיווחים בלבנון: צה"ל תוקף שוב בדאחיה

15:08 - הנשיא טראמפ בציוץ בוטה וחריג, יום לפני פקיעת האולטימטום לאיראן

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם היום (א') פוסט בוטה ויוצא דופן, ובו איים על איראן: "יום שלישי יהיה יום תחנת הכוח ויום הגשר, כולם ביחד, באיראן. לא יהיה כדבר הזה! פתחו את הפאקינג מצר, ממזרים משוגעים, או שתחיו בגיהינום - רק צפו! השבח לאללה". זאת, יום לפני פקיעת האולטימטום שהציג לאיראן לפתיחת המצר.



יועצים בכירים אמרו לנשיא טראמפ שמתקני ייצור החשמל והגשרים של איראן הם "מטרות לגיטימיות" מכיוון שתקיפתם עשויה לשתק את תוכנית הטילים ופרויקט הגרעין של המשטר, כך אמרו גורמים רשמיים ל"וול סטריט ג'ורנל". לפי הדיווח, בין אלה שעדכנו אותו על ההיגיון המשפטי, שמומחים רבים בארה"ב מתנגדים לו, הוא שר המלחמה פיט הגסת'.

הגסת' ייעץ לטראמפ שניתן לפגוע בכבישים ובגשרים כי הצבא האיראני יכול להשתמש בהם להעברת טילים וציוד וחלקים לייצור כטב"מים. בכיר בבית הלבן הוסיף כי מתקני ייצור חשמל הם מטרות צבאיות לגיטימיות משום שלהשמדתן יש פוטנציאל להתסיס את ההמון האיראני נגד המשטר, ולפגוע במאמץ שלו להשיג נשק גרעיני. לכתבה המלאה

15:07 - דובר צה"ל הודיע כי חיל האוויר תקף וחיסל בטהרן את מחמד רצ'א אשרפי קהי, מפקד בכיר במפקדת הנפט של משמרות המהפכה, ששימש כאחראי המסחר במפקדה. אשרפי ניהל את הפעילות המסחרית של מפקדת הנפט, המוערכת במיליארדי דולרים בכל שנה, ומקדמת את פיתוח היכולות הצבאיות של משמרות המהפכה ושלוחיו של המשטר האיראני ברחבי המזרח התיכון

14:58 - טראמפ: מצבו של הקצין האמיץ שחילצנו קשה, צבא איראן חיפש אותו בכוחות גדולים וכבר התקרב אליו



14:28 - צבא לבנון הודיע על חייל שנהרג בתקיפות הישראליות בדרום לבנון

14:18 - בתום דיון שהתקיים הבוקר בעיריית חיפה, בראשות ראש העירייה יונה יהב והמנכ"ל דוד לוריא, הוחלט כי בשל המצב הביטחוני והנחיות פיקוד העורף - אירועי יום השואה, יום הזיכרון ויום העצמאות יתקיימו במתכונת שונה מכפי שתוכנן מראש. במות יום העצמאות לא יוקמו, ואירועים נוספ ים מרובי משתתפים שתוכננו להתקיים באוויר הפתוח לא יתקיימו. במקומם צפויה העירייה לקיים פעילות בשכונות, בסמוך למרחבים מוגנים ובהתאם להנחיות פיקוד העורף



14:14 - כוחות צה"ל חיסלו אמש חוליית מחבלי חמאס, שפעלו בסמוך לכוחות בצפון רצועת עזה, באופן שהיווה איום מיידי



14:04 - נציגים מעומאן ומאיראן קיימו פגישה במסגרתה נבחנו אפשרויות להבטחת תנועה חלקה של כלי שיט במצר הורמוז, כך דווח בעומאן



14:00 - אחרי כמעט חצי שעה - תושבי הדרום יכולים לצאת מהמרחב המוגן



13:57 - צוותי מד"א לא איתרו נפגעים בזירת הנפילה בנאות חובב, מסתמן: נפילה בשטח פתוח - ולא פגיעה ישירה בתשתיות



13:44 - זוהו שיגורים נוספים מאיראן לעבר דרום הארץ



13:34 - אזעקות הופעלו באזורים נרחבים בדרום



13:33 - גורם ישראלי לאיראן אינטרנשיונל: יחידות סיירת מטכ"ל ושלדג לקחו חלק במבצע החילוץ באיראן



13:38 - תאגיד הנפט של כווית מאשר שפרצה שריפה במספר מתקנים בעקבות תקיפת כטב"מים איראנית. לא דווח על נפגעים



13:28 - זוהו שיגורים מאיראן לעבר אזורים נרחבים בדרום

13:20 - משרד החוץ של עומאן: סולטנות עומאן ואיראן קיימו אתמול פגישה בדרג סגני שרי החוץ של שתי המדינות, בהשתתפות גורמים מקצועיים משני הצדדים. במהלך הפגישה נדונו האפשרויות להבטחת זרימה חופשית של התנועה במצר הורמוז, על רקע הנסיבות הנוכחיות באזור. נמסר כי המומחים הציגו רעיונות והצעות שייבחנו



13:15 - נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי: רוסיה שיתפה עם איראן מודיעין בנוגע למטרות לתקיפה של תשתיות האנרגיה האזרחיות של ישראל



13:09 - אזעקות הופעלו במירון בשל ירי רקטות מלבנון



13:03 - אזעקות הופעלו בגליל העליון בשל ירי רקטות מלבנון

13:00 - חשד לטרור יהודי ליד שכם: חשד שישראלים שרפו לול ופצעו קשה עובד פלסטיני, 8 נעצרו



חשד לאירוע טרור יהודי קשה: לפי דיווח של פלסטינים, מתנחלים מהמאחז עין לציון שהוקם בשטחי B שברשות הפלסטינית שרפו הלילה (בין שבת לראשון) לול תרנגולים ומשאיות להובלת עופות. עוד דיווחו התושבים, כי עובד בלול נעלם ונמצא לאחר מספר שעות כשהוא פצוע במצב קשה. העובד פונה לטיפול רפואי בשטחי הרשות הפלסטינית.

מצה"ל נמסר כי אמש כוחות צה"ל קפצו למרחב הכפר קוצרה שבשומרון בעקבות דיווח על פלסטינים שיידו אבנים לעבר אזרחים ישראלים שנכנסו לשטח הכפר הפלסטיני. לפי הצבא, כוחות נוספים של צה"ל ומג"ב הגיעו לאזור הכפרים קוצרה וג'אלוד, בעקבות דיווח על הצתת רכוש על ידי אזרחים ישראלים בפאתי הכפרים ותקיפת פלסטיני שנפצע ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. לכתבה המלאה

12:54 - צה"ל חשף כי לאורך המלחמה - כ-165 שיגורים נורו על ידי חיזבאללה ונפלו בתוך או בסמוך למוצבי יוניפי"ל בלבנון



12:24 - כבר מהיום: זמן ההתרעה באילת והסביבה יוארך פי 3

החל מהיום (א'), זמן ההתגוננות בעיר אילת, באזור תעשייה שחורת ובקיבוץ אילות המשתייך למועצה האזורית חבל אילות, יוארך מ-30 שניות לדקה וחצי. המהלך, שהובל על ידי פיקוד העורף בשיתוף-פעולה עם פיקוד הדרום וחיל האוויר, נועד לשפר את המענה לאזרחי מדינת ישראל ולתיירים הפוקדים את האזור.

מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, ציין כי ההחלטה התקבלה בתום תהליך למידה ושיפור מתמשך המבוצע לאורך כל המלחמה. "מדובר בבשורה עבור העיר אילת, קיבוץ אילות והסביבה ועבור התיירים הפוקדים את האזור לאורך השנה, ובמיוחד בתקופת החגים בה אנו נמצאים", אמר קלפר. לדבריו, ההחלטה היא תוצאה של תהליך מקצועי מעמיק שמטרתו הארכת זמן ההתגוננות לצד שמירה על חיי אדם. לכתבה המלאה



12:20 - בצה"ל מאשרים: חיל האוויר תוקף בשעה זו תשתיות של חיזבאללה בביירות



12:11 - בלבנון מדווחים: אחרי התרעת הפינוי - צה"ל תוקף בדאחיה

12:09 - הטילים שנורו לצפון הארץ יורטו

12:03 - דיווח: המעורבות הישראלית במבצע החילוץ באיראן

ישראל הייתה מעורבת במבצע לחילוץ איש הצוות האמריקאי מאיראן - כך דווח הבוקר ברשת פוקס ניוז. על פי הדיווח, ישראל סייעה במודיעין ועצרה תקיפות מתוכננות באזור.

על פי הדיווח, ישראל שיתפה עם סוכנויות הביטחון בארה"ב מודיעין רלוונטי שסייע לאיתור הקצין וחילוצו. מוקדם יותר דווח כי עם נפילת המטוס הפעיל ה-CIA מערך הטעיה שנועד לבלבל את האויב ולאפשר מרחב פעולה גדול יותר במבצע החיפוש וההצלה.

עוד דווח הבוקר בפוקס ניוז כי ישראל בלמה תקיפות אוויריות באיראן במהלך המבצע שארך 36 שעות, כפי שפורסם בחדשות 12 בסוף השבוע. גורמים ישראליים אישרו לאורך סוף השבוע את הדיווחים על התקדמות המבצע, כולל חילוץ הטייס הראשון ביום שישי , מה שמדגיש את שיתוף-הפעולה בין המדינות במבצע. לכתבה המלאה

12:01 - עשרות ישראלים מקיימים שעה זו בצפון הארץ שיירת דגלים בדרך להלווייתו של רס"ל גיא לודר ז"ל שנפל בלבנון



11:53 - כרבע שעה אחרי היירוטים במירון: אזעקות הופעלו בצפת וברמת הגולן



11:51 - משלחת של בכירי חמאס, בראשות יו"ר מועצת השורא מוחמד דרוויש, נפגשה באיסטנבול עם נשיא טורקיה ארדואן. במשלחת נכחו ח'אלד משעל, ח'ליל אל-חיה וזאהר ג'בארין. לפי הודעת חמאס, המשלחת של ארגון הטרור דנה במצב בעזה, בצורך ליישם את הסכם הפסקת האש ולהכניס סיוע לרצועה



11:38 - אזעקות הופעלו באזור מירון. מסתמן: שני יירוטים



11:28 - אחרי יותר מ-864 שעות: ניתוק האינטרנט באיראן הוא הארוך ביותר אי פעם בקנה מידה ארצי בכל מדינה בעולם



11:15 - לקראת תקיפה בדאחיה: דובר צה"ל בערבית פרסם התרעת פינוי למבנה בשכונת אל-ר'בירי

11:15 - המלחמה תתארך, הלימודים יחזרו בהדרגה: המתווה המסתמן למערכת החינוך והשינויים בטקסי הזיכרון

ל-N12 נודע כי בממשלה נערכים למערכה שתימשך עוד שבועות ארוכים, מה שמוביל לגיבוש "שגרת מלחמה" חדשה בעורף - מחזרת הלימודים ועד לשינוי בטקסי יום הזיכרון והעצמאות.

ביום שני הקרוב צפוי להתקיים דיון נרחב בהשתתפות שר החינוך, פיקוד העורף וראשי הרשויות המקומיות. המטרה: גיבוש מתווה שיאפשר חזרה הדרגתית של התלמידים למוסדות החינוך באזורים שאינם תחת טווח ירי ישיר. הצפון, בשלב זה, אינו נכלל בתוכנית.

על פי המידע שהגיע ל-N12, המתווה שעל הפרק כולל:

■ חזרה מלאה: גני ילדים ותלמידי כיתות א' עד ג'.

■ חזרה חלקית: תלמידי התיכונים יחזרו ללימודים בקבוצות קטנות ("קפסולות").

■ תנאי הכרחי: הלימודים יתקיימו אך ורק במבנים בעלי מרחב מוגן תקני. לכתבה המלאה

11:09 - מהמרכז הרפואי שיבא-תל השומר נמסר כי חל שיפור במצבה של הילדה שנפצעה אנוש בירי האיראני לאזור המרכז. מצבה מוגדר כעת קשה, והיא מורדמת, מונשמת ומטופלת במחלקת טיפול נמרץ בבית החולים. עוד צוין כי עדיין נשקפת סכנה לחייה



11:04 - המקרה החריג בנתב"ג: החבילה, שעדיין לא ברור מהיכן נחתה, הכילה חומצה



10:50 - כמה טילים באמת נשארו לאיראן? המומחה של חיל האוויר חושף את תמונת המצב האמיתית

יותר מחודש למבצע "שאגת הארי", והאיראנים ממשיכים לשגר טילים לישראל. במטחים, בבודדים, במצררים. לפי התדרוכים האופטימיים בצה"ל, כבר היינו אמורים להיות במקום אחר בשלב הזה של המערכה. גורמים בכירים דיברו על כך שהאיראנים יתקשו להוציא שיגורים, אך כפי שכולנו מרגישים בפסח הזה - מכת המצררים עדיין כאן. "לאיראנים יש למעלה מאלף טילים שמסוגלים להגיע למדינת ישראל", חשף סא"ל ט', ראש מערכי הטילים והכטב"מים האיראניים במודיעין חיל האוויר. לקריאת הראיון

10:36 - דובר מפקדת ח'אתם אל-אנביאא במשמרות המהפכה טוען כי כוחות הביטחון האיראניים "סיכלו את הניסיון הנואש" של צבא ארה"ב לחלץ את איש הצוות שמטוסו הופל. הוא הוסיף לטעון גם כי שני מסוקי בלאק הוק ומטוס תובלה הופלו במהלך המבצע "ובוערים כעת" על הקרקע

10:28 - עשן חשוד עלה מאחת החבילות שהגיעו במשלוח - כל אזור מסוף המטענים בנתב"ג פונה. תגובת רש"ת: האירוע בשליטה ומטופל על ידי כוחות כיבוי אש במקום לניטור החבילה החשודה, תוך נקיטת כלל אמצעי הבטיחות הנדרשים. לא ידוע על נפגעים



10:26 - הרשויות באבו דאבי מעדכנות כי שריפות מרובות פרצו במפעל הפטרוכימי ברוג' בשל נפילת שברי יירוט של מתקפה איראנית סמוכה. פעילות המפעל הושבתה לחלוטין עד להערכה מלאה של היקף הנזק במקום



10:14 - דיווח בפוקס ניוז: ישראל הייתה מעורבת במבצע חילוץ איש הצוות האמריקאי מאיראן ושיתפה מודיעין רלוונטי עם הרשויות בארה"ב



10:07 - שיגורים מאיראן - אזעקות נשמעו באזורים נרחבים בצפון



אזעקות במפרץ, הכרמל, העמקים, הגליל, הגולן, ואדי עארה ומנשה. מדובר בשיגור החמישי מאיראן לצפון ביממה האחרונה. השיגור יורט על ידי ההגנה האווירית, לא היו נפגעים.

08:50 - אזעקות בגליל העליון

אזעקות הופעלו ביסוד המעלה, גונן ולהבות הבשן בשל ירי מלבנון.

08:44 - צה"ל תקף יותר מ-120 מערכות הגנה אווירית וטילים של איראן

ביממה האחרונה חיל האוויר תקף יותר מ-120 מטרות של המשטר במרכז ובמערב איראן, בין המטרות שהותקפו: אתרי מערך הטילים הבליסטיים במשמרות המהפכה, אתרי אחסון ושיגור כטב"מים ואתרי הגנה אווירית.

08:35 - איראן תקפה מתקני חשמל והתפלת מים בכווית

משרד החשמל של כווית: שני מתקני חשמל והתפלת מים הותקפו הלילה בכטב"מים מאיראן, נגרם נזק נרחב. איראן תקפה את בניין משרד הנפט של כווית.

במקביל משרד ההגנה הסעודי דיווח: טיל שיוט ששוגר לעברנו - יורט והושמד בשעות האחרונות.

07:02 - במבצע נועז: חולץ איש הצוות השני מהמטוס האמריקאי שהופל באיראן

לאחר שעות של שמועות על מבצע קרקעי לאיתור איש הצוות האווירי שנטש את מטוס ה-F15 שנפגע באיראן לפני יומיים, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אישר באופן רשמי: "חילצנו אותו!". הנשיא כינה את מבצע החיפושים "נועז", וציין כי הקצין נפצע אך "בריא ושלם". בפעולה לא נפצעו חיילים אמריקאים, טראמפ הדגיש כי זו עוד הוכחה לעליונות האווירית המוחלטת של הצבא האמריקאי בשמי איראן.

לפי דיווח ב"ניו יורק טיימס", איש הצוות חולץ במבצע מסיבי במעורבות מאות לוחמי הכוחות המיוחדים. לפי דיווח בפוקס ניוז - איש הצוות האמריקאי השתמש בהכשרת "הישרדות, התחמקות, התנגדות והימלטות" כדי להימנע מלכידה, הסתתר על רכס מוגבה לאחר שהתרחק רגלית מאתר ההתרסקות והפעיל משדר מצוקה.

06:40 - גורם אמריקאי לאל-ג'זירה: אותר הנווט מהמטוס שהופל באיראן

04:12 - דיווחים בלבנון על תקיפות צה"ל בדרום המדינה

בלבנון מדווחים על תקיפות של צה"ל בדרום המדינה. מוקדם יותר, דובר צה"ל בערבית קרא לתושבי כפר חתא בדרום לבנון להתפנות מיד מבתיהם - ולהתרחק מהם למרחק של לפחות ק"מ

04:09 - שיגורים בודדים מאיראן לצפון, נפלו בשטח פתוח

טילים בודדים נורו מאיראן לעבר צפון הארץ. אזעקות הופעלו באזורים נרחבים - מקו עתלית ועד לעכו. בוצעו ניסיונות יירוט ע"י מערכת ההגנה האווירית. הטילים נפלו בשטח פתוח. לא ידוע על נפגעים או נפילות. צוותי מד"א מטפלים באישה שנחבלה בדרך למרחב המוגן.

03:26 - דיווח: התקיפה הישראלית במפעל הפטרוכימי הביאה להשבתה מוחלטת

שני בכירים במשרד הנפט של איראן ל"ניו יורק טיימס": התקיפה של ישראל במרכז הפטרוכימיה הגדול ביותר באיראן הביאה להשבתה מוחלטת של כל הייצור במתחם. התקיפות כוונו לשני מתקני שירות המכונים פג'ר 1 ופג'ר 2, שסיפקו ליותר מ-50 מפעלים פטרוכימיים הפועלים במתחם את השירותים הבסיסיים הדרושים לפעולתם, בין השאר גז, חשמל ומים תעשייתיים.

שני הבכירים אמרו כי השבתה מוחלטת של המפעלים מהווה מכה קשה שקשה להעריך את היקפה לכלכלה האיראנית, שכבר נמצאת במצב שברירי. לדבריהם, שיקום מתקני השירות והחזרת קווי הייצור לפעילות מלאה עשויים להימשך כשנתיים.

01:36 - בעקבות שיגורים מאיראן: אזעקות הופעלו ברחבי הנגב

טיל בליסטי שוגר מאיראן לעבר דרום הארץ והפעיל אזעקות באזורים נרחבים. הטיל יורט והתפרק באוויר, לא ידוע על נפגעים. שבל יירוט נפל כנראה באזור רמת חובב. פיקוד העורף עדכן כי האירוע הסתיים וכי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים.

01:12 - דיווחים באיראן: צבא ארה"ב תוקף כוחות איראניים שמנסים לאתר את הנווט

דיווחים באיראן: צבא ארה"ב תוקף מהאוויר במחוז כהגלויה ובויראחמד שבדרום-מערב המדינה, ככל הנראה נגד כוחות איראניים על הקרקע שמנסים לאתר את הנווט שהופל. על פי הדיווחים יש כמה הרוגים ופצועים, אולם לא ברור אם מדובר באנשי משמרות המהפכה או באזרחים מקומיים שהצטרפו לחיפושים.

כלי תקשורת המזוהים עם המשטר מפיצים את הנרטיב שצבא ארה"ב מנסה לחסל את הטייס כדי למנוע את נפילתו בשבי.

00:20 - טראמפ צייץ תיעוד תקיפה באיראן - והוסיף: "רבים בהנהגה האיראנית חוסלה"

טראמפ צייץ ברשת החברתית שלו תיעוד של תקיפה באיראן והוסיף: "רבים מההנהגה הצבאית האיראנית, שהתנהלו בצורה לא חכמה, חוסלו במתקפה הזו בטהרן יחד עם עוד הרבה דברים אחרים".

23:45 - לקראת תקיפה: דובר צה"ל בערבית קרא לתושבי כפר חתא בדרום לבנון להתפנות

לקראת תקיפה: דובר צה"ל בערבית קרא לתושבי כפר חתא בדרום לבנון להתפנות מיד מבתיהם - ולהתרחק מהם למרחק של לפחות 1,000 מטרים.

23:20 - דיווח: ישראל נערכת לתקיפת מתקני אנרגיה באיראן; ממתינה ל"אור ירוק" מוושינגטון

ישראל נערכת להוציא לפועל תקיפות נגד מתקני אנרגיה בשטח איראן, אולם היא ממתינה לאישור סופי מארה"ב. כך מסר הערב בכיר במערכת הביטחון הישראלית לסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, הגורם הביטחוני העריך כי פעולה צבאית שכזו עשויה לצאת לפועל כבר במהלך השבוע הקרוב.

22:24 - הערכה בצה"ל: חיזבאללה יכול לשגר כ-200 רקטות ביום - עוד חמישה חודשים

במערכת הביטחון מגבשים בימים אלה תמונת מצב עדכנית בנוגע ליכולותיו השיוריות של חיזבאללה, וממנה עולה כי הארגון ערוך למערכה ממושכת נגד מדינת ישראל. על פי המידע שהגיע ל-N12, בצה"ל מעריכים כי חיזבאללה מסוגל לעמוד בקצב אש של כ-200 שיגורים ביום - הכוללים רקטות וכלי טיס בלתי מאוישים - למשך כחמישה חודשים נוספים.

כדי לשמר את יכולת הירי המסיבית לאורך זמן, פועל הארגון בשיטה של "כלכלת חימושים", תוך ניהול קפדני של מלאי הטילים והרקטות שנותרו ברשותו. בצה"ל מצביעים על כך שבידי חיזבאללה נותרו עדיין מאות משגרים, כאשר כמעט כולם פרוסים מצפון לנהר הליטני. פריסה זו, המתבצעת ברובה בתוך בתים פרטיים ובסביבה אזרחית צפופה, נועדה להקשות על חיל האוויר את איתורם והשמדתם, ומהווה אתגר מבצעי משמעותי לכוחות.

20:15 - הותר לפרסום: רס"ל גיא לודר, לוחם מגלן, נפל בפעילות מבצעית בדרום לבנון

רס"ל גיא לודר, לוחם ביחידת מגלן ותושב היישוב יובלים, נפל הלילה במהלך פעילות מבצעית של אוגדה 210 בכפר שעבא שבדרום לבנון - כך התיר לפרסום דובר צה"ל. באירוע נפצע קשה לוחם נוסף מהיחידה, שפונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. גיא ז"ל הותיר אחריו הורים ושני אחים.

המבצע הלילי נועד למעצר מחבל המקושר לחיזבאללה, שהיה אחראי על הקשר בין ארגון הטרור לבין גזרת שעבא. במהלך הפעילות, לאחר שהיעד נעצר בהצלחה, התרחש אירוע טרגי של ירי דו-צדדי: אחד הלוחמים זיהה דמויות שנראו כנמלטות מהזירה ופתח לעברן באש כדי למנוע את בריחתן, מבלי שידע כי מדובר בחבריו לכוח ששהו בנתיב הירי.

רס''ל גיא לודר ז''ל / צילום: דובר צה''ל

